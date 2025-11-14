Nezmeškejte tuto obří nálož her zdarma. Některé nabídky končí brzy, jiné potrvají až do prosince

Pokud vás trápí herní sucho, tento týden vás určitě zachrání. Her, které společnosti aktuálně rozdávají, je totiž až nezvykle hodně. Kromě tradičního Epicu rozdává hry zdarma také Ubisoft i Amazon. Je tedy z čeho vybírat.
Hry zdarma na Epic Games
Epic Games porušuje tradiční bezplatné duo a až do 20. 11. 2025 do večerních 17:00 hodin nabízí zdarma hned tři tituly:
ScourgeBringer – rychlá indie plošinovka ve stylu rogue-like
Songs of Silence – fantasy tahová strategie se secesním grafickým kabátkem
Zero Hour – taktická kooperační FPS střílečka
Hry zdarma na Ubisoft Store
Ubisoft nabízí až do 2. prosince do 11:00 hodin zdarma hru Immortals Fenyx Rising, za kterou byste jinak bez slevy zaplatili necelých 40 euro. Hra kombinující prvky Assassin’s Creed a Zeldy vás zavede do řecké mytologie, kde jako nový okřídlený polobůh Fenyx podnikáte dobrodružné výpravy s cílem zachránit řecké bohy (a vlastně i celý svět).
Hry zdarma na Amazon Luna
S novým měsícem přináší pořádnou porci her zdarma i Amazon skrze službu Luna (dříve Prime Gaming). Stačí mít aktivní předplatné Prime a skrze Amazon Luna si hry aktivovat. Jak je u Amazonu zvykem, hry distribuuje několika způsoby –skrze vlastní launcher Amazon Games nebo na jiné platformy jako Epic Games, GOG nebo Microsoft Games Store.
Dřívější bezplatnou nabídku titulů nyní rozšiřují tituly:
New Tales from the Borderlands – interaktivní sci-fi dobrodružná komedie (Epic Games)
Dungeons & Dragons: Dark Sun Series – klasické 2D RPG odehrávající se ve vyprahlém světě Athas (GOG)
Gas Station Simulator – simulátor budování vlastní benzínové stanice (Epic Games)
Lovecraft’s Untold Stories – akční rogue-like RPG s temnou, až hororovou tématikou (Epic Games)
Another World: 20th Anniversary Edition – kultovní sci-fi adventura o přežití v cizím světě (GOG)
Fallout 76 – postapokalyptické multiplayerové RPG (Microsoft Games)
Fort Solis – filmově laděné sci-fi s realistickou vesmírnou tématikou (GOG)
Dark City: Kyiv Collector’s Edition – detektivní point-and-click adventura zasazená do prostředí temného Kyjeva (Amazon Games)
Později v tomto měsíci přidá Amazon do nabídky také:
PlateUP
Dungeons & Dragons: Krynn Series
Dream Tactics
Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition
Gunslungs