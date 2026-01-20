Steam zažil rekordní Vánoce. Tržby překonaly i covidový lockdown, nejvýdělečnější hry vás zaskočí

Vánoční období je za námi a proto je ideální chvíle podívat se, jak se během sváteční sezóny dařilo hernímu trhu. Zajímavá čísla přinesla analytická společnost Alinea Analytics, která se zaměřila na vánoční slevy na Steamu. A výsledek? Prosinec byl pro Steam vůbec vůbec nejvýdělečnějším měsícem v historii.
Až 1,6 miliardy dolarů za měsíc
Během jediného měsíce se na Steamu vystřídalo více než 100 milionů hráčů, kteří na platformě utratili zhruba 1,6 miliardy dolarů. To je meziročně o 22,7 % více než v prosinci 2024 a zároveň nový rekord. Steamu se dokonce podařilo prolomit dosavadní maximum z prosince 2020, kdy naplno řádila covidová pandemie a lidé byli uzavřeni doma u obrazovek.
Největším zlatým prasátkem je tradičně Counter-Strike 2. Hned za ním následovala novinka ARC Raiders, které se během pouhých dvou týdnů (od 21. prosince do 4. ledna) prodalo zhruba 1,2 milionu kopií. Hra tak Steamu přinesla přibližně 32 milionů dolarů a celkově má na kontě asi 12 milionů prodaných kusů (z toho 7 milionů na Steamu).
Třetí místo obsadil Detroid: Become Human s 993 tisíci prodanými kopiemi, zejména díky agresivní slevě z původních 40 dolarů na 4. Následovaly tituly PEAK (779 tisíc kopií), Icarus (735 tisíc), Battlefield 6 (706 tisíc), REPO s „ďábělskými“ 666 tisíci prodaných kusů a Slay the Spire, který se zabydlel v knihovnách 590 tisíc hráčů.
zdroj: Alinea Analytics