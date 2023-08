Socket LGA 1851 dostane tři generace procesorů Intel, vydrží do roku 2026. DDR4 už nepodporuje

Příští rok by měl Intel vydat novou desktopovou platformu se socketem LGA 1851, do níž půjdou procesory generace Arrow Lake. Původně měla jít na trhu už s letos chystanými 4nm procesory Meteor Lake, které ale byly pro desktop zrušeny a místo nich přijdou jen refreshované modely Raptor Lake. Nový socket LGA 1851 by podle aktuálních úniků mohl fungovat až pro tři generace procesorů, také ale již nebude kompatibilní s pamětí DDR4.

Informace o LGA 1851 už se postupně nějaké posbíraly. Před delším časem unikly první nákresy potvrzující počet kontaktů a označení LGA 1851, jakož i to, že bude určený pro procesory Meteor Lake-S (respektive měl být před zrušením) a poté Arrow Lake-S. Dále víme, že LGA 1851 bude podporovat PCIe 5.0 ×16 pro grafickou kartu a dále bude mít dvě vyhrazená rozhraní pro sloty M.2 pro SSD – zůstane jedno PCIe 4.0 ×4, ale navíc přibude další PCIe 5.0 ×4. Leaker TLC teď na Twitteru dodal další detaily této platformy a také procesorů Arrow Lake.

Tříletá životnost

Platforma LGA 1851 by údajně měla být na trhu tři roky, nebo je to tak alespoň nyní plánováno. Údajně má totiž sloužit až do roku 2026. Pokud Arrow Lake-S vyjde v roce 2024, pak to znamená ještě další generaci procesorů v roce 2025 a zřejmě pak ještě třetí v roce 2026. Po Arrow Lake by se tak asi mohla objevit aspoň jedna novější architektura a uživatelé, kteří platformu koupí v prvním roce, budou mít otevřené cesty pro upgrade.

Je ale dost možné, že aspoň jedna z těchto následujících generací nebude úplně plnohodnotným upgradem, ale jen nějakým refreshem, podobně jako nyní přicházející 14. generace Core. Intel k tomuto v posledních letech pravidelně musel přistupovat kvůli problémům s novými CPU nebo zpožděním výrobních procesů. Kvůli vzrůstající náročnosti těchto technologií se dá čekat opakování tohoto scénáře.





Roadmapa procesorů Intel z Investor Meeting 2022 Autor: Intel

Kompletní přechod na DDR5

Platforma LGA 1851 podle tohoto zdroje bude založená čistě na pamětech DDR5, už tedy na rozdíl od procesorů LGA 1700 nebude zachována podpora pro DDR4 v procesorech a už nebudou existovat desky, s kterými by se tyto starší (a nyní levnější) paměti mohly dál používat. Nastane tedy kompletní přechod jako u socketu AM5 od AMD. Toto jinak uvádí i další zdroj – Momomo_us.

Z počátku toto může novou platformu prodražovat (zabolí to obzvlášť při upgradech), ale cena pamětí DDR5 by měla klesat a dříve či později se dostanou na úroveň DDR4 a poté pod ní. Je možné, že v době vydání procesorů Arrow Lake a desek LGA 1851 už tento okamžik nastane nebo bude blízko.

L3 cache pro grafiku, nebo L4 cache i pro CPU?

TLC uvádí, že momentálně ví o vzorcích procesorů Arrow Lake-S s šesti jádry P-Core a osmi jádry E-Core, tedy celkově s 20 vlákny – nebo 12 vlákny, pokud se potvrdí zvěst, že Arrow Lake ztratí Hyper Threading. Čip 6+8 ale asi je jen jedna z plánovaných variant, očekáváme, že budou i verze s více jádry. Intel by měl minimálně dorovnat počet jader u Raptor Lake (8+16), či spíš ho ještě zvýšit.

TLC také uvádí, že jeho zdroje potvrzují zvětšení L2 cache v Arrow Lake – ta bude mít u jader P-Core nově 3 MB na každé jádro. Arrow Lake má také mít novější architekturu integrovaného GPU a údajně speciální L3 cache pro integrovanou grafiku.

Ta by možná mohla být tím, o čem se mluvilo jako o „Adamantine Cache“. Předchozí zprávy mluvily o tom, že by procesory Meteor Lake a asi také Arrow Lake mohly obsahovat L4 cache, která by byla dostupná i jádrům CPU (a mohla by tedy zvýšit nejen výkon grafiky). Tyto zprávy ale možná pojednávaly o stejném blok cache, o jakém se mluví zde. Tudíž zatím není jasné, zda „Adamantine Cache“ opravdu bude pomáhat jak iGPU, tak CPU a nepůjde jen o separátní cache grafického jádra, jak to popisuje TLC.

Tip: Nástřel výkonu next-gen procesorů Intel Arrow Lake: Jen 3–21 % navíc proti Raptor Lake?

Kompatibilita chladičů není jasná

K platformě, respektive samotnému socketu LGA 1851 se ještě objevily informace od webu igor'LAB, který publikoval řadu schémat a dokumentů k tomu, jak bude vypadat. Tyto dokumenty vytvořily určitou nejasnost v tom, zda bude socket LGA 1851 kompatibilní se současnými chladiči pro socket LGA 1700 (s těmi staršími nebude určitě). Intel totiž na jednu stranu nezmění rozteč montážních otvorů a zřejmě ani výšku socketu. Jenže podle dokumentů se zřejmě změní přítlak. Není nám úplně jasné, zda se změní doporučený či požadovaný tlak, který musí chladič vyvíjet, či je tento předpis o tom, že socket musí vydržet vyšší tlaky (které ale není povinné použít).

Socket LGA 1700 používaný u současných procesorů Intel pro desktop. LGA 1851 bude mít stejné montážní otvory pro chladiče, ale kompatibilitu může komplikovat rozdílný přítlak chladiče Autor: Ľubomír Samák

Pokud se změní předepsaný tlak, pak je možné, že starší chladiče nebudou platformu LGA 1851 oficiálně podporovat a bude pro ně třeba vyrobit nějaké adaptéry s užšími pružinami či kratšími sloupky (kvůli přítlaku) a podobně.

Nicméně protože se nezmění rozteče, mělo by být možné chladiče pro LGA 1700 používat neoficiálně, montáži by nemělo nic bránit. Pouze pak chladič bude mít nižší přítlak a o něco nižší efektivitu. Zejména u nižších modelů CPU s nižšími spotřebami by to nemuselo moc vadit.

Zdroje: TLC, VideoCardz, Momomo_us, igor'sLAB