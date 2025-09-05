Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Odlehčená vlajka Samsung Galaxy S25 FE přichází na český trh. Tradičně se zajímavým výkupním bonusem

Samsung míří s novým Galaxy S25 FE na zájemce, kteří chtějí vyspělé funkce za solidní cenu. Novinka přináší elegantní tenký design, prvky umělé inteligence a hlavně zajímavou slevu díky výkupní akci.

Na první pohled působí S25 FE jako klasické „esko“. Rám z odolného hliníku (Armor Aluminum), sklo Gorilla Glass Victus+ a certifikace IP68 znamenají, že novinka skutečně něco vydrží. Tělo je navíc tenké jen 7,4 mm a váží kolem 190 gramů, takže se vám pohodlně vejde do kapsy.

Displej a výkon na úrovni doby

Telefon je vybaven 6,7" Dynamic AMOLED 2X displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem až 1900 nitů, takže obraz by měl být dostatečně plynulý a dobře čitelný i na slunci. O výkon se stará čipset Exynos 2400, doplněný o 8 GB RAM a až 512 GB úložiště. Za pozornost stojí i kapacita baterie 4 900 mAh, navíc s rychlým kabelovým 45W nabíjením.

Samsung umístil do nového S25 FE trojitý modul: 50Mpx hlavní senzor, 12Mpx ultraširoký fotoaparát a 8Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Na selfie je pak možné využít novou 12Mpx přední kameru s podporou Galaxy AI a technologií ProVisual Engine.

AI nemůže chybět

Na novince není ovšem zajímavá jen hardwarová část, ale také umělá inteligence Galaxy AI, která se posouvá z dražších modelů postupně do těch cenově dostupnějších. K dispozici tak jsou funkce jako Generative Edit (úpravy fotek), Audio Eraser (odstranění rušivých zvuků z videa), Circle to Search, Instant Slow-mo nebo „Fan Edition“. 

Nové uživatelské rozhraní One UI 8 běžící na Androidu 16 by mělo zajistit dostatečně rychlé ovládání.

Výkupní sleva za staré zařízení

Telefon Galaxy S25 FE se v České republice již od včerejšího dne prodává, a to v černé, bílé, tmavě modré a světle modré variantě. 

Samsung nyní nabízí výkup starého zařízení (telefon, tablet nebo chytré hodinky) s bonusem, díky kterému získáte k výkupní ceně vašeho původního zařízení extra bonus v hodnotě 3 500 Kč. Základní varianta telefonu (8 + 128 GB) startuje (bez bonusu) na 18 799 Kč.

Zdroj: Samsung

