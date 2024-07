Nothing vás nechá vytisknout vlastní zadní kryt na CMF Phone 1, zveřejnil data pro 3D tiskárnu

Společnost CMF by Nothing po nedávném oznámení trojice nových produktů, z nichž nejvíce vyčnívá nový extralevný smartphone CMF Phone 1, na sebe opět poutá pozornost poměrně originálním způsobem. Umožní vám totiž vytisknout si na 3D tiskárně vlastní záda telefonu, pokud by se vám některá z oficiálně prodávaných nelíbila.

Společně se souborem zveřejnila společnost i datasheet Autor: CMF by Nothing s podrobným kótováním krytu i upevňovacího šroubu Autor: CMF by Nothing

CMF Phone 1, o kterém jsme nedávno informovali, totiž disponuje poměrně širokou modularitou včetně vyměnitelných zad za chodu. A právě zadní kryt si můžete sami vyrobit. V příspěvku na komunitním fóru je možné stáhnout si zadní kryt (ve formátu .stl nebo .stp) a vytisknout si jej v libovolné barvě či materiálu.

Autor příspěvku Rob dokonce sám uživatele vyzývá k jisté kreativitě komunity a pochlubení se svými výtvory. V budoucnu tak můžeme dozajista čekat všemožně fanouškovsky upravená záda obohacená o různá loga, obrázky, ergonomické gripy, držáky karet a mnoho dalšího.

Komunita v komentářové sekci pod příspěvkem začala sdílet své nápady a někteří už i rovnou své výtvory, které vytiskli, přestože smartphone oficiálně ještě není v prodeji. Komunita už v komentářové sekci vymýšlí, jak na záda CMF Phone 1 dostat bezdrátové nabíjení, držák na Pokemon karty, sluchátka, nebo dokonce druhý monochromatický displej. Do budoucna bude zajímavé sledovat, s jakými nápady tak fanoušci přijdou a jaké šílené výtvory dokáží vytvořit.

Kryt na CMF Phone 1 si může vytisknout prakticky každý Autor: CMF by Nothing

I přestože je tvorba vlastních krytů zajímavým nápadem, jak oživit nadšení a zapojit komunitu do kreativního procesu, samotný CMF by Nothing varuje před tím, že nenese žádnou odpovědnost za problémy s kompatibilitou s komunitními výtvory nebo případné škody způsobené používáním těchto krytů.