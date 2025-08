„Zázračná“ čínská grafická karta: Lisuan 7G připomíná moderní GeForce a Radeony, bude to první průlom na trh?

Před několika týdny nám tu prošla zpráva o dalším z čínských GPU, tentokrát od firmy nazvané Lisuan. Její čip má za cíl poskytnout nejen akceleraci AI, což je dnes priorita investorů, ale i herní grafiku. A vypadá to, že by v tom mohl být úspěšnější než GPU od Moore Threads (což pravda, není vysoká laťka). První únik o grafickém čipu Lisuan nevypadal moc dobře, ale podle nových informací by výsledky mohly být o dost slibnější.

Původně jsme psali, že se GPU jmenuje G100, ale to zřejmě byl nepřesný překlad (možná je to spíš označení generace architektury). Firma nyní své grafiky oficiálně představila a dala jim jméno Lisuan 7G, přičemž ono 7G je zřejmě jméno v tom smyslu, v jaké Nvidia používá označení GeForce, AMD má Radeon a Intel Arc. Tedy ne označení konkrétní generace, zdá se. Jde o slovní hříčku, protože 7G má být v čínštině vyslovováno podobně jako slovo zázrak (div, mirákl). Jinde na webu má firma u karet také označení Lisuan Extreme, takže uvidíme, jaké přesně nakonec označení bude

K tomuto 7G se pak zdá se ve značení bude přidávat různé číslo, protože nyní odhalené grafiky se jmenují 7G106 a 7G105 (7G100 je pak souhrnné označení celé generace). 7G105 i 7G106 se ale nejspíš zakládají na stejném křemíku, kdy 7G105 je „profi“ a „AI“ varianta s dvojnásobnou pamětí (a také podporou SR-IOV s až 16 připojenými klienty), 7G106 pak levnější herní varianta.

Lisuan (Extreme) 7G100

Firma čip 7G106 (a tedy asi i 7G105, je-li to stejný křemík) vyrábí na 6nm výrobním procesu TSMC, technologii N6. Prosákly zatím částečné specifikace: GPU má sběrnici pro paměti GDDR6 o šířce 192 bitů, takže propustnost by měla být podle frekvencí někde mezi 384–480 GB/s.





GPU by patrně mohlo mít 96 ROP (jejich počet v čipu počet je tedy asi svázaný se šířkou sběrnice pamětí) s fillrate 192 GP/s a zřejmě 48 výpočetních jednotek či „jader“ s celkem 192 TMU (texturovacími jednotkami) s fillrate 384 GT/s. Frekvence by podle úniku v benchmarku Geekbench (kde se objevil test v OpenCL) i oficiálně ukázaných specifikací měla být 2000 MHz.

Architektura GPU pojmenovaná „TrueGPU má být zcela originální a interně vyvinutá v Lisuanu, nemá jít na rozdíl od například Moore Threads o derivát IP Imagination Technologies (někdejší GPU PowerVR). Poskytuje klasické shadery pracující s přesností FP32, které ale alternativně podporují tzv. „packed“ instrukce, kdy se místo FP32 provede výpočet se čtyřmi hodnotami INT8 nebo dvěma FP16.

3072 shaderů?

Počet shaderů neznáme, ale pokud bychom se řídili jen počtem výpočetních jednotek a šířkou sběrnice, pak by tato karta byla někde na úrovni GeForce RTX 5070 (48 SM) a Radeonu RX 9070 GRE (48 CU). Nicméně reálný výkon se určitě bude lišit, lze čekat, že při stejném počtu GPU „jader“ bude GPU architektura Lisuan 7G100 mít nižší výkon. Vzhledem k tomu, že jde o první pokus, ale i třeba kvůli horšímu výrobnímu procesu, firma nejspíš bude ráda, pokud se jí povede dosáhnout výkonu blízko šedesátkových karet (RTX 3060, RTX 4060, Radeon RX 7600).





Ve výpočtech FP32 by měl údajně být teoretický výkon modelu 7G105, tedy oné profesionální verze, 24 TFLOPS. Zřejmě to znamená 3072 shaderů, tedy 64 shaderů na jedno „jádro“ či výpočetní jednotku. Podle slajdů totiž architektura má něco jako schopností dual-issue v architekturách AMD RDNA 3 a RDNA 4. Alternativně to lze počítat jako 6144 běžných shaderů, tedy 128 shaderů na jednu výpočetní jednotku).

Lisuan uvádí, že schopnost dual-issue umožňuje současné zpracování FP32 a INT32 operace, což by se podobalo spíše architektuře Turing a výkon by pak byl ve skutečnosti 12 TFLOPS plus 12TOPS (celočíselných operací za sekundu). Ale je možné, že slajdy jsou nepřesné a dual-issue lze provádět i pro dvě současné FP32 operace.

Karta Lisuan 7G106 bude mít 12 GB paměti, což zní adekvátně. Profesionální verze 7G105 má být osazena 24 GB s ECC, nejspíše skrze osazení dvojnásobku čipů v tzv. clamshell zapojení s dvěma čipy na kanál řadiče. Frekvence pamětí zatím není známá.

Lisuan 7G106 Autor: Lisuan

Firma teď karty oficiálně představila v Číně a ukazovala při tom i referenční provedení karty 7G106, včetně odhaleného PCB. Grafika bude mít dvaapůlslotový chladič s třemi ventilátory (dva jsou ale trochu schované pod stylovou mřížkou, takže na první pohled chlazení trošku vypadá jako tzv. „blower“, jímž není).

