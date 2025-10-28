Výrobci pamětí a čipů NAND pro SSD zdražili až o 30 %. Růst cen může trvat i čtyři roky

Zpráv o tom, že kvůli boomu (či bublině?) okolo umělé inteligence nás čeká zdražování hardwaru a elektroniky, už asi máte plné zuby, ale bohužel to vypadá, že pro vás máme další. Po zprávách o tom, že Micron a SanDisk zvedají ceny, jelikož předpokládají nebo již vidí razantní nárůst poptávky, na nějž nebudou stačit výrobní kapacity, už přicházejí stejné zprávy i od obou korejských výrobců pamětí. A ti se zdražováním vůbec netroškaří.
Skovoé zdražení pamětí až o 30 %
Web Korean Economic Day píše, že Samsung i SK Hynix skutečně nasadily vyšší ceny pamětí, jak se už předem očekávalo. Toto zdražení přitom platí již pro aktuálně běžící čtvrtý kvartál roku, tedy pro v současnosti uzavírané kontrakty. Týká se jak pamětí NAND, používaných v úložištích (včetně všech SSD), tak pamětí typu DRAM, které slouží jako operační paměti nebo jako paměti pro GPU a akcelerátory AI.
Podle korejských zdrojů je výše zdražení značná – sice asi bude různá pro jednotlivé technologie, ale dosahuje u Hynixu i Samsungu až 30 %. To je rozdíl, který se nevyhnutelně projeví v cenách pamětí a úložišť samostatně prodávaných v obchodech, ale i v cenách telefonů, notebooků a počítačů. Podobně velké nárůsty už výrobci zařízení prakticky určitě budou přenášet na koncového zákazníka.
Cenový cyklus může být mimořádný
Stojí za tím nedostatek pamětí, vyvolaný hladem trhu po serverech a hardwaru pro AI aplikace a očekávané velké investice do AI infrastruktury. Ty by údajně mohly podle analytiků vyvolat nedostatek pamětí trvající až tři–čtyři roky. Na trhu pamětí se pravidelně opakují cykly nedostatku spojené se zdražováním a pak zase přezásobení spojeného se zlevňováním, místo aby se ceny vyvíjely nějakým stabilním způsobem. Nicméně tato etapa zdražování by se z obvyklé délky cyklu vymykala a zřejmě by tak nárůst cen pamětí proti původnímu stavu panujícímu dejme tomu letos v první polovině roku mohl být také mimořádný, bohužel.
Tato predikce zdá se není nějakým extrémním názorem, výrobce SSD řadičů Phison nedávno uvedl, že za určitých okolností by problémy s nedostupností a drahotou pamětí NAND mohly trvat až deset let:
Podle zpráv Korean Economic Daily a Chosun Daily mají zřejmě firmy představující odběratele pamětí značné obavy z toho, co může nastat, protože začaly přistupovat na kontrakty dlouhé dva až tři roky (přestože to znamená se na tuto dobu upsat oněm o 30 % zvýšeným cenám). Obávají se, že v budoucnu může být situace ještě horší.
Dříve přitom bývala typická délka kontraktů kolem třech až dvanácti měsíců, protože firmy spatřovaly větší riziko v držení velkých skladových zásob, které v případě oslabení poptávky mohou vést ke značným ztrátám. Nyní panuje kvůli boomu AI obava, že by paměti v budoucnu mohly kvůli nedostatku být extrémně předražené, nebo dokonce být nesehnatelné, takže se výrobci počítačů a elektroniky snaží zajistit si naopak velké skladové zásoby.
Je možné, že 30% zdražení, o kterém tato zpráva hovoří, se nebude v plné míře týkat pamětí DDR5 pro PC (a LPDDR5 pro notebooky), které nás nejvíce zajímají, a tato zařízení zasáhne zdražení, které bude o něco nižší. Část toho, o čem tato zpráva hovoří, už také může být v současnosti v cenách započítaná, ty totiž od léta stále stoupají a v posledním měsíci to nebylo jiné.
Špatná zpráva ale je, že asi nejde o zdražení poslední. Pokud boom AI vydrží ty tři nebo čtyři roky, o nichž zpráva hovoří jako o době, po kterou kvůli němu může pamětí být nedostatek, přijdou nepochybně další nárůsty na rámec toho současného. Tyto cykly obvykle fungují tak, že se ceny zvyšují kumulativně každé čtvrtletí, dokud se růstový trend způsobený převisem poptávky nad nabídkou nevyčerpá (a pak se obvykle vývoj cen přehoupne do klesajícího trendu). To bohužel může být hodně daleko.
Pokud se nicméně ukáže, že AI v současné podobě je bublina, značná část předpokládané poptávky po AI hardwaru se může náhle vypařit a predikce dlouhé nedostupnosti a zdražování NAND Flash a DRAM by se také zhroutily. Nejspíš by s tím ovšem byl spojený globální ekonomický otřes možná podobný globální finanční krizi v roce 2008 nebo prasknutí „Dotcom“ bubliny na přelomu století, takže počítačový trh by se celkově ocitl ve špatné a ne zas tak dobře předvídatelné situaci.
Zdroj: TrendForce