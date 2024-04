Nejlevnější možnost, jak mít procesor Core Ultra. Intel potichu vydal osekaný model Meteor Lake

Procesory Meteor Lake od Intelu poprvé dostaly speciální označení „Core Ultra“, které má symbolizovat cosi jako novou kategorii či rovnou éru procesorů (je samozřejmě otázka, jak se jim to daří naplňovat). Z pohledu Intelu by měly být „prémiovou“ částí nabídky, ale od všech CPU typicky existuje nějaká relativně levnější osekaná varianta. Tou bude procesor Core Ultra 5 115U, který teď Intel potichu přidal do nabídky.





V databázi produktů Intel (ARK) se nyní objevil tento procesor, a to dokonce s poznámkou, že byl vydaný v Q4 2023 (tedy 15. prosince s vyššími modely Meteor Lake), přestože při vydání nebyl v tabulce modelů od Intelu přítomen. Není označený Core Ultra 3, ale Intel dříve vysvětlit, že pro značku Core Ultra bude nejnižší třídou „pětkový“ procesor, takže Core Ultra 5 115U už může být skutečně nejspodnějším modelem.

Intel má dva typy procesorů Meteor Lake. Výkonnější verze „H“ nabízí 6 velkých jader P-Core, 8 E-Core, zatímco levnější a úspornější verze „U“ má 2 velká jádra P-Core a 8 E-Core. Obě varianty mají ještě navíc dvojici tzv. LP E-Core přítomných stranou ostatních jader v SoC části.





Dosavadní nejnižší model Core Ultra 5 125U používal konfiguraci s 2+8+2 jádry (14 vláken), tedy plnou verzi oné úspornější verze Meteor Lake-U. Maximální frekvence jsou u tohoto procesoru 4,3 GHz pro P-Core a 3,6 GHz E-Core.

Modely procesorů Intel Meteor Lake, řada U (15W), původně ohlášené modely Autor: Intel, via: AnandTech

Core Ultra 5 115U: Meteor Lake osekaný o E-Core

Nové (a snad relativně levné) Core Ultra 5 115U je však již ořezáno o část jader a Intel v něm tak bude moci používat i částečně defektní křemík. Procesor má jen polovinu E-Core, tedy čtyři, ale zachoval si kupodivu obě dvě velká jádra P-Core. A také zůstala obě dvě LP E-Core. Celkem je to tedy 2+4+2 jádra a 10 vláken (P-Core poskytují díky technologii HT dvě vlákna). Co je dále osekáno, je L3 cache, která se zmenšila z 12 MB na 10 MB, což je ale asi důsledek vypnutí jednoho klastru jader E-Core.

Procesor bude mít také snížené frekvence. Frekvence P-Core bude 1,5–4,2 GHz a maximum u E-Core 1,0–3,5 GHz. LP E-Core mají maximální boost dokonce jen 2,1 GHz. Tím se o něco sníží i jednovláknový výkon, ale protože rozdíl proti modelu 125U je jen 100 MHz, nepřijdete o moc. Horší už je to samozřejmě v porovnání s výkonnějšími modely, nejlepší Meteor Lake mají takty 4,9–5,1 GHz a méně moderní 7nm procesory Raptor Lake ještě vyšší, tento nejspodnější příslušník rodiny Meteor Lake bude tedy za špičkovým aplikačním výkonem dneška zaostávat.

Nominální spotřeba procesoru se ale už neliší, základní TDP je 15 W, a minimální spotřeba, na kterou jde procesor seštelovat, je 12 W. Maximální spotřeba v boostu je stanovená na 57 W.

Oříznuté GPU

Proti druhému nejpomalejšímu modelu 125U bude tedy rozdíl hlavně v mnohovláknovém výkonu kvůli ubrání čtyř vláken / E-core, ale nejen v tom. Osekaná je totiž i grafika, kde budou aktivní jen tři jádra Xe ze čtyř (384 shaderů místo 512 shaderů) a maximální takt se sníží z 1,85 na 1,80 GHz. Grafika má tedy teoreticky méně než 75 % výkonu proti modelu 125U. Toto oříznutí opět Intelu dovolí využít v tomto modelu některé částečně defektní čipy (čiplety).

Poznámka: 45W modely Meteor Lake-H mají výkonnější GPU s 1024 shadery, Meteor Lake-U má ale v plně aktivní podobě jen polovinu, což je to, s čím Intel musí u Core Ultra 115U pracovat. Herní výkon je tak samozřejmě nižší než u nejvýkonnějších z těchto 4nm procesorů.

Procesor Intel Core Ultra Meteor Lake Autor: Intel

Podpora pamětí (LPDDR5X-7467, DDR5–5600) osekaná není, stejně tak jsou zachovány oba multimediální enginy a konektivita – zůstává obrazový výstup DisplayPort 2.1 s UHBR20 (v této disciplíně by grafika v Meteor Lake byla jedním z nejschopnějších GPU, ale maximální rozlišení je 7680 × 4320 bodů bohužel jen při 60 Hz, takže benefit bude jen v mírnější kompresi, ne v podpoře vyšších frekvencí při 8K rozlišení). Také akcelerátor umělé inteligence (NPU) má procesor zachovaný a dle parametrů mu běží na stejné frekvenci 1,4 GHz jako u vyššího modelu.





Tento procesor má stejné pouzdro BGA jako ostatní Meteor Lake-U a tudíž by se měl objevit ve stejných noteboocích, jaké jsou nabízeny s vyššími modely Core Ultra 5 125U / 135U a Core Ultra 7 155U a 165U. Nicméně s touto osekanou verzí by mohly stejné stroje být na prodej za výhodnější cenu, byť to asi někdy také může být spojeno s menší kapacitou pamětí a SSD, jak už to ve světě notebooků bývá.

Zdroje: Intel, techPowerUp