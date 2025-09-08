Cnews.cz  »  Hardware  »  Nový procesor od AMD může být ideální pro levné herní PC. Bude Ryzen 5 9500F v prodeji i u nás?

Hardware

Nový procesor od AMD může být ideální pro levné herní PC. Bude Ryzen 5 9500F v prodeji i u nás?

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Procesor AMD Ryzen pro socket AM5 Autor: Ľubomír Samák
Procesor AMD Ryzen pro socket AM5
Ryzen 5 9500F by měl být dosud nejlevnější procesor s architekturou Zen 5 pro desktop.

Podle různých úniků by AMD zřejmě mělo vydat nějakou formu refreshe procesorů Ryzen 9000 pro desktop, na což se už před časem chystaly BIOSy desek. Jedním z modelů, které by zřejmě měly být součástí, jsou levnější modely Ryzen 7 9700F a Ryzen 5 9500F bez integrovaného GPU, které ostatní modely jinak obsahují. AMD teď první uvedlo oficiálně na trh – je to právě Ryzen 5 9500F, potenciálně nejvýhodnější CPU pro levná herní PC.

AMD má momentálně v nabídce jako nejlevnější procesor generace Ryzen 9000 s architekturou Zen 5 šestijádro Ryzen 5 9600X (model 9600 bez X vydaný v zimě se u nás moc neobjevuje), jež je po slevách už za cenu okolo pěti tisíc. Model bez integrovaného GPU by ale mohl mít cenu nižší, jak to bylo u Ryzenu 5 7500F, který byl dlouho za cenu okolo čtyř tisíc asi nejatraktivnější levnou volbou pro socket AM5 – ovšem ještě s architekturou Zen 4. Model 9500F by ale mohl být podobně atraktivní už i s novějšími jádry a tím i lepším výkonem, takže byl dlouho vyhlížen.

AMD Ryzen 5 9500F

Firma procesor Ryzen 5 9500F vydala oficiálně na akci v Číně, kde se již objevil i v katalozích obchodů, AMD prezentovalo parametry i výkon. Procesor má šest jader Zen 5 se základním taktem 3,8 GHz, jenž je o 100 MHz nižší než u modelu 9600X. Ponechává si i plnou kapacitou L3 cache a zachovaná je i podpora PCI Expressu 5.0 i pamětí DDR5–5600 (a více při přetaktování přes profily XMP nebo EXPO). Není zde tedy žádná zrada zhoršující herní výkon, CPU je založeno na stejných čipletech jako vyšší modely generace 9000. TDP je 65 W.

Slajdy k vydání procesoru AMD Ryzen 5 9500F

Slajdy k vydání procesoru AMD Ryzen 5 9500F

Autor: AMD, via: Benchlife

Kde se ale Ryzen 5 9500F liší, je maximální boost, který je pouze 5,0 GHz proti 5,4 GHz u modelu 9600X, což znamená asi o 7 % nižší jednovláknový výkon. Částečně asi bude možné překonat tento deficit pomocí přetaktováním – procesor je jako ostatní Ryzeny 9000 odemčený pro přetaktování.

Druhá odlišnost či nevýhoda je nepřítomnost integrované grafiky – přesněji, tak je asi stále přítomná, protože je součástí IO čipletu procesoru, ale u tohoto modelu je vypnutá, takže AMD může upotřebit i takové čiplety, které z výroby měly vadu. Ryzen 5 9500F tím pádem není vhodný pro kancelářské PC, jelikož vyžaduje vždy nějakou samostatnou grafickou kartu. U herního PC, kde samostatné GPU vždy budete mít, to ale nevadí a může jít o dobrou příležitost, jak na CPU trochu ušetřit.

Nižší 5,0GHz boost platil už pro model Ryzen 5 7500F, který by měl být novinkou 9500F nahrazen. Výkon by se proti němu tedy měl zlepšit díky novější architektuře. AMD uvádí, že ve vybraných hrách limitovaných procesorem se může proti modelu 7500F zlepšit výkon o v průměru 9 %, nebo ve vybraných eSports titulech až o 11 %.

Slajdy k vydání procesoru AMD Ryzen 5 9500F

Slajdy k vydání procesoru AMD Ryzen 5 9500F

Autor: AMD, via: Benchlife

Toto je ale asi platné jen pro výběr her, které jsou více limitovány výkonem CPU – pokud je limitem výkonu pouze grafický karta, nemusí rychlejší Ryzen samozřejmě pomoci. Například web BenchLife uvádí, že ve svém testu naměřil v průměru o 3,5 % lepší výkon ve hrách, protože značná část jich s rychlejším CPU neškálovala. Oficiální benchmarky jako vždy mohou být zkreslené výběrem her a dalšími okolnostmi.

Slajdy k vydání procesoru AMD Ryzen 5 9500F

Slajdy k vydání procesoru AMD Ryzen 5 9500F

Autor: AMD, via: Benchlife

Globální dostupnost nejistá?

Zatím není úplně jasné, jak to bude s dostupností na světovém trhu (tj. u nás v Evropě). Na webu AMD je model uvedený jako produkt momentálně prodávaný jen v Číně. Firma u něj uvádí kód 100–000001406 (pro balení tray). Teoreticky je možné, že pro globální trh bude procesor existovat jako separátní model s jiným kódem.

Cyber25

Prvotní regionální omezení občas jsou uvolněna po nějakém čase. Také model Ryzen 5 7500F původně byl považován za čínský model, než začal být dostupný globálně. A na webu se objevily anglicky psané slajdy od AMD, v nichž je vydání těchto novinek avizováno na 16. 9., zatímco v Číně už jsou v prodeji nyní. Uvidíme tedy, zda se neuskuteční separátní globální vydání.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), Benchlife

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Konec poskytování součinností v exekucích?

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI