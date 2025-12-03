Na Windows 11 by mohla přejít půl miliarda zařízení. Uživatelé o něj ale nemají zájem

Už teď je jasné, že Windows 11 se zařadí po bok nejméně oblíbených operačních systémů Microsoftu. Srovnáme-li rychlost adopce od Windows XP, společně s Vistou a Windows 8 jsou u něj uživatelé nejméně ochotní k upgradu. Počet uživatelů desítek překonaly jedenáctky až po 4 letech a nyní Dell přišel s další nelichotivou statistikou – půl miliardy počítačů je s novým systémem kompatibilní, ale zůstává na Windows 10.
Microsoft mlží
Když v roce 2009 vyšel Windows 7, překonal v počtu uživatelů předchozí Vistu za jediný rok a naopak Windows 8 se nikdy nad sedmičky nedostal. Aktuální verze systému už je sice nejpoužívanější a nejde tak o nejhorší výsledek Microsoftu, jenže tempo aktualizací je žalostné.
Jaké Windows používáte?
O čerstvá čísla se podělil provozní ředitel Dellu Jeffrey Clarke během konference k finančním výsledkům za třetí čtvrtletí: „Máme asi 500 milionů z nich [počítačů], které jsou schopné provozovat Windows 11, ale nebyly upgradovány“. Clarke přitom mluvil globálně o všech počítačích, nejen o Dellu. Následně dodal: „A máme dalších 500 milionů, které jsou staré čtyři roky a Windows 11 spustit nemohou.“
Na světě tak existuje minimálně miliarda relativně nových počítačů, které uživatelé nechtějí nebo nemohou na Windows 11 upgradovat.
Microsoft v minulosti zveřejňoval podrobnější statistiky týkající se uživatelské základny, v posledních letech ale mlží a zveřejňuje pouze obecná nic neříkající čísla. V polovině listopadu tak šéf Windows Pavan Davuluri na konferenci Ignite řekl, že na Windows 11 spoléhá miliarda uživatelů. Podrobnosti k tomuto údaji ale nezveřejnil a zůstává tak nejasné, co slovíčko „spoléhá“ znamená. Takřka jistě to ale nebude počet zařízení s Windows 11.
Zdroj: The Verge