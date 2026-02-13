Cnews.cz  »  Hardware  »  Nová Sony WF-1000XM6 jsou dražší, ale podle recenzí skvělá. Jdou přímo proti AirPodům Pro

Hardware

Nová Sony WF-1000XM6 jsou dražší, ale podle recenzí skvělá. Jdou přímo proti AirPodům Pro

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6
Všechny fotografie
Řada Sony WF-1000 patří mezi nejoblíbenější modely TWS sluchátek a nyní se rozrůstá o nový model. Ten přichází s přepracovaným tělem, výkonnějším čipem pro potlačení hluku a osmi mikrofony.

Řada Sony WF-1000 patří mezi nejoblíbenější modely TWS sluchátek a nyní se rozrůstá o nový model. Ten přichází s přepracovaným tělem, výkonnějším čipem pro potlačení hluku a osmi mikrofony.

Ještě lepší ANC

Hlavní technickou změnou je nasazení nového procesoru pro aktivní potlačení hluku, který má nabídnout vyšší výpočetní výkon než u modelu XM5. Každé sluchátko je vybaveno čtyřmi mikrofony, dohromady tedy osmi, což má zlepšit jak samotné ANC, tak kvalitu hovorů. Sony zároveň kombinuje klasické snímání okolí s technikami beamformingu a senzorem vedení kostí pro přesnější přenos hlasu.

Zdroj: Youtube.com

Podle prvních recenzí patří účinnost potlačení hluku k nejlepším ve své kategorii, zejména u konstantních zvuků – typicky je to doprava nebo třeba klimatizace. V proměnlivém prostředí se účinnost drží na velmi vysoké úrovni, byť rozdíly oproti nejbližší konkurenci (především poslední AirPods Pro) nejsou vždy jednoznačné.

Sony přepracovalo tvar sluchátek i nabíjecího pouzdra. Samotné „špunty“ jsou kompaktnější než u předchozích modelů a mají lépe sedět v uchu. Designový koncept ale zůstává stejný, tedy špunty bez výrazné nožičky. Pouzdro je rovněž menší než u předchůdce, stále však patří spíše k robustnějším. Odolnost proti potu a stříkající vodě odpovídá stupni krytí IPX4.

Zvuk, kodeky a výdrž

Sony slibuje přepracovaný měnič, vylepšený DAC i zesilovač. Podporován je kodek LDAC a pokročilé softwarové úpravy zvuku včetně upscalingu komprimovaných nahrávek. Charakter zvuku podle recenzentů zůstává vyvážený, s důrazem na detail a kontrolované basy, bez přehnaného zvýraznění některé části spektra.

Výdrž dosahuje přibližně osmi hodin na jedno nabití se zapnutým ANC, celkově kolem 24 hodin s pouzdrem. Nechybí rychlé nabíjení a multipoint připojení ke dvěma zařízením současně.

AIT26

Cena nové generace je nastavena na nemalých 7 490 Kč, přičemž verze XM5 zůstává v prodeji za ceny kolem 4,5 tisíc. Sony tak nový model směřuje přímo proti prémiovým modelům od Applu, Bose či Sennheiseru.

Sony WF-1000XM5: opět nejlepší TWS sluchátka? (recenze) Přečtěte si také:

Sony WF-1000XM5: opět nejlepší TWS sluchátka? (recenze)

Zdroj: Sony

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Google mění podobu Gemini v Chromu

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Konec soukromí jak ho známe?

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Máslo bude levné až do podzimu

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI