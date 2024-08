Nová levnější GeForce RTX 4070 s pamětí GDDR6 se objeví v obchodech už příští týden

Před nedávnem se náhle objevily zprávy o tom, že by na trhu mohl vzniknout nedostatek pamětí GDDR6X a Nvidia by kvůli tomu měla osekat produkci GeForce RTX 4070 (aby bylo více čipů pro dražší výnosnější modely), kterých by zejména v Číně měl být v srpnu výrazný nedostatek. Nvidia ale jejich výpadek zřejmě nahradí novým modelem s pamětí GDDR6. Zdá se, že tato karta by se mohla začít prodávat dokonce už příští týden.

Že tato karta vyjde, je už jisté, třebaže ještě před dvěma týdny jsme o ní ani nevěděli. Web VideoCardz píše, že už je známý první model od firmy Galaxy (karta GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X) a dokonce se objevila i jeho fotka včetně krabice. Obrázky jsou asi nicméně výrobcem zrecyklované z původní edice založené na GDDR6X, proti které je zřejmě chladič a design karty nezměněný.

Už příští týden?

Vydání je zdá se blízko. Podle fóra Board Channels mají první z těchto grafik být na trhu okolo 20. srpna, což by znamenalo, že se mohou začít objevovat již příští týden. Toto se nicméně může týkat čínského vydání, kam minimálně grafika od Galax asi bude přednostně určená.





Je pravděpodobné, že tento termín nemluví o nějakém oficiální odhalení, ale přímo o čase, kdy se karty začnou objevovat v obchodech. Nvidia totiž asi model nijak zvlášť vytrubovat nebude vzhledem k tomu, že jde jen o variantu starší konfigurace od modelu, který šel na trh téměř před rokem a půl. Firma se patrně omezí jen na to, že specifikace modelu s pamětí GDDR6 přidá do přehledu grafik generace RTX 4000 na svém webu.

Galax GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X (původní verze) Autor: Galax

GeForce RTX 4070 „GDDR6“ má být založená na stejném čipu AD104 jako běžná verze, ale ve variantě AD104–251 místo původní AD104–250. Specifikace modelu by zřejmě ve většině věcí měly zůstat stejné, tedy 5888 shaderů (46 bloků SM), 36 MB L2 cache, frekvence GPU 1920 MHz v základu a 2475 MHz v boostu. Paměti by stále měly 192bitovou sběrnici a kapacitu 12 GB, ale budou typu GDDR6 se efektivním taktem 20,0 GHz (což by dalo propustnost 480 GB/s).

Je to zhoršení paměťové propustnosti asi o 4,8 %, které se asi může trochu projevit na celkovém výkonu. Podle VideoCardz zatím není ověřeno, zda zůstane stejné i TDP karty, které je u standardního modelu 200 W.

Zatím se uvažovalo o možnosti, že tento model bude prodávaný jen v Číně, ale podle VideoCardz se nyní zdá, že nakonec tyto grafiky asi budou globálním produktem Nvidie, takže se mohou postupně objevovat v prodeji i v našich eshopech. Opět to asi bude bez nějakého oficiálního oznámení. Pokud tedy chcete v budoucnu grafiku kupovat, mějte na paměti, že GeForce RTX 4070 s GDDR6 se může přimíchat v katalogu do výběru a je možné, že ne vždy bude od verze s GDDR6X nějak výrazně odlišená, takže si bude třeba dávat pozor na to, co kupujete.

Teprve recenze asi potvrdí, jak velké rozdíly mezi kartami jsou. Výrobci karet by možná mohli nižší propustnost pamětí kompenzovat zvednutím frekvencí GPU u OC modelů, nebo by naopak mohli karty s GDDR6 prodávat za nižší ceny. To ale teprve ukáže čas.

Zdroje: VideoCardz (1, 2)