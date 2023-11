Už jsme tu měli benchmark procesoru Apple M3, ale paralelně s ním jsou už na světě také benchmarky (byť zatím jen oficiální) konkurenčních procesorů Snapdragon X Elite od Qualcommu. Ten po odhalení, které nastalo minulý týden, ukázal referenční designy notebooků a zveřejnil výkony v řadě různých benchmarků. Firma také sdělila TDP, s nimiž by se tyto ARM procesory měly objevit v noteboocích. Ty nejvýkonnější by mohly jít až na 80 W.

Qualcomm toho během odhalení „Nuvia“ Snapdragonu X Elite neřekl zas tak málo. Vedle potvrzení 12 velkých jader (bez big.LITTLE) firma prozradila maximální boost pro všechna jádra (3,8 GHz) a pro dvě z jader (4,25 GHz). Nikoliv ale TDP, což je dost podstatný detail. To nyní bylo prozrazeno spolu s prezentací benchmarků u dvou referenčních či možná spíše demo notebooků, které mají ukázat sílu procesoru v různých kategoriích zařízení.

4,25 GHz pro „nespoutanou“ 80W platformu

První kategorie zařízení představuje notebooky nebo počítače, kde bude procesoru dopřáno poměrně vysoké TDP, při němž by neměl prakticky být vůbec limitován. Qualcomm tuto konfiguraci při prezentaci reprezentoval referenčním notebookem s 16,5palcovým 4K displejem (LCD), s 87Wh baterií a tloušťkou šasi 16,8 mm. Tento notebook byl označen jako „Konfigurace A“ a platí pro něj ony frekvence boostu 3,8 GHz all-core a 4,25 GHz pro dvě jádra (tedy jednovláknový boost).

V této podobě může být spotřeba až 80 W, ovšem pozor, nejde o TDP procesoru ve smyslu, v jakém se uvádí u klasických notebookových CPU. Podle Qualcommu by mělo jít o „Device TDP“ neboli TDP zařízení. Není úplně jasné, zda je v něm zahrnutý třeba i bezdrátový modul, displej nebo SSD, ale minimálně by tato hodnota měla obsahovat komponenty, které musí ochlazovat chladič notebooku – procesor, respektive SoC, dále jeho napájecí obvody (VRM) a také paměti LPDDR5X okolo procesoru.





Není úplně jasné, zda jde jen o horní limit a ve skutečnosti se Snapdragon X Elite bude pohybovat podstatně níže i při plné zátěži všech jader CPU a GPU, nebo zda je 80 W o realistické maximum v „nespoutaném režimu“. Možná jde spíše o limit, který nebude dosahován pořád, protože ve slajdu je k němu poznámka „max“.

Oficiální benchmarky Snapdragonu X Elite: Dvě demo implementace Autor: Qualcomm, via: AnandTech

Úsporné notebooky: 23 W a jen 4,0 GHz

Vedle ale Qualcomm ukázal také notebook, který má výrazně mírnější a mainstreamovější spotřebu, jakou asi většina lidí od ARM platformy čekala. To je „Konfigurace B“ je reprezentována 15 mm tlustým notebookem s úhlopříčkou 14,5 palce a OLED displejem o rozlišení 2880 × 1800 bodů. Toto zařízení mělo 58Wh baterii a Device TDP je u něj jen 23 W (opět to není jen TDP procesoru). Oba tyto notebooky mají aktivní chlazení a paměti typu LPDDR5X-8533.

Důležitý detail je, že tato konfigurace bude mít nižší výkon. Při představení Qualcomm sdělil nějaké nástřely, zejména velmi vysoké jednovláknové skóre v Geekbench 6.2. To platí pro konfiguraci A. Konfigurace B má nižší all-core takt boostu (3,4 GHz), ale i nižší limit jednovláknového boostu – jen 4,0 GHz, což opět mohou vyvinout dvě jádra. Počítejte tedy s tím, že v této více mobilní a úsporné verzi je Snapdragon X Elite trochu menší trhač asfaltu, než ukazovala první prezentace. Nebude ale zas tak daleko, bude dosahovat 94 % jednovláknového výkonu „nespoutané“ verze.