Podle fotek PCB se zdá, že by karta měla mít 10+2fázové napájení, nicméně to může být na referenčním návrhu relativně předimenzováno, zatímco ve skutečnosti by jich stačilo méně. Proud se přivádí 12+4pinovým konektorem 12VHPWR nebo 12V-2×6. Předpokládáme ale, že spotřeba nebude tak vysoká, jak tento poněkud problematický konektor maximálně umožňuje, vzhledem k výkonu a zaměření GPU nejspíš TDP nepřeroste nějakých 250–275 W. Fotografie karty, holého PCB i samotného čipu 7G106 lze vidět v galerii, kterou na odhalení pořídil techPowerUp.

Výkon? Zatím jen velmi předběžně

Oficiální test v Geekbench ukazuje poměrně dobré skóre v OpenCL (110 290 bodů, což je nad Intel Arc A770 a okolo GeForce RTX 4060). Dále má prý dosáhnout 26 800 bodů ve 3DMarku Fire Strike a 2256 ve 3DMarku Steel Nomad – to by také byla úroveň GeForce RTX 4060.

Lisuan 7G105 Autor: Lisuan

Firma předvedla údajně hratelnou snímkovou frekvenci ve hře Black Myth Wukong s rozlišením 1920 × 1080 a v Shadow of The Tomb Raider přes 80 FPS s nastavením Highest, ale berte to samozřejmě s rezervou. U herních grafik je problém, že ovladače musí poskytovat optimalizovaný výkon v tisících her, což vůbec není lehké. Zajistit, aby výkon byl slušný v několika málo benchmarcích, je mnohem snadnější než dosáhnout slušný výkon obecně ve všech hrách, které grafice předhodíte.

Bez ray tracingu

GPU má podporovat OpenCL 3.0 a herní grafiku běžící nad API Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 i DirectX 12 – ale není podporováno DirectX 12 Ultimate, protože GPU patrně postrádá schopnost akcelerace ray tracingu. O speciálních jednotkách pro akceleraci AI také není zmínka. Je ale zmínka o cache (ale zda jen běžně velké, nebo nějaké speciální, to nevíme), úsporných technologiích pro šetření energií a Lisuan zřejmě chystá vlastní upscaler pro hry NRSS. M8 používat výpočty v FP16 a INT8, teoreticky by tedy mohl být založený na AI modelu.

GPU také ještě neumí PCI Express 5.0 a používá rozhraní PCI Express 4.0 ×16, což asi není velká nevýhoda vzhledem k předpokládanému výkonu. Na čipu nechybí akcelerátory multimédií podporující dekódování video formátů AV1 a HEVC až do rozlišení 8K při 60 snímcích za sekundu, hardwarový enkodér umí komprimovat 8K při 30 FPS (ale jen u HEVC, v AV1 zvládá jen 4K při 30 FPS). Obrazové výstupy jsou zdá se jen DisplayPort 1.4, na referenční kartě nejsou výstupy HDMI. Může to být kvůli neochotě platit za HDMI licenční poplatky. Grafika podporuje maximální rozlišení monitoru 8K při 60 FPS, tedy jako třeba karty GeForce RTX 4000. Je potvrzeno, že umí FreeSync pro adaptivní obnovování.

Dostupnost na trhu je ještě daleko

GPU Lisuan 7G100 byla koncem července prezentována v Šanghaji, ale zatím jde jen o papírové odhalení. Podle techPowerUpu má zatím společnost pouze vzorky, což také znamená, že PCB na fotkách nemusí být úplně funkční, může jít o maketu finální verze, zatímco funkční inženýrské vzorky budou vypadat škareději. První funkční čipy revize A0 má firma od května letošního roku, od této fáze typicky ještě je třeba několik měsíců ladění a někdy i revizí křemíku, než se produkt může začít prodávat. A to i u firem, pro které je toto už rutina, zatímco Lisuan jakožto nováček může asi zakoušet problémy a zpoždění navíc.

Předpokládáme tudíž, že prodávat se tyto grafiky začnou nejdříve v první polovině roku 2026. I tak to vypadá na potenciálně zajímavou událost. Možná, že toto bude první prakticky použitelná grafika z Číny (a pro Čínu, u nás se asi jen tak do prodeje nedostane)…

Nová GPU rostou jako houby po státní podpoře

V Číně je v posledních letech jasně vidět snaha o soběstačnost v počítačových technologiích, nebo alespoň to, že stát tyto pokusy štědře financuje. Firem pokoušejících se o vlastní GPU se vyrojilo opravdu hodně, o řadě jsme už v minulosti psali. Zatím se ale ani jeden pokus nedá označit za úspěšný – nejvíce známá značka Moore Threads vyprodukovala GPU, které je už na trhu delší dobu a stále má zcela elementární nedostatky v ovladačích, kdy samotné spouštění her je problém, nemluvě o výkonu. Bez přehánění lze asi mluvit o fiasku. Lisuan má aspoň zdánlivě zatím lepší začátek a GPU vypadá ve hrách použitelněji, ale jak slavné to opravu je, prozradí až nějaké nezávislé testy. V tuto chvíli stále může jít o Potěmkinovu vesnici, včetně oněch údajných benchmarků.

Zatím bychom od Lisuanu nečekali mnoho, protože nově příchozí firmy snažící se o vstup na pole herních GPU čelí obrovským bariérám. Úspěšná grafika potřebuje nesmírně komplexní softwarový ekosystém (kterému se zjednodušeně říká „ovladače“) i širokou spolupráci s vývojáři her, jen aby mohla do závodu vstoupit. Zatím se to jakž takž povedlo po Nvidii a AMD jenom Intelu, který ale přesto, že má z alternativ zdaleka nejkvalitnější podporu, na prodejích jen minimálně paběrkuje, přes rozsáhlé investice, které musel přetrpět.

Dodatek: Projekty čínských GPU, o nichž jsme v minulosti psali:

Zdroje: techPowerUp, Lisuan