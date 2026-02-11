Cnews.cz  »  Internet  »  Vodafone zdvojnásobil rychlost internetu pro milion přípojek. Na DSL linkách aktivoval bonding

Vodafone zdvojnásobil rychlost internetu pro milion přípojek. Na DSL linkách aktivoval bonding

Dominik Dobrozenský
Dnes
Vodafone nasazuje bonding Autor: Tamer A Soliman / Shutterstock
Vodafone nasazuje bonding
Přidáním bondingu lze dosáhnout až dvojnásobné rychlosti pevného internetu na přípojkách běžících na starém DSL.

Technologie DSL (připojení k internetu využívající stávající telefonní rozvody) ještě stále neřekla poslední slovo. Vodafone v rámci modernizaci své sítě nasadil takzvaný bonding, díky němuž může pevné připojení dosahovat až dvojnásobné rychlosti. Týká se to více než jednoho milionu přípojek po celé republice.

Bonding si můžete představit jako přidání druhého jízdního pruhu na cestě k internetu. Místo jedné linky se spojí dvě do jedné přípojky, takže data mohou proudit teoreticky až dvojnásobnou rychlostí. Uživatelé využívající služeb pevného internetu právě přes staré telefonní vedení, tak získají rychlost až 500 Mb/s.

„Naším cílem je, aby se lidé mohli spolehnout na rychlý a kvalitní internet doma i v práci. Bonding nám pomáhá zvýšit rychlost a stabilitu, často bez rozsáhlých stavebních prací. Je to další krok v našem dlouhodobém plánu neustálého zlepšování zákaznické zkušenosti,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment.

HR26

Podobnou modernizaci učinilo už v prosinci loňského roku O2, které takto zrychlilo internet téměř 700 tisícům domácností. Vodafone nabízí bonding od začátku února a zájemci si mohou jeho dostupnost ověřit na webu operátora zadáním své adresy.

O2 zdvojnásobil rychlost internetu pro 700 tisíc domácností. Nový tarif přitom staví na stařičkém VDSL Přečtěte si také:

O2 zdvojnásobil rychlost internetu pro 700 tisíc domácností. Nový tarif přitom staví na stařičkém VDSL

zdroj: Vodafone

