Nová Sony WF-1000XM6 jsou dražší, ale podle recenzí skvělá. Jdou přímo proti AirPodům Pro

Řada Sony WF-1000 patří mezi nejoblíbenější modely TWS sluchátek a nyní se rozrůstá o nový model. Ten přichází s přepracovaným tělem, výkonnějším čipem pro potlačení hluku a osmi mikrofony.
Ještě lepší ANC
Hlavní technickou změnou je nasazení nového procesoru pro aktivní potlačení hluku, který má nabídnout vyšší výpočetní výkon než u modelu XM5. Každé sluchátko je vybaveno čtyřmi mikrofony, dohromady tedy osmi, což má zlepšit jak samotné ANC, tak kvalitu hovorů. Sony zároveň kombinuje klasické snímání okolí s technikami beamformingu a senzorem vedení kostí pro přesnější přenos hlasu.
Podle prvních recenzí patří účinnost potlačení hluku k nejlepším ve své kategorii, zejména u konstantních zvuků – typicky je to doprava nebo třeba klimatizace. V proměnlivém prostředí se účinnost drží na velmi vysoké úrovni, byť rozdíly oproti nejbližší konkurenci (především poslední AirPods Pro) nejsou vždy jednoznačné.
Sony přepracovalo tvar sluchátek i nabíjecího pouzdra. Samotné „špunty“ jsou kompaktnější než u předchozích modelů a mají lépe sedět v uchu. Designový koncept ale zůstává stejný, tedy špunty bez výrazné nožičky. Pouzdro je rovněž menší než u předchůdce, stále však patří spíše k robustnějším. Odolnost proti potu a stříkající vodě odpovídá stupni krytí IPX4.
Zvuk, kodeky a výdrž
Sony slibuje přepracovaný měnič, vylepšený DAC i zesilovač. Podporován je kodek LDAC a pokročilé softwarové úpravy zvuku včetně upscalingu komprimovaných nahrávek. Charakter zvuku podle recenzentů zůstává vyvážený, s důrazem na detail a kontrolované basy, bez přehnaného zvýraznění některé části spektra.
Výdrž dosahuje přibližně osmi hodin na jedno nabití se zapnutým ANC, celkově kolem 24 hodin s pouzdrem. Nechybí rychlé nabíjení a multipoint připojení ke dvěma zařízením současně.
Cena nové generace je nastavena na nemalých 7 490 Kč, přičemž verze XM5 zůstává v prodeji za ceny kolem 4,5 tisíc. Sony tak nový model směřuje přímo proti prémiovým modelům od Applu, Bose či Sennheiseru.
Zdroj: Sony