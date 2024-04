SSD vám budou dál zdražovat před očima. Ceny se mají celý druhý kvartál zhoršovat

V lednu jsme psali o tom, že SSD budou zdražovat, respektive pokračovat ve zdražování, protože nejlepší čas na koupi byl loni v létě a už na podzim se to kazilo. Bohužel se zdá, že právě začínající druhý kvartál roku nepřinese zlepšení, ale naopak pokračování tohoto negativního trendu. Podle prognózy analytické firmy TrendForce během druhého kvartálu narostou ceny až o 15 %, takže pokud čekáte na lepší ceny, asi budete čekat poměrně dlouho.

Podle TrendForce se trh s pamětí NAND a SSD stále nachází ve stavu, kdy výrobci drží produkci relativně nízko (byť firmy WD a Kioxia výrobu v prvním kvartálu o něco zvýšily), takže panuje převis poptávky nad nabídkou vedoucí k ztenčování zásoby pamětí v distribuci a ke zvyšování cen. Podle odhadu TrendForce se během druhého kvartálu zvýší ceny samotných pamětí NAND při uzavírání dlouhodobých kontraktů o 5–10 % proti stavu na konci prvního kvartálu.

V příštích měsících zdražení o 10–15 %

U cen spotřebitelských SSD pro počítače a notebooky má být efekt ale silnější (asi také proto, že v nich jsou tyto efekty o něco opožděné). TrendForce pro ně očekává, že během druhého kvartálu se jejich ceny zvednou o 10–15 %.





Toto zdražení se přirozeně přidá k předchozímu zvyšování cen během Q4 2023 (13–18 %) a během prvního kvartálu letoška, kdy se děly věci nakonec zřejmě ještě horší než původní odhad, protože zatímco v lednu analytici čekali nárůst o 15–20 %, nyní už zpráva TrendForce pro toto období uvádí odhad +23–28 % (ještě nejde o finální čísla).

Pokud tento uplynulý půlrok dáte dohromady s nyní přicházejícím zdražením v druhém kvartálu, znamenalo by to, že mezi zářím 2023 a červnem 2024 ceny stoupnou celkem o 53–74 %. Samozřejmě se to v praxi může u různých modelů lišit.

Prognóza vývoje ceny paměti NAND Flash a SSD během Q2 2024 Autor: TrendForce

Dražší „Enterprise“ SSD pro servery a podobné sektory zdraží ještě o víc než ta obyčejná – za druhý kvartál jejich ceny mají jít nahoru o 20–25 %. Naopak úložiště pro mobilní zařízení, jako jsou eMMC a UFS, mají zdražit „jen“ o 10–15 %. Pokud se všechny tyto typy úložišť a surová paměť NAND zprůměrují, vychází pro Q2 2024 zdražení o 13 –18 %.

To, že samotné paměti NAND (TLC i QLC) mají zaznamenat nižší zvýšení cen („jen“ o 5 –10 %) než celá SSD, snad dává nějakou naději, že už se cenový cyklus začíná blížit vrcholu nebo aspoň zpomaluje. V Q3 2024 by možná mohl být nárůst cen SSD také mírnější než nynějších 10–15 %, asi ale pořád bude pokračovat zdražování – TrendForce však zatím žádný odhad nevydává. Je otázka, zda se to už v Q4 zase nemůže zastavit nebo otočit, i tak ale asi zdražování vydrží skoro rok, takže letos na podzim ceny SSD budou hodně škaredé proti tomu, co bylo loni.

Respektive, to platí nepřijde-li nějaká nečekaná krize, která by skokově zhoršila poptávku po počítačích, takže by OEM trh přestal nakupovat a výrobci pamětí a SSD najednou čelili propadu poptávky, což by je donutilo zlevňovat.

Zdroje: TrendForce, Tom’s Hardware