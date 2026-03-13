Cnews.cz  »  Internet  »  Orlen zakázal vjezd čínských automobilů do svých areálů. Důvodem jsou obavy ze špionáže

Orlen zakázal vjezd čínských automobilů do svých areálů. Důvodem jsou obavy ze špionáže

Redakce
Dnes
Čerpací stanice Orlen Autor: Lazy_Bear / Shutterstock
Čerpací stanice Orlen
Automobily jako MG, BYD či Dongfeng mají nově zákaz vjezdu do areálů společnosti Orlen Unipetrol v České republice. Kvůli pokročilým senzorům a systémům sběru dat mohou představovat bezpečnostní riziko.

Společnost Orlen Unipetrol ve svých areálech v České republice zakázala vjezd automobilům z Číny. Důvodem jsou obavy o bezpečnost a riziko sběru dat pomocí zabudovaných senzorů a elektroniky. Zákaz platí pro objekty Litvínov, Kralupy nad Vltavou, Paramo Pardubice a Spolana Neratovice. Týká se to vnitřního perimetru areálů a odloučených provozů mimo perimetr těchto areálů.

Obavy ze špionáže kritické infrastruktury

“Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že moderní vozidla vyprodukovaná v daném regionu disponují pokročilými systémy sběru dat, senzory a komunikačními moduly, u kterých nelze plně garantovat integritu a bezpečnost v citlivém prostředí kritické infrastruktury České republiky. Opatření je v souladu se strategií eliminace kybernetických a špionážních hrozeb v mateřské společnosti Orlen S.A.,” stojí v interní komunikaci, kterou má server Lupa.cz k dispozici.

Původ vozidel bude kontrolován fyzickou ostrahou areálů Orlen Unipetrolu. Zmíněny jsou značky jako MG, BYD, NIO, Dongfeng a další.

Orlen Unipetrol vlastní polští investoři, kteří jsou k podobným hrozbám více ostražití. Čínské technologie v tuzemské energetické infrastruktuře jsou v poslední době velkým tématem. Jak kolegové na Lupě psali, ČEZ staví za pomoci společnosti Huawei solární elektrárny a E.ON umožňuje čínským technologiím připojení do distribuční sítě.

Pro technice z Číny platí několik varování ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jde jak o Huawei, tak obecně střídače, IP kamery nebo právě vozidla. Varování bylo vydáno u vůči 3D tiskárnám schopným sloužit jako nástroj špionáže.

zdroj: Lupa.cz

