Switch 2: Nová generace konzole od Nintenda odložena až na rok 2025

Loni se začal po dlouhé době rýsovat nástupce herní konzole Nintendo Switch, která je sice velmi populární, ale založená na značně zastaralém hardwaru. Její čip Tegra X1 používá architektury, které budou letos 10 let staré. V létě se začaly množit údaje o jeho nástupci i údaje o použitém CPU a GPU, ale nakonec se nenaplní předpověď, že konzole vyjde již letos. Nintendo ji odsunulo až na následující rok, jak se zdá.

Místo letošního roku se bude Nintendo Switch druhé generace (jak přesně se bude jmenovat, to ještě nevíme) prý dát pořídit až v roce 2015, pravděpodobně v jeho prvním čtvrtletí.

V posledních dnech se informace o takto pozdějším vydání objevily od několika zdrojů. Nejprve od brazilského novináře jménem Pedro Henrique Lutti Lippe. Ten se to údajně dozvěděl od pěti různých zdrojů, což mohli asi být vývojáři spolupracující s Nintendem na hrách pro tuto konzoli. Poté se k věci vyjádřil Eurogamer, který údajně slyšel informace podobného rázu.





Předchozí zprávy o vydání v roce 2024 uváděl mimo jiných web WGC (VideoGamesChronicle). Ten píše, že se také ptal u svých kontaktů a vícero jich potvrdilo, že nová konzole Nintendo vyjde v prvním kvartálu roku 2025, či možná přesněji je vydání na tuto dobu nyní plánováno. Samotné Nintendo se k těmto informacím po jejich publikaci v různých médiích nevyjádřilo. Ale později se pod ně „podepsal“ ještě Bloomberg, opět s odkazem na zdroje, s nimiž o tom jeho redaktor hovořil (je ale možná dobré si uvědomit, že pokud jde třeba o informátory z herních studií, může jít o stejné osoby, které mluvily se všemi jmenovanými médii, ne nutně nezávislá potvrzení).

Vydání nové konzole, ať už se jmenuje Switch 2, nebo nějak jinak, by tedy mohlo nastat třeba někdy v březnu 2025. Neznamená to ale, že o ní do té doby neuslyšíme. VGC si myslí, že firma konzoli představí ještě před koncem letošního roku, byť pak v prodeji bude až v tom novém.

Záměrný odklad kvůli hrám

Nemělo by jít o vyvrácení předchozích informací, ale o změnu v plánech Nintenda. Předchozí komunikace firmy směrem k partnerům vyvíjejícím hry totiž uváděla vydání ve čtvrtém kvartálu a někteří vývojáři prý potvrdili, že vyvíjeli hry pro vydání v Q4 2024. V jistém smyslu ale lze říct, že nejde o zpoždění, ale spíše o záměrný odklad. Důvodem nejsou zřejmě nějaké problémy hardwaru, které by vydání blokovaly a potřebovaly čas na vyřešení.

Podle některých zdrojů Eurogameru a VGC prý Nintendo posunulo vydání do Q1 2025 (což bude ještě patřit do stejného účetního roku jako Q4 2024) hlavně proto, aby při vydání už bylo k mání víc her.

Na atraktivitě titulů, které se na konzoli dají hrát, a zejména na těch exkluzivních, mohou hodně záviset počáteční prodeje zařízení. Od těch se pak zase odvíjejí větší prodeje her a větší investice do platformy ze strany herních studií. Dobré prodeje takto na začátku se mohou nabalit jako sněhová koule v pozitivním smyslu (a špatné zase v negativním, kdy se při slabém startu může herní průmysl odvrátit a konzole bude mít problémy lákat další kupující).

