Paměti CAMM2 opravdu jdou do herních PC, na Computexu to začalo. Ale jen pro Intel, ne AMD?

Na Computexu 2024 bylo jako obvykle k vidění všechno možné vedle nových procesorových architektur, kterým jsme se tu věnovali nejvíc. K jedné z těchto věcí se stojí za to vrátit. V poslední době jsme několikrát psali o hypotetické možnosti, že desktopové základní desky přejdou na paměťové moduly CAMM2 místo už skoro třicet let používaných DIMMů. Po Computexu se zdá, že to je mnohem blíž realitě, než se zdálo. CAMM2 opravdu jde do desktopu.

Že CAMM2 mimo notebooky není nějaká experimentální věc, která přijde až s přechodem na novou generací pamětí (DDR6 nebo LPDDR6) kdo ví kdy, napovídá to, že docela dost výrobců pamětí tyto moduly vystavovalo. Přičemž asi nejde jenom o ty, kteří by mířili na trh notebooků.

První RAM ploštice na Computexu

Tchajwanská firma Team Group oznámila paměti CAMM2 řady T-Create Expert AI, u nichž nicméně mluví o tom, že jsou určené pro AI PC a zejména notebooky. Budou poskytovat rychlosti DDR5–6400 s CL24 a DDR5–7500 s CL28 a kapacity 32 nebo 64 GB (osazuje se jen jeden modul, který tedy dodává kapacitu jako dříve dva moduly).

CAMM2 paměť Team Group Autor: Team Group

Firma Neo Forza ukazovala rovnou paměti LPCAMM2, tedy založené na pamětech LPCAMM2. Také s kapacitami 32 a 64 GB, podporovaná rychlost je LPDDR5X-6400. Moduly LPCAMM2 byly k vidění od značky Klevv (tu původně založil Hynix jako retailovou značku), v tomto případě jde o 32GB modul běžící dokonce na rychlosti LPDDR5X-8533.





GeIL, tedy firma vyrábějící i nadšenecké desktopové moduly, představila jak paměti s LPDDR5X (tedy moduly LPCAMM2), tak i paměti založené na DDR5 (CAMM2). K těmto bohužel nemáme informace o rychlostech.

CAMM2 paměť od GeIL Autor: GeIL

Také konkurenční G.Skill je na palubě této lodi. Firma demonstrovala moduly CAMM2, které na desce od Asusu dosáhly s procesorem Core i9–14900KF rychlosti DDR5–7800, šlo nicméně o přetaktování, ne ještě o nějakou přímo prodávanou konfiguraci, kde by tuto rychlost poskytoval přímo profil XMP.

Demo paměti CAMM2 od G.Skill Autor: G.Skill

Nejblíže použití v desktopových PC by patrně mohly být moduly od Kingstonu. Firma ukazovala CAMM2 moduly řady Fury Impact, které budou ze začátku mít kapacitu 32, 64 nebo 128 GB (později by asi mělo být možných i 256 GB). Důležité je, že podle zástupců Kingstonu by první produkt měl přijít na trh už před koncem roku 2024. Zatím se u těchto modulů hovoří o relativně nízké rychlosti DDR5–5600, ale firma by snad měla vydat i nějaké běžící na vyšších rychlostech (pomocí profilů XMP), protože kvůli těm se to celé podstupuje.

Deska MSI Z790 Project Zero Plus s CAMM2 jde opravdu na trh

Na Computexu už byly k vidění desky používající paměti CAMM. Asus má desku pojmenovanou „Lengshuikeng“, která je ale asi zatím jen prototypem. Ovšem ukazována (i Kingstonem) byla také ona první deska, kterou ještě před veletrhem MSI ukazovalo v tweetu. A k té se ještě musíme vrátit. Podle dokumentů od MSI totiž tato deska není koncept nebo prototyp, jak se dalo domnívat.

Firma ji uvádí jako zcela regulérní produkt. Měla by tedy eventuálně přijít na trh, možná jako jedna z prvních. Kdy ji MSI vydá, se ještě neví, ale datum vydání „bude upřesněno“, což opět implikuje, že se s uvedením do prodeje počítá.

MSI prozradilo, že tento model MSI Z790 Project Zero Plus má napájecí kaskádu s 14+1+1 fázemi (napájí se dvěma osmipinovými konektory) a bude poskytovat PCIe 5.0 ×16 GPU, avšak ne pro SSD ve slotu M.2 (ten má jen PCIe 4.0 ×4, protože procesory Intel nemají vyhrazené linky PCIe 5.0 pro SSD) a 20Gb/s USB-C. Deska je vybavená 2,5Gb/s síťovou kartou Ethernet od Intelu a bude mít integrované Wi-Fi 7 zřejmě také od Intelu.

Deska MSI Z790 Project Zero Plus demonstrující použití pamětí CAMM2 od Kingstonu Autor: MSI

Tato deska je založená ještě na platformě LGA 1700, a bude tedy určená pro procesory Core 13. a 14. generace Raptor Lake. Letos na podzim by se již měla objevit nová platforma LGA 1851 pro procesory Arrow Lake. Je docela dobře možné, že pro ni MSI vyvíjí nějaké desky s pozicemi pro paměti CAMM2 místo slotů DIMM také.

Vyšší herní výkon pro Intel?

Nadšenci tedy brzo budou mít v rukou další hračku. Bude zajímavé vidět, jak kompresní moduly CAMM2 zlepší dosahované rychlosti pamětí při přetaktovaní, ať už extrémním, nebo praktickém. Je možné, že tyto moduly budou schopné přímo v profilech XMP nasadit takty, které s DIMMy stabilně možné moc nejsou.

Zatím se ovšem zdá, že všechny desky s pamětmi CAMM2 jsou pro procesory Intel. Pokud vám vadilo, že výrobci na deskách platformy AMD například méně často používají kvalitnější zvukovky a podobné další funkce, možná budete mít další důvod ke skuhrání.

Je asi možné, že tato iniciativa je přímo i dílem Intelu. Dalo by se spekulovat, že firma hledá možnosti, jak zlepšit maximální frekvence pamětí DDR5, kvůli tomu, že je to jedna z cest, jak by mohla trochu konkurovat 3D V-Cache procesorů Ryzen X3D v herním výkonu. Rychlé paměti jsou totiž schopné také ve hrách zvyšovat FPS, a zatímco ekvivalent V-Cache nemůže Intel rychle na existující procesory přidat, pomocí modulů CAMM2 a rychlejší DDR5 může trošku zlepšit svoje pozice ve hrách i se stejnými procesory a stejným socketem LGA 1700.

Zdroje: MSI, TechPowerUp (1, 2, 3, 4, 5), G.Skill, Tom’s Hardware