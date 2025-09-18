Cnews.cz  »  Návody a tipy  »  Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Dominik Dobrozenský
Dnes
Files ve verzi 4.0
Nová verze aplikace Files 4.0 dokazuje, že i správce souborů může být moderní, rychlý a nabitý funkcemi, které klasickému Průzkumníku Windows i po letech stále chybí.

Windows 11 jsou tu s námi už nějakou dobu. Stále ale platí, že Microsoft nedokázal dotáhnout svůj systém do podoby, jakou by si uživatelé představovali. Příkladem může být Průzkumník souborů, který sice plní svůj účel, oproti alternativám třetích stran ale působí spíše stroze. Jednou z těch lepších náhrad je aplikace Files, která nedávno dostala velkou aktualizaci 4.0.

Co je vlastně aplikace Files?

Files je moderní alternativa ke klasickému Průzkumníku souborů ve Windows. A protože právě správce souborů patří ke klíčovým částem systému, kde budete pravděpodobně trávit velkou část svého času, vyplatí se používat takový, který vám práci usnadní (tedy samozřejmě za předpokladu, že nejste spokojeni s tím, co nabízí Windows).

Files ve verzi 4.0 nabízí mnoho funkcí, které klasický Průzkumník postrádá

Files ve verzi 4.0 nabízí mnoho funkcí, které klasický Průzkumník postrádá

Je pravda, že Microsoft svůj Průzkumník souborů postupně vylepšuje, jenže mnozí uživatelé stále cítí, že mu něco podstatného stále chybí. A právě tady nastupuje Files, který nabízí funkce, po nichž komunita volá už roky. V poslední velké aktualizaci 4.0 přidává spoustu zajímavých novinek.

hacking_tip

Co aplikace Files ve verzi 4.0 nabízí:

  • Aktualizovaný vzhled: osvěžený vzhled s bohatšími barvami, díky kterým lépe zapadne k ostatním Microsoft aplikacím.

  • Omnibar: chytrý prvek nahrazující adresní řádek a vyhledávání. Omnibar umožňuje pokročilé příkazy a akce pro rychlejší práci s Průzkumníkem.

  • Duální panel: možnost spravovat dvě složky vedle sebe ve stylu Total Commanderu, ale v moderním kabátě s intuitivním rozhraním.

  • Oddělené filtrování a vyhledávání: tyto dvě funkce prošly oddělením, aby se předešlo jejich chybné záměně. Zatímco filtrování zobrazuje pouze soubory v aktuální složce, vyhledávání využívá služby Windows Search napříč celým diskem.

  • Rozšířená podpora cloudu: stávající integrace cloudových služeb je rozšířena o MagentaCLOUD, Sync a OX Drive. Všechna podporovaná úložiště najdete zde.

  • Vývojářské nástroje: snadné klonování repozitářů z GitHubu přímo ve Files a možnost otevřít IDE v libovolném editoru. Průběh klonování se zobrazuje ve Stavovém centru.


Novinek je mnoho a všechny si je můžete přečíst na oficiálních stránkách Files, kde zároveň můžete aplikaci stáhnout. Aplikace jako taková je placená, nicméně pro vyzkoušení si můžete stáhnout předběžnou verzi, která je zdarma.

zdroj: Files

Návody a tipy
