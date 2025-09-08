Nový procesor od AMD může být ideální pro levné herní PC. Bude Ryzen 5 9500F v prodeji i u nás?

Podle různých úniků by AMD zřejmě mělo vydat nějakou formu refreshe procesorů Ryzen 9000 pro desktop, na což se už před časem chystaly BIOSy desek. Jedním z modelů, které by zřejmě měly být součástí, jsou levnější modely Ryzen 7 9700F a Ryzen 5 9500F bez integrovaného GPU, které ostatní modely jinak obsahují. AMD teď první uvedlo oficiálně na trh – je to právě Ryzen 5 9500F, potenciálně nejvýhodnější CPU pro levná herní PC.
AMD má momentálně v nabídce jako nejlevnější procesor generace Ryzen 9000 s architekturou Zen 5 šestijádro Ryzen 5 9600X (model 9600 bez X vydaný v zimě se u nás moc neobjevuje), jež je po slevách už za cenu okolo pěti tisíc. Model bez integrovaného GPU by ale mohl mít cenu nižší, jak to bylo u Ryzenu 5 7500F, který byl dlouho za cenu okolo čtyř tisíc asi nejatraktivnější levnou volbou pro socket AM5 – ovšem ještě s architekturou Zen 4. Model 9500F by ale mohl být podobně atraktivní už i s novějšími jádry a tím i lepším výkonem, takže byl dlouho vyhlížen.
AMD Ryzen 5 9500F
Firma procesor Ryzen 5 9500F vydala oficiálně na akci v Číně, kde se již objevil i v katalozích obchodů, AMD prezentovalo parametry i výkon. Procesor má šest jader Zen 5 se základním taktem 3,8 GHz, jenž je o 100 MHz nižší než u modelu 9600X. Ponechává si i plnou kapacitou L3 cache a zachovaná je i podpora PCI Expressu 5.0 i pamětí DDR5–5600 (a více při přetaktování přes profily XMP nebo EXPO). Není zde tedy žádná zrada zhoršující herní výkon, CPU je založeno na stejných čipletech jako vyšší modely generace 9000. TDP je 65 W.
Kde se ale Ryzen 5 9500F liší, je maximální boost, který je pouze 5,0 GHz proti 5,4 GHz u modelu 9600X, což znamená asi o 7 % nižší jednovláknový výkon. Částečně asi bude možné překonat tento deficit pomocí přetaktováním – procesor je jako ostatní Ryzeny 9000 odemčený pro přetaktování.
Druhá odlišnost či nevýhoda je nepřítomnost integrované grafiky – přesněji, tak je asi stále přítomná, protože je součástí IO čipletu procesoru, ale u tohoto modelu je vypnutá, takže AMD může upotřebit i takové čiplety, které z výroby měly vadu. Ryzen 5 9500F tím pádem není vhodný pro kancelářské PC, jelikož vyžaduje vždy nějakou samostatnou grafickou kartu. U herního PC, kde samostatné GPU vždy budete mít, to ale nevadí a může jít o dobrou příležitost, jak na CPU trochu ušetřit.
Nižší 5,0GHz boost platil už pro model Ryzen 5 7500F, který by měl být novinkou 9500F nahrazen. Výkon by se proti němu tedy měl zlepšit díky novější architektuře. AMD uvádí, že ve vybraných hrách limitovaných procesorem se může proti modelu 7500F zlepšit výkon o v průměru 9 %, nebo ve vybraných eSports titulech až o 11 %.
Toto je ale asi platné jen pro výběr her, které jsou více limitovány výkonem CPU – pokud je limitem výkonu pouze grafický karta, nemusí rychlejší Ryzen samozřejmě pomoci. Například web BenchLife uvádí, že ve svém testu naměřil v průměru o 3,5 % lepší výkon ve hrách, protože značná část jich s rychlejším CPU neškálovala. Oficiální benchmarky jako vždy mohou být zkreslené výběrem her a dalšími okolnostmi.
Globální dostupnost nejistá?
Zatím není úplně jasné, jak to bude s dostupností na světovém trhu (tj. u nás v Evropě). Na webu AMD je model uvedený jako produkt momentálně prodávaný jen v Číně. Firma u něj uvádí kód 100–000001406 (pro balení tray). Teoreticky je možné, že pro globální trh bude procesor existovat jako separátní model s jiným kódem.
Prvotní regionální omezení občas jsou uvolněna po nějakém čase. Také model Ryzen 5 7500F původně byl považován za čínský model, než začal být dostupný globálně. A na webu se objevily anglicky psané slajdy od AMD, v nichž je vydání těchto novinek avizováno na 16. 9., zatímco v Číně už jsou v prodeji nyní. Uvidíme tedy, zda se neuskuteční separátní globální vydání.