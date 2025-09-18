Cnews.cz  »  Hardware  »  Vytlačují procesory Arm z trhu Intel a AMD? V serverech už mají 25% podíl a stojí za tím Nvidia

Byznys   Hardware

Vytlačují procesory Arm z trhu Intel a AMD? V serverech už mají 25% podíl a stojí za tím Nvidia

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Amazon Graviton4 Autor: Amazon / AWS
Amazon Graviton4
Nvidia má z umělé inteligence zlatý důl nejen díky svým GPU. I jejích procesorů Grace se prý prodává tolik, že vynesly architekturu Arm na čtvrtinový tržní podíl v serverech.

Zdá se, že to není jenom AMD, které Intelu víc a víc ubírá z tržeb a zisků, které firma dříve mívala z pro ni nejvýnosnějšího trhu serverů. O tržních podílech AMD proti Intelu máme pravidelně zprávy od Mercury Research, ty ale sledují jen x86 procesory. Aktuálně se ale objevila i statistika ukazující, jak velkou část serverů už zabraly procesory s architekturou Arm. Zdá se, že Intelu vzaly možná i víc než AMD, a podílí se na tom Nvidia.

Za rok z 15 % na 25 %

Podle zprávy analytické firmy Dell’Oro za poslední rok podíl procesorů Arm v serverech strmě stoupl. Podle jejího analytika Barona Funga měly před rokem podíl okolo 15 %, ale nyní už dosáhl 25 %. Je to sice o dost méně než poloviční nebo dokonce nadpoloviční podíl, který Arm dle vlastních představ chce dosáhnout na konci letošního roku (nejspíš jde ale o tzv. „velké oči“). Ale i tak jde o hodně velkou část trhu. Rozhodně se dá říct, že se architektura na tomto trhu uchytila.

ARM má (zase) velké oči. Tvrdí, že letos získá polovinu trhu serverů, přitom aktuálně má 15 % Přečtěte si také:

ARM má (zase) velké oči. Tvrdí, že letos získá polovinu trhu serverů, přitom aktuálně má 15 %

Apokalypsa procesorů AMD a Intel? ARM říká, že do pěti let nahradí x86 ve většině PC Přečtěte si také:

Apokalypsa procesorů AMD a Intel? ARM říká, že do pěti let nahradí x86 ve většině PC

Expanze Armu v serverch byla dosud připisována (a zcela logicky) tomu, že si tyto procesory začali pro své vlastní potřeby na základě jader licencovaných od Armu vyrábět přímo internetoví giganti jako Amazon (procesory Graviton) a později i Microsoft a Google. Jelikož jimi pak vybavují svá rozsáhlá datacentra a cloudy, získává Arm automaticky značnou část trhu.

Ovšem to, že se architektura Arm vyšplhala na čtvrtinový podíl, má podle Barona Funga jiný důvod – současný boom (či bublinu?) kolem AI. Velké množství procesorů Arm se totiž teď dostává na trh v serverech Nvidie určených pro AI trh. Nvidia se z prodeje samostatných AI akcelerátorů čím dál víc přeorientovává na prodej celých serverů a rackových systémů, což je jedna z věcí, které stojí za raketovým růstem jejích tržeb. Dodává totiž více z komponent (nebo dokonce všechny), které datacentrový systém tvoří. A v těchto serverech teď má vlastní procesory Grace.

Vypadá to, že se Nvidii daří prodávat tak velké množství svých GPU přímo v celých serverech, že procesory Grace zabraly značnou část serverového trhu. Podle testů sice nejde o nijak excelentní CPU, nicméně jako „spolujezdec“ extrémně dobře se prodávajících GPU těží z jejich síly. Systémy NVL72 s GPU Blackwell B200 a procesory Grace se začaly prodávat v relativně malém množství koncem roku 2024, letos v druhém kvartálu pak Nvidia začala postupně i s dodávkami novějších GPU B300 (Blackwell Ultra). Celkové prodeje od té doby zdá se dosáhly hodně velkého množství.

Nvidia GB200 Grace Blackwell Superchip

Nvidia GB200 Grace Blackwell Superchip

Autor: Nvidia

Arm má patrně potenciál růst ještě víc. Microsoft s procesory Cobalt a Google se svými Axiony začaly v jejich nasazování o dost později než Amazon se známými Gravitony. Tudíž u těchto firem dost pravděpodobně míra používání interně vyráběných procesorů Arm v budoucnu naroste. A podobnou cestou mohou jít další velcí provozovatelé datacenter.

zabbix_tip

Microsoft uvádí vlastní procesory. Cobalt 100 je 128jádrový ARM pro servery, Maia 100 čip pro AI Přečtěte si také:

Microsoft uvádí vlastní procesory. Cobalt 100 je 128jádrový ARM pro servery, Maia 100 čip pro AI

Další skalp pro ARM: Google má svoje vlastní procesory, slibuje o 50 % lepší výkon než x86 Přečtěte si také:

Další skalp pro ARM: Google má svoje vlastní procesory, slibuje o 50 % lepší výkon než x86

Arm zřejmě v serverech překonal tržní podíl AMD

Údaj o 25% tržním podílu Armu od Dell’Oro asi nelze přímo srovnávat s podílem procesorů AMD v analýze Mercury Research, v které pravděpodobně nejsou Army zahrnuté. Pokud by byl jí uváděný podíl AMD (naposled 27,3 % v druhém čtvrtletí) počítán jen z x86 procesorů, pak by v rámci celého trhu (x86 + Arm) bylo procento logicky nižší. V létě šéf Intelu Lip-Bu Tan zmínil, že Intel má v serverech stále okolo 55 % tržního podílu. Pokud by dalších 25 % měl Arm, vycházelo by na AMD okolo 20 %. Zdá se tedy, že procesorů Arm je teď v serverech prodáváno víc než Epyců od AMD.

Zdroj: The Register

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Zakladatel Notina chystá v Praze a Brně projekty prémiového nájemního bydlení „bez starostí“

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI