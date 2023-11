Už unikl i výkon Apple Max 3. Bije se s nejvýkonnějšími desktopovými CPU, takt má ale jako M3

Apple tento týden vydal procesory nové generace M3, M3 Pro a M3 Max pro počítače Max. Ty se začnou prodávat už příští týden, ale již teď se v databází Geekbench objevily jejich testy. Ty jsou důležité i proto, že kvůli nesdílnosti Applu až z nich zjišťujeme ústřední parametry jako frekvence. O taktu a výsledku M3 už jsme psali, teď už jsou ale i výsledky pro nejvýkonnější model M3 Max. A i tady se díky tomu dozvídáme jeho takt.

Apple M3 Max je v plně aktivované verzi 16jádro s 12 výkonnými velkými jádry a čtyřmi malými efektivními jádry. Integrováno má GPU s 5120 shadery (40 GPU jader), přičemž SoC má velmi široké, 512bitové paměti LPDDR5–6400. Je to tedy v podstatě ekvivalent osmikanálového řadiče u serverových procesorů (nebo Threadripperů Pro). Ten je použitý zejména kvůli živení onoho výkonného integrovaného GPU, ale profituje z něj patrně i výkon CPU.

Apple M3 Max v Geekbenchi 6

Apple nesdělil takty, ale podle testů, které se nyní objevily v databázi Geekbench 6, má, zdá se, M3 Max stejnou maximální frekvenci používanou pro jednovláknové aplikace jako základní M3 – 4050 MHz. Trošku se čekalo, že by top model řady mohl mít frekvenci o kousek nižší, ale buď to Apple nepovažuje za nutné, nebo to s daným návrhem architektury a 3nm procesem zatím není ekonomické či snadno dosažitelné. Pokud se to nezmění u M3 Ultra, mohlo by tedy 4050 MHz být pro tuto generaci vrcholem.





Část měření zaznamenaných v databázi Geekbench 6 uvádí detekovanou frekvenci jen 3,7 GHz (respektive 3710 MHz). Teoreticky je možné, že M3 Max má více provozních frekvencí, kdy na 4050 MHz je velké jádro vyhnáno pro jednovláknové zátěže, ale při vytížení více jader je kvůli efektivitě maximum nižší, tedy třeba těchto 3,7 GHz. Normálně by GB6 měl svůj ST benchmark proběhnout na jádru s 4,05GHz turbem, ale možná, že uživatelé tyto testy spustili s nějakou další současně běžící úlohou, což způsobilo nižší takt. Toto je zatím jen hypotéza, uvidíme, co o chování taktů zjistí uživatelé.

Apple M3 Max v maximální konfiguraci v testu Geekbench 6 Autor: Geekbench browser

Ač je frekvence M3 Max ve špičce stejná jako u běžného M3, jednovláknový výkon je vyšší. V testech je značný rozptyl, ale vyšší výsledky naměřené při 4050 MHz dávají skóre v rozsahu zhruba 3150–3200 bodů. A v databázi jsou dokonce i testy, které se vytáhly až na 3227 a 3228 bodů v jednovláknovém testu. 3227 bodů je skóre, které Qualcomm uvádí pro Snapdragon X Elite (nicméně při prezentaci pro novináře se, zdá se, podařilo i o pár bodů víc). Je nutno říci, že u toho šlo o výsledek v operačním systému Linux, takže čísla nemusí být nutně porovnatelná, Geekbench mívá v rozdílných operačních systémech odlišné výsledky.

To, že má M3 Max o nějakých 75–100 bodů vyšší výsledky proti M3, by mohla vysvětlovat právě vyšší propustnost pamětí (400 GB/s místo 100 GB/s). Případně by mohlo jít i o vliv větší kapacity RAM a případně větší systémové cache. Každopádně se zdá, že top modely Maců s těmito procesory nebudou poskytovat jen vyšší mnohojádrový výkon, ale uživatel dostane i menší bonus v jednovláknovém výkonu v běžných aplikacích, byť se bavíme jen o pár procentech (nejvyšší skóre pro M3 je zatím 3162, ale může jít o vzácnější výjimku).

Apple M3 Max (ilustrace, reálný křemík má viditelné struktury ze spodní strany a je krytý kovovým rozvaděčem tepla) Autor: Apple

(Problematické) mnohovláknové skóre…

Mnohojádrové skóre procesoru dosahuje hodnot okolo 20 800 – 21 500 bodů, nejtypičtější možná bude něco okolo 21 100 až 21 300. Jde o skóre, které bude vyšší, než čeho obvykle dosáhnete s Ryzenem 9 7950X nebo Intel Core i9–13900K při testování pod Windows, ale na platformě Linux tyto procesory jsou také silnější a tomuto výsledku se mohou vyrovnat (a asi ho i překonávat) podle toho, jaké jsou použité paměti. Jak už bylo řečeno, tyto benchmarky mají na různých platformách různé výsledky, a pokud se omezíme na porovnávání skóre procesorů Apple běžících s macOS proti výsledkům x86 procesorů ve Windows, pravděpodobně při tom dochází k podhodnocení výkonu procesorů Intel/AMD.

Testy Apple M3 Max v databázi Geekbench 6 (část záznamů) Autor: Geekbench browser

Ty mají v mnohovláknovém testu Geekbench 6 navíc také nevýhodu kvůli špatnému škálování tohoto testu. Ten zřejmě opět podhodnocuje výkon CPU s vyšším počtem vláken, přičemž zrovna ony modely Core i9–13900K a Ryzen 9 7950X poskytují dvakrát více vláken (32). Je pravděpodobné, že při dosažení stejného skóre v GB6 MT jako u M3 Max budou mít reálně menší procento vytížení, což by mělo znamenat, že lépe škálující software by na nich asi získal víc než na M3 Max. Samozřejmě je ale třeba říct, že M3 Max na svůj výkon patrně dosáhne při nižší spotřebě a platforma je celkově energeticky efektivnější (ale zase má výrazně omezenou konektivitu).

Ovšem pozor – pokud tedy nepůjde o testy primárně závislé na propustnosti pamětí, ve kterých by Apple měl mít u tohoto procesoru velkou výhodu díky zmíněné 512bitové šířce pamětí LPDDR5.

Zdroje: Geekbench Browser (1, 2)