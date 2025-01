Ultimátní monitor pro hry? Přicházejí hráčské OLEDy, které za sekundu zobrazí 500 snímků

Minulý týden jsme tu psali o 750Hz herním monitoru, který byl oznámený před veletrhem CES 2025 (kde tento týden bude vystavován) čínskou firmou Koorui. Bude ovšem stále založený na starší technologii LCD, u které vysoká frekvence bojuje s efektem odezvy (pomalé změny pixelů) u každého snímku. CES 2025 přinese jednu alternativu, která by možná mohla být lepší – monitory sice jen 500Hz, ale s technologií OLED.

U 750Hz LCD trvá jeden snímek 1,33 milisekundy, ale je u něj udávána typická odezva 0,5 ms pro přechod šedá-šedá. Je třeba říct, že OLED také nemá nenulovou odezvu, ač se u této technologie o jejím efektu většinou tolik nemluví. Minimálně by ale měla být výrazně kratší. To znamená, že obrazová data jsou jasněji čitelná („“správná) již velmi krátce poté, co se snímek začne zobrazovat. Ač tedy máte nižší frekvenci „jen“ 500 Hz, a každý snímek proto trvá 2 ms, možná by celkový dojem a dokonce i hráčova schopnost rychlé reakce mohly být pořád na lepší úrovni než u 750Hz LCD.

Samsung Odyssey G60SF

Tyto monitory na CES 2025 představí více firem. Jako první asi je třeba zmínit Samsung, protože od toho by zřejmě přímo mohly panely pocházet. Korejský koncern uvede model Odyssey G60SF (řada G6). Podle společnosti mělo by jít o první monitor OLED (nebo zřejmě o QD-OLED) monitor s 500Hz obnovovací frekvencí v kombinaci s rozlišením 2560 × 1440 bodů (16:9) na úhlopříčce 27 palců.

Tato konfigurace panelu je nebo alespoň po mnoho let bylo takové dlouhodobé optimum pro náročnější hraní (a kombinace 27 palců a rozlišení 1440p je velmi populární) s menší náročností na výkon než u 4K, ale výrazně lepší kvalitou než s Full HD. Tato obrazovka a její obdoby tedy budou poskytovat celkově o dost lepší kvalitu obrazu než ono 750Hz LCD, neboť to zobrazuje jen 1920 × 1080 bodů (mimo nevýhody panelu TN).





Samsung Odyssey G60SF Autor: Samsung

Obrazovka má uváděnou odezvu jen 0,03 ms, takže efekt odezvy (rozmazání v pohybu) by měl být výrazně eliminován proti i těm nejlepším LCD. Monitor bude podporovat adaptivní obnovování pomocí FreeSync Premium Pro (ovšem s certifikovanou kompatibilitou s grafikami GeForce). Jde o HDR obrazovku s certifikací VESA DisplayHDR True Black 400. Zmíněna je matná povrchová úprava proti odleskům.

Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG

Obdobné monitory, možná i se stejným panelem, představí také obvyklí výrobci herních monitorů. Asus bude mít jeden pod jménem ROG Strix OLED XG27AQDPG. Opět je to tedy 27palový monitor s rozlišením 2560 × 1440 bodů, což umí kreslit až při snímkové frekvenci 500 Hz. Uvedená je stejná odezva 0,03 ms a Asus také zmiňuje gamut (99 % DCI-P3) a to, že jsou používané 10bitové barvy, což je ale u HDR monitoru automaticky očekávané.

Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG Autor: Asus

Asus uvádí, že u monitoru je aplikovaná technologie ROG OLED Anti-Flicker 2.0 proti blikání, měla by fungovat na principu kompenzování jasu podle délky zobrazení snímku. A také ochrana proti vypalování a opotřebení OLED pixelů (ROG OLED Care Pro) spočívající v tom, že obrazovka vypne (zobrazí černou plochu, kdy jsou pixely neaktivní), pokud zabudovaný senzor měřící vzdálenost uživatele od obrazovky detekuje, že uživatel před monitorem není (funkce má různé možnosti přizpůsobení, pochopitelně), při jeho návratu zase obraz aktivuje.

Asus uvádí, že se tento monitor bude dát předobjednat už od 21. 1., ale datum dostupnosti zatím sděleno nebylo (a ani cena). U podobných výrobků nicméně bývá lepší nejprve počkat na recenze.

Gigabyte Aorus FO27Q5P: Už s DisplayPortem 2.1

Takovýto monitor uvádí také Gigabyte: model Aorus FO27Q5P. Opět přináší 2560 × 1440 při frekvenci až 500 Hz na úhlopříčce 27 palců s technologií QD-OLED a HDR zobrazením. Podle Gigabyte by zřejmě její monitor mohl mít zvýšený jas, protože dostal známku VESA DisplayHDR True Black 500. A navíc známku garantující kvalitu podání pohybu ClearMR 21000 (kterou by měl mít udělenou později, až tento standard bude formálně uveden, zatím má ClearMR 13000).

Není uvedena technologie adaptivního obnovování, takže předpokládáme, že jak u Asusu, tak i u Gigabyte je to v podstatě standardní technologie FreeSync místo uzavřeného proprietárního G-Sync od Nvidie. Co je však zajímavé, je že monitor Gigabyte na rozdíl od Asusu již podporuje DisplayPort 2.1, a to v nejrychlejším režimu UHBR20. Díky tomu by nemusela být potřebná ztrátová komprese obrazu, nebo pokud ano, tak jen mírná. DP 2.1 UHBR20 má trojnásobnou datovou propustnost (77,37 Gb/s) proti DisplayPortu 1.4 (25,92 Gb/s).

Aktuálně se dá DisplayPort 2.1 UHBR20 použít na Radeonech Pro a o něco omezenější DP2.1 UHBR13.5 a DP2.1 UHBR10 na Radeonech RX 7000 a grafikách Intel Arc. Očekává se, že od nové generace snad Nvidia také dožene zpoždění, které zde má (všechny GeForce RTX 4000 umí jen starý DisplayPort 1.4).

Nové monitory Gigabyte na CES 2025: Gigabyte Aorus FO27Q5P a Gigabyte MO27U2 Autor: Gigabyte

Monitor má také mít ochranu proti vypalování obrazu (Gigabyte OLED Care) údajně založenou na AI. Výrobce také zmiňuje, že je pamatováno na možnost přepnout na rozlišení s poměrem stran 4:3 (pro retro hry).

MSI MPG 272QR QD-OLED X50

Z výrobců desek a současně také grafik, kteří se věnují i herním monitorům, předvede na CES 2025 monitor založený na stejném základě také MSI pod označením MPG 272QR QD-OLED X50. Opět jde o 27palcovou QD-OLED obrazovku s rozlišením 2560 × bodů, která dosahuje obnovovací frekvence 500 Hz. Sedí také udávaná odezva 0,03 ms.

Nové monitory MSI na CES 2025 Autor: MSI

Stejně jako Gigabyte uvádí firma MSI certifikace DisplayHDR True Black 500 a ClearMR 21000. Také monitor od MSI bude umět připojení přes DisplayPort 2.1a v režimu UHBR20, opět tedy s výhodou, že obraz bude méně komprimovaný. Rozlišení je sice pořád jen 1440p (byť s tím, že 10bitové barvy potřebují víc dat), ale je třeba pamatovat, že 500 Hz je třiapůlnásobek snímků – a tedy datového toku – proti běžné obnovovací frekvenci 144 Hz. Takže těmto monitorům se DP 2.1 bude dobře hodit.

