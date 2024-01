Ubisoft mění předplatné, PC hráči to budou mít za 8 euro měsíčně

Pokud nevíte, co vůbec předplatné od Ubisoftu je, jedná se v podstatě o herní předplatné podobné například předplatnému Xbox Game Pass. Na rozdíl od něj je Ubisoft+ celkem logicky zaměřené na hry od této videoherní společnosti, tedy herní série jako Far Cry, Assassins Creed nebo Anno.

Videoherní společnost Ubisoft vylepšila své předplatné se stejnojmenným názvem Ubisoft+ a spojila dvě úrovně Multi-Access a PC Access do jednotného plánu Ubisoft+ Premium. Zároveň došlo k přidání nové a levnější úrovně předplatného Ubisoft+ Classic, která nabídne hraní pouze na počítačích.

Aktuálně nabízí Ubisoft dvě úrovně předplatného. První Ubisoft+ Premium stojí 18 euro měsíčně a zahrnuje přístup k prémiovým verzím her, jejich rozšířením a měsíčním odměnám. Navíc předplatitelé mohou hrát nejnovější herní tituly v den jejich vydání a u vybraných her získat i předběžný přístup. Ubisoft+ Premium také podporuje multiplatformní hraní. To znamená, že můžete hrát jednu hru na více podporovaných platformách (například Xbox nebo PC) a mít mezi nimi vzájemně synchronizovaný progres.

Aktuální úrovně předplatného Ubisoft+ Autor: Ubisoft

Levnější Ubisoft+ Classic stojí 8 euro měsíčně nabídne přístup ke standardním edicím více jak 50 her, které nyní Ubisoft ve svém portfoliu má. Vedoucí oddělení pro předplatné Philippe Tremblay podle magazínu Engadget uvedl, že pokud jde o členy, předplatné překonalo jejich očekávání. Nové předplatné Ubisoft+ Classics je podle něj silná nabídka v dané cenové kategorii a její portfolio her se bude rozrůstat průběžně s vydáváním nových her.

V budoucnu je navíc možné, že se předplatitelé dočkají i her od Activision Blizzardu. To může být důsledek prodeje práv na cloudové hraní společnosti Ubisoft, kterou Activision Blizzard v minulém roce uskutečnil ve snaze udobřit si regulátory a zdárně dokončit obří fúzi s Microsoftem. Podrobnější informace podle Tremblayeho přijdou později v tomto roce.