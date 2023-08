Některá SSD mají 256 GB, Samsung teď představil disk s kapacitou 256 TB

V době, kdy se v noci dají pozorovat Perseidy, se také každé léto koná Flash Memory Summit, konference firem vyrábějících NAND, SSD a související technologie. Měli jsme z ní zprávu o řadiči Silicon Motion, který snad přinese PCIe 5.0 SSD bez vysoké spotřeby. Na stejné akci představil Samsung první 256TB SSD, nebo jeho prototyp. Už to skoro nepřijde, ale je to enormní kapacita úložiště, dnes se pořád běžně prodávají i SSD 1000× menší.

Párkrát se to v diskuzích za poslední měsíce objevilo: ačkoliv cena za jeden gigabajt či terabajt kapacity je u HDD stále mnohem nižší, pevné disky prohrávají v absolutní kapacitě, které lze dosáhnout. Seagate sice začíná s dodávkami 32TB HDD s technologií HAMR, ale 32TB SSD pro servery existují déle a chystají se už i moduly a disky 2× větší – viz 61,44TB SSD Solidigm. A nůžky mezi vrcholnými kapacitami HDD a SSD se rozevřou ještě víc, protože v dohledné době podle všeho bude paměť NAND škálovat dál a dál.

256 TB v jednom SSD

Samsung na Flash Memory Summitu ve své prezentaci oznámil zatím nepojmenované SSD s kapacitou 256 TB. Nejde o nyní uváděný produkt, ale zřejmě teprve o plánovaný. Ale vyznívá to, že Samsung má již vzorky nebo prototypy, protože v tiskové zprávě uvádí, že toto SSD „dosáhlo“ rekordní hustoty integrace mezi úložišti.





Vzhledem k tomu zatím není známo mnoho podrobností a firma se nepodělila o fotografie tohoto zařízení. Nevíme proto, zda má formát karty PCIe, modulu (zde by to nebyl modul M.2, ale E1, nebo E3, či disku s rozhraním U.2), nebo dokonce nějaký úplně jiný.

Samsung potvrdil, že disk používá paměť NAND se zápisem QLC a nejde zřejmě jenom nějaké pouzdro, ve kterém by byla spřažená individuální menší SSD za řadičem RAID. Prototyp 256TB disku totiž dle Samsungu pracuje se sedmkrát nižší spotřebou v porovnání s osmi 32TB SSD, což by takové RAID řešení logicky nezvládalo. Jde tedy už asi o skutečně integrované SSD, možná již s unifikovaným jedním řadičem, který má nějaká speciální rozhraní umožňující místo omezeného počtu čipů NAND (u spotřebitelských SSD to typicky bývají čtyři na jeden kanál) připojit mnohem větší množství.

Samsung uvádí, že toto 256TB SSD bude řešením pro dosažení maximální kapacity uložených dat v daném fyzickém prostoru omezeném například velikostí jednoho serverového racku. Z toho by se dalo spekulovat, že disk bude vyráběn v takovém provedení, které používají dnešní storage servery a rackové NAS, mohl by tedy mít i formát 3,5" disku, jen s NVMe rozhraním U.2 místo konektorů SATA. Nicméně Samsung může místo toho počítat i s nějakým novým provedením a tím, že se pro něj už navrhnou nové servery zaměřené na to, aby poskytly co nejvyšší počet pozic pro tato úložiště.

Prezentace Samsungu na Flash Memory Summitu 2023 oznamující 256TB SSD Autor: Samsung

Zatím nejasná budoucnost

Pokud se nad tím radujete, že SSD zcela nahradí mechanické disky HDD ve všech sférách včetně interních a externích disků pro běžné uživatele, to asi zatím čekat nelze. Toto řešení bude rozhodně hodně drahé, a tudíž zůstane asi jen v datacentrech. Je otázka, zda takovéto explozivní navyšování kapacit povede k podobnému růstu velikosti SSD i v noteboocích a stolních počítačích a tomu, že SSD nakonec budou třeba při kapacitách 8, 16 TB stát stejně jako magnetické disky. Může se místo toho klidně stát situace, kdy budou takovéto obří a velmi drahé serverové moduly a disky výrazně zlevňovat, ale ve spotřebitelské oblasti to nepoznáme a pokroky budou mnohem pomalejší bez podobné revoluce.

Samsung každopádně zatím nepotvrdil, kdy by se toto ohlášené 256TB SSD mohlo reálně objevit na trhu. Možná se bavíme o realitě vzdálené třeba ještě dva nebo tři roky, přičemž i v té době může jít o kus hardwaru, kde snové kapacitě bude odpovídat cena jako z noční můry.

Zdroje: Samsung, AnandTech