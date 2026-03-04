Cnews.cz  »  Hardware  »  Grafické karty GeForce RTX 5000 vám teď v počítači zpomalí. Nový ovladač Nvidie snížil napětí a takty

Grafické karty GeForce RTX 5000 vám teď v počítači zpomalí. Nový ovladač Nvidie snížil napětí a takty

Jan Olšan
Dnes
GeForce RTX 5090 Founders Edition Autor: Nvidia
GeForce RTX 5090 Founders Edition
Nvidia musela před několika dny stáhnout z distribuce předposlední aktualizaci ovladačů, protože rozbila chlazení grafických karet GeForce. Opravná verze pro změnu ubrala kartám z výkonu.

Zdá se, že pokud používáte grafickou kartu Nvidia, může vás po poslední aktualizaci ovladačů čekat nepříjemné překvapení. Vypadá to totiž, že některé změny, které v kódu Nvidia provedla se dotknuly řízení napájení a snížily výkon karet GeForce aktuální generace RTX 5000. Podle uživatelů ovladač zřejmě zavedl snížený strop napájecího napětí, které GPU dostává. A současně s tím se snížily také frekvence GPU ve hrách.

Nižší napětí, nižší takty

Podle uživatelů současný ovladač karet GeForce verze 595.71 vydaný minulý týden vede k tomu, že karty změní proti dřívějšku napětí dodávané v zátěži čipu GPU. Nově zdá se má limit 0,95 V či 0,975 V podle různých uživatelů, kteří se dívali po instalaci do výstupu monitorovacích aplikací. Toto nižší napětí ale údajně vede také ke snížení frekvencí, na které GPU ve hrách boostuje. Ty klesly podle různých hlášení na úrovně okolo 2955 až 2985 MHz. A to údajně i v případě, že se uživatel pokusí o manuální přetaktování.

Toto by mohlo snížit výkon znatelně u uživatelů, kteří měli grafiku přetaktovanou. A zejména asi postihne ty, kdo sice sami netaktují, ale pořídili si nějaký „prémiový“ model karty za vyšší cenu, který má ve výchozím nastavení takty zvýšené nad referenční hodnoty. Nebo je možná lepe říct „měl“. WCCFtech například uvádí, že se mu podařilo tento jev zachytit a ověřit s grafikou GeForce RTX 5090 Suprim X od MSI. Starší ovladač 591.86 na ní s manuálním přetaktováním a napětím 1,02–1,03 V provozoval GPU na frekvenci 3013 až 3030 MHz během Furmarku, s novým ovladačem takty GPU klesly pod hranici 3 GHz za napětí 1,0–1,01 V.

Na fóru se objevil příklad uživatele, který měl GPU výrazně přetaktované a dosahoval na kartě RTX 5080 Vanguard také od MSI takty ve hrách až 3230 MHz (při napětí 1,03 V). S ovladačem 595.71 má údajně frekvenci maximálně 3000 MHz a napětí 0,95 V. Zde bude už úbytek výkonu jasně měřitelný.

Web VideoCardz uvádí, že ve vláknu k ovladačům (k jehož prolezení ale podle všeho použil nějaký AI chatbot) se objevily také stížnosti na nefungující HDR či přepínání obnovovaacích frekvencí nebo černé obrazovky a chyby ve hrách běžících na API Vulkan. To už nicméně nemusí být nějaké rozšířené problémy, ale možná jen menší náhodná selhání, které tak komplexní kód jako jsou ovladače GPU vždy provázejí (možná jen stojí za připomenutí, že postihují také ovladače grafik GeForce, o kterých někdy kolují mylné představy, že se s nimi problémy nedějí).

Závažné problémy měla i předchozí verze, Nvidia ji musela stáhnout zpět

Toto přichází vzápětí po jiném problému s ovladači. Minulý týden Nvidia stáhla z oběhu nově vydaný ovladač 595.59, který způsobil problémy se stabilitou GPU i celého počítače. Důvodem bylo, že rozbil detekci a řízení ventilátorů. Na grafikách podle uživatelů buď ovládání ventilátorů nereagovalo, přestaly fungovat ručně nastavené křivky otáček, či monitorovací software nemohl nalézt senzory ukazující otáčky. U části uživatelů úplně přestala část ventilátorů pracovat.

