Cnews.cz  »  Hardware  »  Výrobci pamětí a čipů NAND pro SSD zdražili až o 30 %. Růst cen může trvat i čtyři roky

Byznys   Hardware

Výrobci pamětí a čipů NAND pro SSD zdražili až o 30 %. Růst cen může trvat i čtyři roky

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

NAND Flash od Toshiby / Kioxia, čipy eMMC Autor: Toshiba
NAND Flash od Toshiby / Kioxia, čipy eMMC
Díky umělé inteligenci by paměti a úložiště pro PC, notebooky i další zařízení včetně telefonů mohly být postižené drahotou, jakou ještě počítačový trh nepamatuje.

Zpráv o tom, že kvůli boomu (či bublině?) okolo umělé inteligence nás čeká zdražování hardwaru a elektroniky, už asi máte plné zuby, ale bohužel to vypadá, že pro vás máme další. Po zprávách o tom, že Micron a SanDisk zvedají ceny, jelikož předpokládají nebo již vidí razantní nárůst poptávky, na nějž nebudou stačit výrobní kapacity, už přicházejí stejné zprávy i od obou korejských výrobců pamětí. A ti se zdražováním vůbec netroškaří.

Skovoé zdražení pamětí až o 30 %

Web Korean Economic Day píše, že Samsung i SK Hynix skutečně nasadily vyšší ceny pamětí, jak se už předem očekávalo. Toto zdražení přitom platí již pro aktuálně běžící čtvrtý kvartál roku, tedy pro v současnosti uzavírané kontrakty. Týká se jak pamětí NAND, používaných v úložištích (včetně všech SSD), tak pamětí typu DRAM, které slouží jako operační paměti nebo jako paměti pro GPU a akcelerátory AI.

Podle korejských zdrojů je výše zdražení značná – sice asi bude různá pro jednotlivé technologie, ale dosahuje u Hynixu i Samsungu až 30 %. To je rozdíl, který se nevyhnutelně projeví v cenách pamětí a úložišť samostatně prodávaných v obchodech, ale i v cenách telefonů, notebooků a počítačů. Podobně velké nárůsty už výrobci zařízení prakticky určitě budou přenášet na koncového zákazníka.

Cenový cyklus může být mimořádný

Stojí za tím nedostatek pamětí, vyvolaný hladem trhu po serverech a hardwaru pro AI aplikace a očekávané velké investice do AI infrastruktury. Ty by údajně mohly podle analytiků vyvolat nedostatek pamětí trvající až tři–čtyři roky. Na trhu pamětí se pravidelně opakují cykly nedostatku spojené se zdražováním a pak zase přezásobení spojeného se zlevňováním, místo aby se ceny vyvíjely nějakým stabilním způsobem. Nicméně tato etapa zdražování by se z obvyklé délky cyklu vymykala a zřejmě by tak nárůst cen pamětí proti původnímu stavu panujícímu dejme tomu letos v první polovině roku mohl být také mimořádný, bohužel.

Tato predikce zdá se není nějakým extrémním názorem, výrobce SSD řadičů Phison nedávno uvedl, že za určitých okolností by problémy s nedostupností a drahotou pamětí NAND mohly trvat až deset let:

Díky AI budou prý deset let drasticky zdražené paměti a SSD. Altman chce spolknout 40 % výroby čipů Přečtěte si také:

Díky AI budou prý deset let drasticky zdražené paměti a SSD. Altman chce spolknout 40 % výroby čipů

Podle zpráv Korean Economic Daily a Chosun Daily mají zřejmě firmy představující odběratele pamětí značné obavy z toho, co může nastat, protože začaly přistupovat na kontrakty dlouhé dva až tři roky (přestože to znamená se na tuto dobu upsat oněm o 30 % zvýšeným cenám). Obávají se, že v budoucnu může být situace ještě horší.

Dříve přitom bývala typická délka kontraktů kolem třech až dvanácti měsíců, protože firmy spatřovaly větší riziko v držení velkých skladových zásob, které v případě oslabení poptávky mohou vést ke značným ztrátám. Nyní panuje kvůli boomu AI obava, že by paměti v budoucnu mohly kvůli nedostatku být extrémně předražené, nebo dokonce být nesehnatelné, takže se výrobci počítačů a elektroniky snaží zajistit si naopak velké skladové zásoby.

SSD disky (ilustrační foto)

SSD disky (ilustrační foto)

Autor: Depositphotos

Je možné, že 30% zdražení, o kterém tato zpráva hovoří, se nebude v plné míře týkat pamětí DDR5 pro PC (a LPDDR5 pro notebooky), které nás nejvíce zajímají, a tato zařízení zasáhne zdražení, které bude o něco nižší. Část toho, o čem tato zpráva hovoří, už také může být v současnosti v cenách započítaná, ty totiž od léta stále stoupají a v posledním měsíci to nebylo jiné.

Špatná zpráva ale je, že asi nejde o zdražení poslední. Pokud boom AI vydrží ty tři nebo čtyři roky, o nichž zpráva hovoří jako o době, po kterou kvůli němu může pamětí být nedostatek, přijdou nepochybně další nárůsty na rámec toho současného. Tyto cykly obvykle fungují tak, že se ceny zvyšují kumulativně každé čtvrtletí, dokud se růstový trend způsobený převisem poptávky nad nabídkou nevyčerpá (a pak se obvykle vývoj cen přehoupne do klesajícího trendu). To bohužel může být hodně daleko.

WT100_25

Pokud se nicméně ukáže, že AI v současné podobě je bublina, značná část předpokládané poptávky po AI hardwaru se může náhle vypařit a predikce dlouhé nedostupnosti a zdražování NAND Flash a DRAM by se také zhroutily. Nejspíš by s tím ovšem byl spojený globální ekonomický otřes možná podobný globální finanční krizi v roce 2008 nebo prasknutí „Dotcom“ bubliny na přelomu století, takže počítačový trh by se celkově ocitl ve špatné a ne zas tak dobře předvídatelné situaci.

Zdroj: TrendForce

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po kybernetické odolnosti integrovanou strategií

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje. Upravují se i povinnosti pro nemocenské dáky

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím