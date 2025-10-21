Cnews.cz  »  Hardware  »  Vydá AMD konečně APU Ryzeny 9000G pro desktop? V BIOSech desek se objevila podpora Krakenů

Vydá AMD konečně APU Ryzeny 9000G pro desktop? V BIOSech desek se objevila podpora Krakenů

Jan Olšan
Dnes
AM Ryzen 5 7600 Autor: Ľubomír Samák
AM Ryzen 5 7600
Podle kódu v BIOSech desek snad AMD konečně pustí do desktopu procesory APU s architekturou Zen 5. Bohužel ale asi nepřinesou moc výkonné integrované grafiky.

Už je to přes rok, co AMD vydalo procesory APU založené na architektuře Zen 5 – čímž se myslí monolitické procesory (a tedy úspornější než čipletové Ryzeny 9000) s výkonnějším integrovaným GPU. V desktopové platformě AM5 se ale nikdy neobjevily, dají se pro ni pořád sehnat pouze Ryzeny 8000G založené na Zenu 4. To se snad konečně změní, protože se objevují známky, že nějaká APU s jádry Zen 5 pro socket AM5 firma AMD konečně chystá.

APU Krackan Point, Krackan 2 pro AM5

V nových verzích UEFI pro desky platformy AM5 teď byly objeveny komponenty, které ukazují na chystanou podporu APU generace Zen 5, jak upozornil HXL na (ex)Twitteru. Podpora je zatím asi stále v přípravě, zatím není nikde avizována. Dotyčné BIOSy jsou založené na kódu AGESA 1.2.7.0 však obsahují mikrokód nebo jinou podporu pro část APU s jádry Zen 5 – pro čipy „Krackan Point“ a „Krackan 2“ (zkráceně KRK a KRK2).

Tato dvojice čipů představuje levnější verze APU s architekturou Zen 5. Naproti tomu známky podpory pro výkonnější 12jádrové APU Strix Point takto zatím nalezeny nebyly. Je proto možné, že AMD do desktopu chystá jen levější modely APU se Zenem 5, zatímco nejvyšší Strix Pointy zůstanou omezené jen na notebooky. To je škoda, protože se na socket AM5 kvůli tomu nedostanou modely s výkonnější grafikou.

Ryzen 5 9500G, Ryzen 7 9700G?

Čip Krackan Point vyšel letos v lednu a je použitý například v Ryzenech AI 7 350. Tento čip má osm jader (čtyři Zen 5, čtyři Zen 5c). Zejména ale má slabší integrované GPU než Strix Point, jehož grafika může mít o 768 nebo v plné verzi 1024 shaderů. Krackan Point poskytuje jenom GPU s 512 shadery (8 CU) architektury RDNA 3.5, takže nepřinese vyšší grafický výkon než Ryzen 7 8700G. Pokrok by byl jen v lepším jednovláknovém výkonu jader Zen 5 (a v podpoře funkcí Copilot+ PC ve Windows, Krackan Point má totiž NPU s výkonem 50 TOPS).

Ryzen AI 300 "Strix Point"

Ryzen AI 300 „Strix Point“. Tato dvanáctijádrová verze bohužel zatím do desktopu nemíří

Autor: AMD, via: ComputerBase

Parametry čipu Krackan 2 nejsou úplně jasné, ale slouží pro výrobu nižších modelů, a je tedy ve všem slabší než Krackan Point. Jeho GPU by mohlo mít 128 až 256 shaderů a jader bude čtyři až šest (jen NPU má plný výkon).

Procesory, které AMD na bázi těchto SoC může vydat pro socket AM5, by proto měly až na přítomnost novějších jader CPU připomínat procesory Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G (v případě modelů založených na Krackanu 2), Ryzen 5 8600G a Ryzen 7 8700G. Ovšem s tím, že osmijádrový Ryzen 7 9700G by neměl výkonnější grafiku než model 8700G (kvůli již zmíněným pouhým 512 shaderům).

linux_sprava_tip

Kdy se tyto procesory objeví na trhu, není z dostupných informací jasné. Asi to ještě není vyloženě blízko, protože se zatím neobjevily v nějakých konkrétnějších únicích. Je možné, že AMD nakonec sleduje jednoletý cyklus vydání a desktopová verze těchto APU vyjde rok po Ryzenech 8000G – tedy někdy v první čtvrtině roku 2026.

Zdroje: VideoCardz, HXL