Problémy se stabilitou, které někteří uživatelé hlásili, mohlo zřejmě způsobit přehřívání, když se ventilátory netočily dostatečně rychle, nebo se v některých případech netočily vůbec. Některá hlášení ale uvádí, že už i tento ovladač vykazoval snížení napětí u GPU, což také teoreticky mohlo některé konfigurace učinit nestabilními.

GeForce RTX 5060 vystavené na Computexu 2025

GeForce RTX 5060 vystavené na Computexu 2025

Autor: Jozef Dudáš

Nvidia pak tento ovladač nahradila verzí 595.71, která měla problém opravovat, nicméně se u ní pro změny objevily zde zmiňované problémy s napětím a výkonem. Možná ovšem přítomné už v předchozí problémové verzi a toliko zastíněné naléhavějším rozbitím chlazení.

Každopádně pokud z nějakého důvodu pořád běžíte na ovladači 595.59, aktualizujte na nejnovější verzi, nebo se vraťte na vydání předchozí.

Zatím není jasné, zda je snížení výkonu (vlivem limitu napětí) záměrné, nebo jenom nějaká chyba. V druhém případě bude zřejmě vráceno zpět, ale pokud za změnou stál záměr, může jít o trvalé opatření. Což znamená, že Nvidia zhoršila výkon (parametry/kvalitu) produktu po vydání, což je trochu sporné (ale nestalo se to poprvé – u karet GeForce RTX 3000 po vydání vyšla oprava měnící chování boostu kvůli problémům se stabilitou).

Objevily se dohady, zda se snížením příkonu Nvidia nesnaží omezit problémy s přehříváním a pálením napájecích konektoru 12VHPWR, respektive 12V-2×6. To se ale nezdá moc pravděpodobné, protože rozdíl v příkonu celé karty asi nebude úplně dramatický, aby mohl proti přetěžování konektoru, který nemá dostatečné rezervy, účinně pomoci.

Pozor: Problematické 12+4pinové konektory u grafik se prý samy vysouvají. Spouštěč pálení a hoření kabelů? Přečtěte si také:

Pozor: Problematické 12+4pinové konektory u grafik se prý samy vysouvají. Spouštěč pálení a hoření kabelů?

Vánoce jsou čas, kdy si připomínáme… že grafiky Nvidia s 12+4pinovým konektorem mohou způsobit požár? Přečtěte si také:

Vánoce jsou čas, kdy si připomínáme… že grafiky Nvidia s 12+4pinovým konektorem mohou způsobit požár?

Nvidia prý k psaní svého softwaru používá vlastní (AI) medicínu…

Nvidia se nedáno pochlubila tvrzením, že její vývojáři ovladačů používají pro psaní kódu AI a díky tomu teď produkují až třikrát víc řádků než dřív. To teď logicky vyvolalo ironické poznámky. Ale samozřejmě nelze automaticky spojovat různé kvalitativní problémy, které v ovladačích (i těch Nvidie) byly vždycky, zrovna s tímto faktorem, aniž bychom o povaze a důvodu chyb něco víc věděli.

dane

Ovšem použití kódu psaného AI potenciálně je novým zdrojem chyb. Velké jazykové modely totiž ve skutečnosti nepřemýšlí a jejich výstup potřebuje vždy zkontrolovat někým jiným. Jenže ten i nemusí chyby či opomenuté problémy v logice kódu všimnout – zvlášť když musí „AI slopu“ číst hodně.

Zdroje: VideoCardz (1, 2, 3)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Aha, takže AI, tahle civilizace končí. A tim že vyprodukujou 3x víc kódu bych se nechlubil, protože by to mělo bejt přesně naopak aby bylo kódu co nejmíň a byl co nejefektivnější. Teď už chápu proč má blbej ovladač ke grafice 1 GB.
píďalín


TO CHCI