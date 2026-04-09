Nejrychlejší herní procesor AMD bude za 23 tisíc. Oficiální cena je nakonec níž, než se zdálo

Jan Olšan
Dnes
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
Dlouho žádaný 16jádrový procesor s 3D V-Cache u obou CPU čipletů bude stát o dost víc než „obyčejné“ X3D verze. Ale nakonec to není tak moc, jak říkaly první úniky.

AMD tento měsíc vydá procesor Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, který je prvním modelem, jenž spojí maximální počet jader (pro platformu AM5) s dvěma cache čiplety, takže z 3D V-Cache mohou profitovat všechna jádra. Před pár dny jsme psali o prvních úkazech na internetu, které naznačovaly cenovku 1000 $. AMD teď už uvolnilo informaci o „MSRP“ oficiálně a ukazuje se, že tak vysoko nepůjde. Avšak relativně drahá tato speciální edice bude.

Cena Dual Edition oficiálně

Oficiálně oznámení cena je o desetinu nižší – 899 $. Oficiální částky pro náš trh obvykle AMD nestanovuje, pokud se ale tato cena převede podle aktuálního kurzu a připočítá se DPH, vycházela by tuzemská cena aktuálně na 22 700 Kč. Na Slovensku pak 945 €. Těžko říct, zda se u tohoto modelu dá čekat, že časem v průběhu měsíců zlevní pod úroveň doporučené částky jako jiné procesory Ryzen.

Ultimátní procesor pro PC je tady: AMD konečně vydalo „Dual Edition“ Ryzen s dvojitou 3D V-Cache Přečtěte si také:

Ultimátní procesor pro PC je tady: AMD konečně vydalo „Dual Edition“ Ryzen s dvojitou 3D V-Cache

Znamená to, že procesor je o dvě stě dolarů dražší než model Ryzen 9 9950X3D s jen jedním cache čipletem. Model 9950X3D2 Dual Edition tak bude vyčnívat a obvykle asi nárůst výkonu, který s ním dostanete, nebude odpovídat zvýšení ceny o téměř 29 % proti modelu 9950X3D. Tedy pokud počítáme s oficiální doporučenou cenou 699 $. Reálně ale díky slevám bude rozdíl ještě o nějaká procenta větší – u nás 9950X3D stojí ve velkých obchodech okolo 16 600 Kč, proti čemuž by doporučená cena modelu Dual Edition byla o 37 % vyšší.

Což samozřejmě u nejvyššího modelu nabídky není nic divného a je třeba pamatovat, že třeba ceny špičkových herních grafických karet v posledních letech vyšplhaly na mnohem horší úrovně (GeForce RTX 5090 původně měla stát 1999 $, reálně se pohybuje mezi třemi a čtyřmi tisíci dolarů).

Na ohlášeném termínu vydání se zatím nic nezměnilo, AMD uvádí, že se Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition začne prodávat 22. 4., ale je možné, že recenze budou publikovány i o pár dní dříve. Asi bude zajímavé vidět, jaké se podaří najít úlohy, v nichž by se 192 MB 3D V-Cache projevilo skutečně transformativním nárůstem výkonu.

Procesory Ryzen 9 7950X3D a 9950X3D byly kritizovány kvůli tomu, že jsou kvůli použitelnosti 3D V-Cache jen pro polovinu jader asymetrické a v jistém smyslu hybridní trochu jako procesory Intel. Za tím asi často stála vyřčená či nevyřčená domněnka, že s 3D V-Cache pro všechna jádra by procesor fungoval výrazně lépe. Teď se ukáže, jak moc to bylo opodstatněno. Je ale pravda, že Ryzen 9 9950X3D Dual Edition alespoň nebude závislý na softwarové vrstvě dohlížející na přiřazení her a aplikací na ty správné skupiny jader, jako to je u model 7950X3D a 9950X3D.

