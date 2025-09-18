Vytlačují procesory Arm z trhu Intel a AMD? V serverech už mají 25% podíl a stojí za tím Nvidia

Zdá se, že to není jenom AMD, které Intelu víc a víc ubírá z tržeb a zisků, které firma dříve mívala z pro ni nejvýnosnějšího trhu serverů. O tržních podílech AMD proti Intelu máme pravidelně zprávy od Mercury Research, ty ale sledují jen x86 procesory. Aktuálně se ale objevila i statistika ukazující, jak velkou část serverů už zabraly procesory s architekturou Arm. Zdá se, že Intelu vzaly možná i víc než AMD, a podílí se na tom Nvidia.
Za rok z 15 % na 25 %
Podle zprávy analytické firmy Dell’Oro za poslední rok podíl procesorů Arm v serverech strmě stoupl. Podle jejího analytika Barona Funga měly před rokem podíl okolo 15 %, ale nyní už dosáhl 25 %. Je to sice o dost méně než poloviční nebo dokonce nadpoloviční podíl, který Arm dle vlastních představ chce dosáhnout na konci letošního roku (nejspíš jde ale o tzv. „velké oči“). Ale i tak jde o hodně velkou část trhu. Rozhodně se dá říct, že se architektura na tomto trhu uchytila.
Expanze Armu v serverch byla dosud připisována (a zcela logicky) tomu, že si tyto procesory začali pro své vlastní potřeby na základě jader licencovaných od Armu vyrábět přímo internetoví giganti jako Amazon (procesory Graviton) a později i Microsoft a Google. Jelikož jimi pak vybavují svá rozsáhlá datacentra a cloudy, získává Arm automaticky značnou část trhu.
Ovšem to, že se architektura Arm vyšplhala na čtvrtinový podíl, má podle Barona Funga jiný důvod – současný boom (či bublinu?) kolem AI. Velké množství procesorů Arm se totiž teď dostává na trh v serverech Nvidie určených pro AI trh. Nvidia se z prodeje samostatných AI akcelerátorů čím dál víc přeorientovává na prodej celých serverů a rackových systémů, což je jedna z věcí, které stojí za raketovým růstem jejích tržeb. Dodává totiž více z komponent (nebo dokonce všechny), které datacentrový systém tvoří. A v těchto serverech teď má vlastní procesory Grace.
Vypadá to, že se Nvidii daří prodávat tak velké množství svých GPU přímo v celých serverech, že procesory Grace zabraly značnou část serverového trhu. Podle testů sice nejde o nijak excelentní CPU, nicméně jako „spolujezdec“ extrémně dobře se prodávajících GPU těží z jejich síly. Systémy NVL72 s GPU Blackwell B200 a procesory Grace se začaly prodávat v relativně malém množství koncem roku 2024, letos v druhém kvartálu pak Nvidia začala postupně i s dodávkami novějších GPU B300 (Blackwell Ultra). Celkové prodeje od té doby zdá se dosáhly hodně velkého množství.
Arm má patrně potenciál růst ještě víc. Microsoft s procesory Cobalt a Google se svými Axiony začaly v jejich nasazování o dost později než Amazon se známými Gravitony. Tudíž u těchto firem dost pravděpodobně míra používání interně vyráběných procesorů Arm v budoucnu naroste. A podobnou cestou mohou jít další velcí provozovatelé datacenter.
Arm zřejmě v serverech překonal tržní podíl AMD
Údaj o 25% tržním podílu Armu od Dell’Oro asi nelze přímo srovnávat s podílem procesorů AMD v analýze Mercury Research, v které pravděpodobně nejsou Army zahrnuté. Pokud by byl jí uváděný podíl AMD (naposled 27,3 % v druhém čtvrtletí) počítán jen z x86 procesorů, pak by v rámci celého trhu (x86 + Arm) bylo procento logicky nižší. V létě šéf Intelu Lip-Bu Tan zmínil, že Intel má v serverech stále okolo 55 % tržního podílu. Pokud by dalších 25 % měl Arm, vycházelo by na AMD okolo 20 %. Zdá se tedy, že procesorů Arm je teď v serverech prodáváno víc než Epyců od AMD.
Zdroj: The Register