Nejrychlejší procesor Intel Arrow Lake pro notebooky má 24 jader, stejně jako desktopové modely

Intel v posledních třech generacích procesorů (tedy od Alder Lake po Alder Lake Refresh) začal prodávat novou kategorii procesorů označenou HX, která je fakticky odvozená od desktopových procesorů (a používá i odvozené čipsety), jen se sníženým TDP. Vypadá to, že i v nové éře procesorů „Core Ultra“ budou takovéto výkonné procesory užitečné například pro herní notebooky existovat, což znamená, že v noteboocích budete moci mít procesor se stejným počtem jader jako v nejvýkonnějším desktopu.

Na internet teď unikl zřejmě nejvýkonnější procesor, který bude Intel pro notebooky v generaci Core Ultra 200 mít. Tato generace bude obsahovat ultramobilní SoC Lunar Lake (Core Ultra 200V) se 4 výkonnými a 4 efektivními jádry, ale výkonnější notebooky budou pokryté více konvenční mobilní verzí Arrow Lake, pravděpodobně opět s tradičními řadami U a H.

24jádrové Arrow Lake

InstLatX64 objevil zřejmě nejvýkonnější model Arrow Lake-H v protokolech z testovacích serverů Intelu, které odhalují, že pro notebooky bude dostupná konfigurace 8+16, tedy s celkem 24 jádry a 24 vlákny – osmi výkonnými jádry Lion Cove a 16 efektivními jádry Skymont. Tento procesor bude podle všeho současně tvořit špičku nabídky v desktopu i v noteboocích v 45W řadě H. Je totiž v protokolu označený jako Arrow Lake-H (ARLH), ale současně se identifikuje také jako ARL-S, tedy desktopová verze. Je také možné, že Intel ho nakonec nepojmenuje H, ale HX, což by asi více zapadalo do schématu značení předchozích generací.





Únik procesoru Arrow Lake-H / Arrow Lake-S s 24 jádry v testovacích protokolech Intelu Autor: Intel, via: InstLatX64

Jak desktop, tak notebooky tak asi budou používat velmi podobný procesor se stejným křemíkem. Procesor v počítači z testovacího protokolu je v provedení BGA pájeném na desku a používá vývojovou základní desku se čtyřmi sloty pro paměti DDR5 v provedení SO-DIMM. Ta simuluje buď výkonnou notebookovou pracovní stanici, nebo nějakou konfiguraci pro desktopové minipočítače (protože je u ní uvedeno ono „ARL-S“).

Únik procesoru Arrow Lake-H / Arrow Lake-S s 24 jádry v testovacích protokolech Intelu Autor: Intel, via: InstLatX64

Tento procesor má aktivních všech 24 jader, přičemž frekvence je detekovaná jen 3,0 GHz, takže jde evidentně o ranější ES vzorek, který má daleko do finálních taktů. Již Lunar Lake dosahuje na jádrech Lion Cove taktů 4,5–5,1 GHz, takže Arrow Lake bude velmi pravděpodobně mít frekvence vyšší. Používá totiž stejnou architekturu na stejném výrobním procesu (TSMC N3B), ale Arrow Lake bude mířené na vyšší spotřebu a výkon, takty tedy určitě vyškálují aspoň o trochu výš.

Bez AVX-512 a HT

Protokol ukazuje, že procesor neposkytuje instrukce AVX-512, což je dle očekávání, a stejně tak nemá aktivní Hyper-threading, takže jeho 24 vláken dává dohromady jen 24 vláken. Intel prozradil, že má navrženou i verzi jádra Lion Cove s HT (dvěma vlákny), a někteří komentátoři to interpretovali tak, že tato verze bude použitá v Arrow Lake.

Únik procesoru Arrow Lake-H / Arrow Lake-S s 24 jádry v testovacích protokolech Intelu Autor: Intel, via: InstLatX64

Je sice možné, že HT se v jádrech skrývá a vypnuto je jen v BIOSu, ale tento únik spíš asi dokládá, že Arrow Lake má stejnou verzi jádra Lion Cove optimalizovanou jen na jedno vlákno, jaká je v Lunar Lake. Jádro s implementací HT bude pravděpodobně použito jen v serverových procesorech Xeon Diamond Rapids (což je až generace následující po Xeonech 6 Granite Rapids, které vyjdou už letos).

Wafer s 20A čipy Arrow Lake na akci Intel InnovatiOn 2023. Tyto čipy jsou ale zřejmě méně výkonná verze s 6+8 jádry, čipy s 8+16 jádry používají 3nm proces TSMC Autor: Intel

To, že desktopové Arrow Lake-S bude velmi blízko mobilní variantě Arrow Lake-H, doufejme bude znamenat, že i na platformě LGA 1851 budou tyto procesory mít podobné schopnosti úsporného provozu a šetření energie při nízké zátěži nebo mimo zátěž.

Při zátěži všech jader nebo ve hrách to samozřejmě bude něco jiného, tehdy pravděpodobně procesor bude konzumovat víc než 100 W, ale bylo by pěkné, pokud by se třeba kancelářská práce či prohlížení internetu daly dělat se spotřebou bližší notebookům.

Zdroje: InstLatX64, TechPowerUp, Intel