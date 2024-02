Nová česká adventura na obzoru. The Past We Are: Act One hledá podporovatele na Hithitu

Kdo by neznal legendární české adventury jako Polda nebo Posel Smrti, jako by neexistoval. Na českou scénu míří nová 2D klikací adventura The Past We Are: Act One, která je ve vývoji od roku 2018 a nyní skrze hithitovou crowdfundingovou kampaň hledá finanční prostředky pro její dokončení.

The Past We Are: Act One je příběhová hra kombinující psychologický thriller se satirickou komedií. Ve hře se zhostíte role mladé ženy Rylee Willis, která odkrývá svoji temnou minulost a na svojí cestě za poznáním se dostává do absurdních situací. Podle autora Jaroslava Belzy se jedná v základu o click-and-point adventuru s lehkým prolínáním do ostatních herních žánrů.

Hra bude rozdělena do více aktů, přičemž první akt se skládá ze tří kapitol, jejichž celková doba dohrání je stanovena na zhruba 3 hodiny.

The Past We Are: Act One na Hithitu v době psaní článku vybrala přes 80 tisíc korun, což je okolo 10 % z požadované částky 760 tisíc.