12W fanless zařízení

Qualcomm dále zmínil, že je zvažována také třetí, velmi úsporná konfigurace, kdy by „Device TDP“ bylo jen 12 W, což by nejspíš byl notebook, tablet nebo konvertibilní zařízení zcela pasivně chlazené. Pro takovéto zařízení ale frekvence řečeny nebyly a také nebyly ukázány benchmarky. V takto úsporné konfiguraci už asi nemá smysl škrtit dvanáct jader, takže je pravděpodobné, že by v ní Qualcomm použil osekanou verzi třeba se čtyřmi až osmi.

Oficiální testy

Na následujících slajdech vydaných přímo Qualcommem můžete vidět oficiální benchmarky pro 80W laptop (Config A) a 23W tenký model (Config B). Je asi třeba pamatovat, že jde jen o referenční či demo implementace. Reálné komerčně vyráběné notebooky, které by měla vydat řada výrobců, mohou mít spotřeby nastavené odlišně, a výkony se tím mohou lišit. Také je možné, že vzhledem k dostupnosti až někdy v roce 2024 se ještě software (OS, firmware i samotné benchmarky) může změnit.

Oficiální benchmarky Snapdragonu X Elite Autor: Qualcomm, via: AnandTech

Benchmarky Aztec Ruins (přesněji Kishonti GFXBench 5.0 Aztec Ruins) a 3D Mark Wild Life Extreme jsou testy GPU. Zde bude srovnání komplikovanější, protože výkon hodně závisí na ovladačích, které jsou ale zase velmi platformě závislé. Grafiky v ekosystému x86 Windows nebývají obvykle testovány v těchto dvou cross-platform benchmarcích, takže nemusí být úplně optimalizované (zda z pohledu Intelu, AMD a Nvidie podávají odpovídající výkon, nevíme).

Oficiální benchmarky Snapdragonu X Elite Autor: Qualcomm, via: AnandTech

Pozor na Geekbench ve Windows × jiné platformy

Tyto benchmarky jsou změřené ve Windows. To je také důvod, proč jsou například nižší výsledky v Geekbench 6. Jak si asi pamatujete z odhalení, bylo pro Snapdragon X Elite publikováno velmi vysoké jednojádrové skóre 3227 bodů (kterého u Applu dosahuje highendový čip M3 Max s ekvivalentem osmikanálové paměti). V nynější sadě benchmarků ale Qualcomm ukazuje už jen číslo 2940 bodů v jednovláknovém Geekbench 6.2. A konfigurace B má jen 2780 bodů kvůli nižší frekvenci.

Není to proto, že by Qualcomm v první prezentaci při odhalení nějak podváděl, jde o rozdíl, který udělá použitá odlišného operačního systému. 3227 bodů je naměřeno v Linuxu (Debianu). Protože je obojí naměřeno na jednom hardwaru, ilustruje to dobře tento rozdíl ve skóre mezi různými platformami. Na toto je dobré myslet i při porovnávání výsledků z iOS a MacOS proti x86 Windows, kde systém Applu pravděpodobně také přidává nějakou výhodu, takže ve výsledku nejde o čisté srovnání výkonu hardwaru.

Pod Linuxem v jednovláknovém GB 6.2 až 3236 bodů

Web AnandTech, který byl na živé předváděčce těchto referenčních notebooků, mimochodem potvrzuje, že hardware skutečně vykazoval výkony, které Qualcomm uvádí na těchto slajdech. A ono jednovláknové skóre z Linuxu dokonce bylo i překonáno – podle AnandTechu dosáhl procesor (zřejmě v konfiguraci A) až 3236 bodů (a 17 387 bodů v mnohovláknovém výsledku).

Řada výsledků pro Snapdragon X Elite (pod označením Oryon, zařízení Qualcomm CRD) je i v databázi Geekbench.

Zdroj: AnandTech