První dostupný laptop s procesorem RISC-V? Muse Book s osmijádrem má stát ani ne deset tisíc

Procesory ARM už dávno nejsou úplně alternativní platforma, dají se s nimi koupit notebooky nebo desktopy s Windows (nemluvě o mobilech). Ale i k ARMu už teď existuje alternativa, a sice architektura RISC-V. Funguje hlavně v embedded a ještě do počítačů v klasické podobě nepronikla. Velmi zajímavý je proto notebook Muse Book čínské firmy SpacemiT. Sice je pořád hlavně pro vývojáře, ale na rozdíl od desek HiFive nemá stát majlant.

Muse Book

Muse Book je notebook s úhlopříčkou displeje 14,1 palce, vahou 1,36 kila a tloušťkou 18 mm, tedy šasi poměrně typickým pro levné notebooky, zde by mělo být celokovové. V počítači bude SoC právě od SpacemiT, což je čínská firma, konkrétně SpacemiT K1. Či možná SpacemiT Key Stone K1.

Jde o procesor s osmi jádry RSIC-V se 64bitovou architekturou označenou jako X60, která má být kompatibilní se standardem RVA22. Tato jádra by měla být jedna z prvních odpovídající tomuto standardu, jenž má udělat pořádek v chaos působící hromadě volitelných rozšíření (zahrnuje již například SIMD instrukce RVV 1.0). Nicméně nejde vůbec o rychlá jádra, výrobce uvádí, že výkon je „vyšší než u Cortexu-A55 v mnohojádrové konfiguraci“. Dá se asi čekat spíš něco na úrovni starších Atomů (optimisticky).

RISC-V jádro SpacemiT X60 Autor: SpacemiT

Ale velmi skromné je i TDP, které má být jen okolo 3–5 W a přístroj je chlazený čistě pasivně. SoC obsahuje hardwarový blok pro přehrávání a kompresi videa (H.265, H.264, VP9, VP8) až v rozlišení 4K a NPU s výkonem 2 TOPS a také integrované GPU. To má mít podporu OpenCL 3.0, OpenGL ES 3.2 a Vulkanu 1.2, ale není řečeno, o jakou architekturu nebo výrobce se jedná (asi by mohlo jít o něco od Imagination Technologies, která je teď v čínském vlastnictví).





Na druhou stranu má být osazená použitelná kapacita paměti RAM – až 16 GB LPDDR4–2400 či LPDDR4X-2666 (avšak jen se 32bitovým rozhraním, takže propustnost bude čtvrtinová proti PC s takovýmito pamětmi). Díky tomuto by se měl dát používat desktopový operační systém a software, pokud si dáte pozor na to, aby šlo o nějaké méně výpočetně náročné prostředí. Notebook bude v základu mít 32GB úložiště eMMC, ale lze nainstalovat i plnohodnotné NVMe SSD do slotu M.2 (který však má jen rozhraní PCIe 2.0 ×2). Notebook má i slot pro kartu MicroSD.

RISC-V SoC SpacemiT K1 Autor: SpacemiT

Displej není údajně špatný, jde o IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 bodů, který má mít gamut pokrývající zhruba celý barevný prostor sRGB (72 % NTSC), což jinak u levných notebooků bývá problém. Má však jas jen 250 cd/m², což bude spíš jen na použití uvnitř nebo venku ve stínu se základní čitelností. Baterie je na 7,6 V a má mít kapacitu 36,84 Wh.

Ve výbavě je Wi-Fi 6 (Realtek RTL8852BE), dva porty USB-C, přes ně se notebook i nabíjí, a dvě USB-A, sluchátkový jack a také speciality – zdířky, do kterých se dá strčit kancelářská sponka nebo podobný nástroj a resetovat desku, nebo přepnout USB do režimu downloadu (pro flashování firmwaru). A na boku notebooku je štěrbina s 8pinovým rozšiřujícím rozhraním, na které je multiplexovaně vyveden UART, 3,3V napájení, I2C, PWM a GPIO.

Na notebooku má být oficiálně podporovaný desktopový Linux – distribuce Bianbu OS založená na Debianu a údajně i „standardní Linux“, od čehož bychom očekávali, že podpora čipu SpacemiT K1 bude přímo v upstreamu (ale zda to tak opravdu bude, kdo ví). Smyslem tohoto zařízení určitě nemá být standardní provoz pro běžné uživatele, ale vývoj a testování softwaru a Linuxu na platformě RISC-V, byť kompilace asi bude s použitými jádry pomalá.

Cena pod deset tisíc?

Nicméně na rozdíl od některých jiných vývojářských platforem a také od prvního notebooku s čipem RISC-V, o kterém jsme psali rok a půl zpátky, by tento notebook neměl mít nijak vysokou cenu.

Muse Book údajně má stát od 300 dolarů, což by dělalo s připočtením DPH asi 8500 Kč nebo 340 €. Toto asi bude za nějakou nižší kapacitu pamětí, nikoliv za 16GB konfigurace, ale pokud by se částku podařilo o moc nepřekročit, mohlo by jít pro experimenty s platformou RISC-V o mnohem schůdnější cestu. Při objednávce z Číny nicméně bude třeba počítat i s cenou dopravy, clem a problematickou zárukou.

Jak použitelný tento notebook bude na běžné činnosti (pro ty, kteří nepotřebují vývojářský hardware, ale pouze chtějí mít exotický počítač), ještě není moc jasné. Například redaktor CNX-Software, který měl kus na vyzkoušení, píše, že jeho exemplář byl po rozbalení nefunkční, což může být náhoda či problém s nějakými ranými vzorky, ale také to může ukazovat na riziko určité nespolehlivosti.

Zdroje: CNX-Software