O chlazení a napájení Arrow Lake: Sníží Intel po průšvihu s Raptor Lake spotřebu procesorů?

Na Twitteru se teď objevilo větší množství různých informací k přicházejícím procesorům Intel nové generace „Arrow Lake“ od leakera s přezdívkou Jaykihn, který patrně pracuje v nějakém výrobci desek nebo počítačů a pracuje s vzorky těchto procesorů. Už jsme psali o specifikacích (a omezeních) jednotlivých čipsetů pro procesory Arrow Lake nebo o multimediálních funkcích. Tento zdroj toho ale o Arrow Lake pro desktop nasdílel ještě víc.

Arrow Lake může mít podobně vysoké spotřeby jako Raptor Lake?

Před časem se objevily informace, že by PL2 procesorů Arrow Lake mohlo být nižší než u dnešních notoricky žravých procesorů na platformě LGA 1700 (dlužno říct, že ty tato pověst provází také kvůli tomu, že u nich jejich „doporučené“ limity dlouho ani nebyly respektovány – dokud to nespustilo velký průšvih). Konkrétně se objevila informace o 177W maximální turbo spotřebě (která se také označuje PL2 a jde o reálnou maximální spotřebu, zatímco TDP už prakticky vůbec není reprezentativní). Vypadá to ale, že toto číslo ale možná bylo jen obdobou „baseline“ profilu spotřeby, který je určený pro lowendové desky a je podobně nízký i pro Raptor Lake. Což znamená, že pro většinu lepších desek by toto číslo neplatilo.

Jaykihn uvádí, že finální soporučené PL2 desktopových procesorů Arrow Lake ještě nezná, ale vzorky procesorů jsou nyní validované pro PL2 na úrovni 250 W, což by bylo stejné jako doporučené nastavení pro nejvýkonnější procesory Raptor Lake (vyjma extrémních modelů KS). Ještě asi není jisté, že Intel nezvolí nějakou nižší hodnotu, takže není všem nadějím konec. Ale až na 177 W asi maximální spotřeba (bez přetatkování) zredukována nebude, PL2 spíš bude vyšší.





Dá se tak soudit z toho, že desky pro Arrow Lake mají předepsané poměrně vysoké proudové nároky, tzv. hodnotu Iccmax. Ta je podle tohoto leakera 347 ampérů. Jde o maximum, které procesory nemají překročit (pokud nejsou přetaktované nebo jin deska limity nezvýší), ale samozřejmě tuto hodnotu nemusí při běžném používání dosáhnout, typické zátěže by měly proudu brát méně. Důležité na tom ale je, že tato hodnota zase významně stoupla proti procesorům Raptor Lake, kde ještě Intel stanovoval Iccmax „jen“ 307 ampérů. Oproti tomu procesory AMD (Ryzeny 7000 na platformě AM5) mají výrazně nižší Iccmax. Například 16jádrový Ryzen 9 7950X má specifikované maximum 225 ampérů.

Zvýšení proudů, které do procesoru musí deska být schopná dodat, nemusí být učiněné proto, že se zvýšila celková spotřeba ve wattech. Může jít také o kompenzaci toho, že se sníží napájecí napětí – pokud jsou „volty“ nižší, musíte pro dodání stejného elektrického výkonu ve wattech dodat více proudu v ampérech. Ovšem tyto hodnoty Iccmax mohou naznačovat, že PL2 zůstanou na vysokých úrovních okolo 250 W, místo aby byly výrazně snížené proti dnešku, pravděpodobnost toho není asi malá.

Socket LGA 1700 Autor: HWCooling

Dva druhy socketů: Reduced ILM proti prohýbání

Zdá se, že u LGA 1851 provede Intel jednu věc, která má zřejmě pomáhat s probléme prohýbajících se procesorů, což je jev, který se projevuje u procesorů do socketu LGA 1700. Platforma LGA 1851 bude mít dva druhy socketů, mezi kterými si výrobci budou moci vybrat. Ten základní výchozí by zřejmě měl mechanicky být obdobný socketu LGA 1700, s přítlačnou pákou prohnutou v dvoustupňovém úhlu.

Volitelně ale bude možné použít alternativní mechanismus RL-ILM se zmírněným tlakem (RL = „reduced load“). Ten má zcela rovnou páčku a zřejmě by měl eliminovat nebo zmírnit riziko prohýbání CPU, což je problém, který bývá pozorován u procesorů pro socket LGA 1700. Tato verze socketu bude o něco dražší, ale rozdíl v nákladech by snad měl být méně než jeden dolar. Toto provedení by asi mohly mít lepší nadšenecké desky, volba bude na výrobci.

Nevýhoda socketu RL-ILM bude, že kvůli menšímu tlaku vyžaduje chladiče, které samy vyvíjejí dostatečný přítlak, a to alespoň 35 liber. Toto údajně znamená, že nepůjde použít „box“ chladiče přibalované k procesorům, ale výkonnější chladiče by měly být v pořádku, pokud alespoň 35 librami tlačí. Tento požadavek bude vyznačený na socketu nebo na jeho krytce, hlídat kompatibilitu pak bude na uživateli, respektive staviteli počítače.

Podle Jaykihn by většina chladičů asi měla tomuto požadavku vyhovět, výrobci pravděpodobně sestaví i nějaké seznamy kompatibility, dle kterých se bude dát orientovat.

Zdroje: Jaykihn (1, 2, 3, 4, 5)