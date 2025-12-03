Cnews.cz  »  Software  »  Na Windows 11 by mohla přejít půl miliarda zařízení. Uživatelé o něj ale nemají zájem

Na Windows 11 by mohla přejít půl miliarda zařízení. Uživatelé o něj ale nemají zájem

Matěj Vlk
Dnes
3 nové názory

Windows Update Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Windows Update
Na Windows 11 stále nepřešla minimálně půlmiliarda zařízení, která je s upgradem kompatibilní. Adopce nového systému je ve srovnání s minulostí jedna z nejpomalejších.

Už teď je jasné, že Windows 11 se zařadí po bok nejméně oblíbených operačních systémů Microsoftu. Srovnáme-li rychlost adopce od Windows XP, společně s Vistou a Windows 8 jsou u něj uživatelé nejméně ochotní k upgradu. Počet uživatelů desítek překonaly jedenáctky až po 4 letech a nyní Dell přišel s další nelichotivou statistikou – půl miliardy počítačů je s novým systémem kompatibilní, ale zůstává na Windows 10.

Microsoft mlží

Když v roce 2009 vyšel Windows 7, překonal v počtu uživatelů předchozí Vistu za jediný rok a naopak Windows 8 se nikdy nad sedmičky nedostal. Aktuální verze systému už je sice nejpoužívanější a nejde tak o nejhorší výsledek Microsoftu, jenže tempo aktualizací je žalostné.

O čerstvá čísla se podělil provozní ředitel Dellu Jeffrey Clarke během konference k finančním výsledkům za třetí čtvrtletí: „Máme asi 500 milionů z nich [počítačů], které jsou schopné provozovat Windows 11, ale nebyly upgradovány“. Clarke přitom mluvil globálně o všech počítačích, nejen o Dellu. Následně dodal: „A máme dalších 500 milionů, které jsou staré čtyři roky a Windows 11 spustit nemohou.

Na světě tak existuje minimálně miliarda relativně nových počítačů, které uživatelé nechtějí nebo nemohou na Windows 11 upgradovat.

Screenshot konference

Nikdo neví, co toto číslo znamená.

Autor: Tom Warren

Microsoft v minulosti zveřejňoval podrobnější statistiky týkající se uživatelské základny, v posledních letech ale mlží a zveřejňuje pouze obecná nic neříkající čísla. V polovině listopadu tak šéf Windows Pavan Davuluri na konferenci Ignite řekl, že na Windows 11 spoléhá miliarda uživatelů. Podrobnosti k tomuto údaji ale nezveřejnil a zůstává tak nejasné, co slovíčko „spoléhá“ znamená. Takřka jistě to ale nebude počet zařízení s Windows 11.

Zdroj: The Verge

Patří k dlouhodobému koloritu, že KAŽDÁ nová verze Windows je označována za průser a naopak na podporu umírající verze vyzdvihována jako něco, co už nikdy nebude jak bývalo. Z tohoto kánonu vystupuje jen Vista, která byla naopak očekávána a hypována, aby do konce svého životního cyklu nesla cejch sračky. :-D :-D Nejsem žádný MS-lover, ale Win11 jsou jen další pololetní vydání "desítek" s mírně modifikovaným UI. A pokud něčím serou, tak úpornou snahou MS dotlačit užovky k používání MS účtů. Na…
tynyt

