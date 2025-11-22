Cnews.cz  »  Hardware  »  SSD zdražují, ale to nejhorší teprve přijde. Krok Samsungu dál vyostří nedostatek a vysoké ceny

SSD zdražují, ale to nejhorší teprve přijde. Krok Samsungu dál vyostří nedostatek a vysoké ceny

Jan Olšan
Dnes
SSD disky (ilustrační foto) Autor: Depositphotos
SSD disky (ilustrační foto)
Samsung ještě víc zhorší ceny pamětí NAND a SSD, vypne totiž část linek vyrábějících tyto paměti a přesune je na DRAM pro umělou inteligenci.

V posledních týdnech se množí různé informace o tom, jak moc zdražují různé typy pamětí, což je zapříčiněno hladem po pamětech pro GPU a servery, které chtějí různé AI společnosti nakoupit pro datacentra – přičemž tradiční odběratelé zase někdy panicky skupují zásoby ve snaze se proti tomu zajistit. V pamětech NAND a SSD bylo zatím zdražování méně drsné, byť i ty jsou obětí AI boomu – či bubliny. Teď však přišla zpráva, která to asi změní.


Ceny NAND a SSD se zhorší ještě víc

S cenami úložišť nejspíš zahýbá společnost Samsung, která patří mezi největší výrobce jak pamětí NAND Flash (z nichž se vyrábí všechna elektronická úložiště), tak pamětí DRAM (operačních pamětí a pamětí pro GPU). Zřejmě totiž omezí jejich výrobu, čímž se prozatímní mírnější růst cen u těchto pamětí může zdramatizovat podobně jako růst cen DRAM.

Podle zdrojů korejských médií (SE Daily) Samsung hodlá odstavit linky na výrobu pamětí NAND a převést je na výrobu pamětí DRAM, po kterých je extrémně silná poptávka – u serverových pamětí DDR5 například v krátké době stoupla cena až o 70 % a i za tyto vysoké ceny údajně mnoho zájemců má problémy paměti sehnat. Nejde tedy o nějakou snahu uměle omezit výrobu a zvýšit ceny, na trhu DRAM je větší vakuum a Samsung je sice motivován zištností, ale továrny neponechá nečinné.


Kampus v Hwasongu a továrna Fab 1 v Pchjongtcheku by současnosti měly vyrábět mix pamětí DRAM a NAND, ale kapacita výroby DRAM bude snížena nebo úplně eliminována a nahradí ji výroba NAND. Továrna Fab 3 v Pchjongtcheku, která také vyrábí NAND i DRAM, by snad mohla zůstat u stávajícího poměru výroby, nicméně je možné, že i u ní se nakonec budou dělat změny – tyto zprávy nemusí být úplné a Samsung asi ještě může ve svých plánech dělat další změny.

Vedle přesunu výrobních zdrojů v již fungujících továrnách dostane DRAM přednost také v nově budované továrně Fab 4 v Pchjongtcheku. Ta má být spuštěna jako závod vyrábějící jen a pouze DRAM na procesu označeném 1c, který by měl být nejnovější technologií Samsungu „10nm třídy“. Spuštěna má být příští rok. Tato továrna má připravovaný i druhý blok, který měl původně sloužit pro logické čipy jako procesory, řadiče SSD a podobně a foundry výrobu pro externí klienty. Samsung ale momentálně zvažuje změnit plán a i v těchto prostorách spustit linky na výrobu pamětí DRAM.

Samsung údajně plánuje sníženou výrobu pamětí NAND z části kompenzovat zvýšením objemu výroby těchto pamětí v další továrně, kterou má v Číně v Si-anu. Nejspíš to ale bude stačit jen k nahrazení malé části vzniklého deficitu. Tento krok korejského koncernu tak téměř určitě povede k celosvětovému zvýšení ceny pamětí NAND Flash – respektive dále zhorší zvyšování cen, ke kterému už docházelo bez toho.

A současně to nejspíš nepovede k tomu, že by se trh s pamětí DRAM nasytil a její ceny přestaly růst – vzhledem k nevídané rychlosti, s jakou její ceny vylétly, je převis poptávky nad nabídkou hodně velký a zvýšená výroba Samsungu ho nevykryje. Mohla by ale snad tempo zdražování trochu zkrotit.

Podle odhadů různých expertů může nedostatek pamětí DRAM, ale i NAND a dokonce i HDD trvat poměrně dlouhou dobu, možná i celé roky (samozřejmě za předpokladu, že nedojde k prasknutí bubliny, kterou rostoucí množství pozorovatelé spatřuje v oboru AI).

Díky AI budou prý deset let drasticky zdražené paměti a SSD. Altman chce spolknout 40 % výroby čipů

Dobrá rada drahá…

Pokud potřebujete v této situaci koupit SSD, propásli jste bohužel už lepší ceny v předešlých měsících. Zlepšení ani zastavení růstu cen se v dohledné době očekávat nedá, takže nejlepší (nejméně špatná) volba je teď asi se skřípěním zubů koupit za aktuální špatné ceny co nejdříve, protože další čekání bude disky a NVMe moduly jenom dál zdražovat.

Zdroje: techPowerUp, SE Daily

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

