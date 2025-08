Nové čínské x86 procesory Zhaoxin následují recept od AMD. Mají 96 jader pro servery a 16 jader pro PC

Pokud nás čtete pravidelně, asi víte, že kromě AMD a Intelu existuje ještě další výrobce moderních procesorů kompatibilních s x86 – čínský Zhaoxin, který navazuje na procesory VIA, jejichž linie zase sahá až do devadesátých let k někdejšímu IDT WinChip (a okrajově i Cyrixu). Zhaoxin teď oznámil novou generaci těchto procesorů: KX-7000N pro AI PC a možná zajímavější serverové procesory KH-50000, které přinesou 96 jader.

Kaisheng KH-50000

Zdá se, že významnější z obou produktů, které firma prezentovala na World Artificial Intelligence Conference v Šanghaji je Zhaoxin Kaisheng KH-50000 určený pro servery. U těch je asi také v Číně větší tlak na to, mít vlastní domácí řešení. Tyto procesory jsou následníkem generace Kaisheng KH-40000 uvedené v roce 2022, to byly 16nm procesory s 32 jádry. KH-50000 by zřejmě proti nim měl být hodně velký skok.

Procesor bude mít až 96 jader (vyrábět se budou určitě i verze s menším počtem), takže se v tomto parametru Zhaoxin dostane na úroveň AMD Epycu 9004 „Genoa“ (z listopadu 2022). Nevíme ale, jestli jádra Kaishengu KH-50000 také budou podporovat SMT a zejména jestli se jejich výkon bude aspoň blížit výkonu jednoho jádra Zen 4 – spíše asi ne.

Procesor má výrazně zvětšenou L3 cache, která má 384 MB proti 64 MB u 32jádrového KH-40000. Zhaoxin tedy zdvojnásobil kapacitu cache na jádro. KH-50000 je složený z čipletů, takže se cache téměř určitě nechová jako jeden blok, bude nejspíše jako u AMD rozdělená do bloků příslušejícím vždy skupině jader.





Zdá se, že KH-50000 používá CPU čiplety z procesorů Kaixian KX-7000 pro PC, které jsou osmijádrové a k dosažení 96 jader by jich tedy bylo potřeba dvanáct. Tím pádem by také CPU mělo stejnou architekturu jako KX-7000. Zhaoxin uvádí, že frekvence by měly být 2,5–3,0 GHz.

Vedle počtu jader byla také o dost posílená konektivita. Z osmikanálových DDR4 procesor povýší na 12kanálový paměťový řadič používající DDR5, včetně ECC. K tomu pak procesor poskytuje 128 linek PCI Express 5.0, a to dokonce s podporou zařízení na bázi standardu CXL. Jako doplněk pak má ještě 16 linek PCIe 4.0, které lze překonfigurovat na rozhraní SATA nebo porty USB.

Informace k procesoru Zhaoxin Kaisheng KH-50000 Autor: Zhaoxin

Procesory podporují i provoz ve víceprocesorových sestavách (2S a 4S), k čemuž používají propojení ZPI 5.0. To zřejmě podobně jako AMD Epycy využívá fyzickou konektivitu linek PCIe 5.0, protože předchozí generace Kaisheng KH-40000 používala technologii ZPI 3.0 a shodou okolností její řadiče PCI Express uměly také jen PCIe 3.0.





Kaixian KX-7000N

Pro osobní počítače Zhaoxin má také novinku: Kaixian KX-7000N. Podle značení to ale asi nebude tak velká změna, ale spíš evoluce již zmíněných procesorů Kaixian KX-7000 oznámených na konci roku 2023 (reálně dostupné byly ale až později).

Písmeno N v názvu zřejmě značí, že tato novinka je vylepšený KX-7000, ale s přidanou jednotkou NPU pro aplikace umělé inteligence. Zhaoxin tedy také stojí o zapojení do trendu AI PC. Je otázka, zda firma dostane podporu funkcí Copilot+ PC ve Windows 11. Procesory Zhaoxin totiž ani nejsou běžně podporované ve Windows 11 v tom smyslu, že by se nacházely na seznamu schválených CPU (který je tvořen pouze CPU od Intelu, AMD a Qualcommu). Nicméně je možné, že je Microsoft separátně podporuje v čínské verzi Windows 11, jen to prostě nikde není uvedeno pro globální verzi systému.

Specifikace v tomto případně nemáme, ale KX-7000N má údajně mít víc jader než KX-7000, což bylo maximálně osmijádro. Pokud to tedy není jen nějaká chyba v překladu. A také tyto procesory dostanou podporu PCI Expressu 5.0, kterou původní KX-7000 postrádal, uměl jen PCIe 4.0 (ale na druhou stranu už podporoval paměti DDR5).

Už KX-7000 byl čipletový procesor s CPU čipletem a IO čipletem. Nabízí se možnost, že Zhaoxin v nových procesorech KX-7000N používá původní CPU čiplet, ale spojil ho s novým IO čipletem, čímž dosáhl podporu PCIe 5.0. A současně do tohoto IO čipletu integroval onu nově přidanou NPU. Zmínka o více jádrech by mohla znamenat, že KX-7000N bude moci používat dva CPU čiplety místo jen jednoho, takže počet jader stoupne až na 16. Zdá se, že Zhaoxin dost přebírá koncepce od AMD a toto by bylo přesně z jeho kuchařky. Právě procesory architektury Zen 2 s dvěma CPU čiplety začala vítězná šňůra firmy s Ryzenem 9 3900X, 3950X a jejich následovníky.

Více informací ke Kaixianu KX-7000N zatím není, asi tedy ještě není bezprostředně blízko uvedení na trh. Doufejme, že se na něj nebude čekat několik let jako na KX-7000. Pro Čínu jsou každopádně tyto procesory důležité proto, že s nimi může lokálně produkovat kompletní počítače kompatibilní s PC v striktním smyslu, tedy i s procesorem x86 a s podporou klasického operačního systému Windows a aplikací pro něj.

Zhaoxin se moc nesnaží procesory Kaisheng a Kaixian exportovat, možná i kvůli tomu, že není jasné, jak moc Intel souhlasí s legitimností licence Zhaoxinu na architekturu x86, kterou na něj převedla firma VIA. Zatím také Zhaoxiny nebyly moc konkurenceschopné proti procesorům od Intelu a AMD. Zajímavé jsou tak u nás hlavně pro milovníky kuriozit a exotického hardwaru, kteří si je budou muset obstarat přes platformy jako Aliexpress a podobné.

Zdroje: Zhaoxin, fórum AnandTech (1, 2)