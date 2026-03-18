Nová konkurence, co rozproudí stagnující trh herních grafik? Čínská herní GPU Lisuan přichází

Už loni jsme psali o chystaných GPU firmy Lisuan, tehdy nejnovějšího jména z dlouhé řady společností, které chtějí vyrobit vlastní čínské řešení nahrazující Nvidii, AMD nebo Intel. Lisuan se z většiny z nich vymyká tím, že její čipy explicitně chtějí být i grafickými kartami pro hráče a také používají relativně novou 6nm technologii. Teď uvidíme, jak reálné tyto naděje skutečně byly, protože první GPU Lisuanu jdou opravdu na trh.
Grafiky Lisuan jdou opravdu do prodeje
Jde o grafické karty Lisuan řady 7G100, konkrétně model 7G106. Firma je oznámila loni v srpnu a psali jsme o nich v tomto článku – patrně by mělo jít o čip se 48 výpočetními jednotkami na taktu 2000 MHz a se 192bitovou sběrnicí, na níž mělo být 12 GB paměti GDDR6.
Teď Lisuan už skutečně oznámil jejich příchod, i když je to stále v jistém papírovém duchu – 12. března minulý týden firma pořádala odhalení a sdělila, že první grafika (7G106) se od 17. 3. (tedy od včerejška) bude dát předobjednávat. Tato fáze předobjednávek bude ještě trvat poměrně dlouho. Reálná dostupnost karet údajně nastane až 18. 6. o tři měsíce později. Nicméně, je to konečně konkrétní datum.
Karta nebude podporovat raytracingovou grafiku, ale má mít jinak slušnou podporu grafických API – ovladače mají akcelerovat hry běžící nad OpenGL 4.6, Vulkanem 1.3 i DirectX 12 (ne však DirectX 12 Ultimate), takže se evidentně počítá i s podporou operačního systému Windows. A pro výpočetní aplikace půjde použít OpenCL 3.0.
Podle Lisuanu má údajně na kartě fungovat řada populárních her ze Steamu – jmenovány jsou například Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong a Resident Evil 4 Remake. Jen nevíme, zda je to důkaz široké kompatibility a zralé funkčnosti ovladačů, nebo jenom vývojáři pracně zprovoznili podporu zrovna těchto zmíněných her pro potřeby propagace, zatímco tituly, kterým se speciálně nevěnovali, bude problém spustit.
Ona dostupnost a možnost předobjednávek se každopádně týká Číny. U nás to se selhatelností asi nebude slavné (ani neslavné). Distributoři nejspíš o tuto grafiku nebudou mít zájem, jelikož čínská motivace kupovat lokální zboží z různých strategicko-politických důvodů u nás odpadne. Je ale možné, že milovníci kuriozit si tuto grafiku budou moci objednat z různých čínských obchodů či platforem.
Bude to úspěch?
Pokud očekáváte, že by se najednou mohla objevit plnohodnotná grafická karta tvořící (třeba ještě i levnější) alternativu k herním grafikám Nvidia GeForce, AMD Radeon a Intel Arc, asi bychom spíš mírnili očekávání. Na herní grafice jsou hlavním problémem nesmírně komplexní ovladače a softwarová vrstva, která musí zajišťovat širokou škálu funkcí a kompatibilitu s tisíci různých her sahajících i desetiletí dozadu. Většina alternativních pokusů o GPU na toto narazí a nelze čekat, že by Lisuan měl hned od začátku softwarový ekosystém na úrovni Nvidie nebo AMD. Nebo i Intelu, což je zatím jediná firma, která se jakž takž do kategorie použitelných herních GPU probojovala po letech snažení.
Lisuan sice slibuje, že údajně při vydání bude možná na jejích grafikách hrát různé moderní tituly, ale jaká bude realita, to samozřejmě teprve uvidíme. Zkušenost s Moore Threads, předchozím horkým kandidátem na čínské herní GPU, je jedno velké zklamání. Popravdě – pokud máte nutkání hrát na „alternativním“ GPU, které není od AMD ani Nvidie, sáhněte po kartě Arc od Intelu. Ty se poměrně osvědčily a nehrozí vám, že skončí jako vyložené těžítko.
Firma Lisuan samozřejmě nebude muset zápolit jenom s kompatibilitou, ale zároveň i s tím, aby při své ceně karta měla jakž takž konkurenceschopný výkon. To také proti etablovaným západním konkurentům s optimalizovanými ovladači bude těžké.
Zdroje: Lisuan, techPowerUp, VideoCardz