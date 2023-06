WD (snad omylem) doporučuje vyměnit některé disky po třech letech

Problémovou hlášku dostali uživatelé mající disky od WD v NASu od Synology. Ten je ale ubezpečil, že nepochází od něj, ale přímo od WD. Konkrétně ze systému WDDA. Western Digital Device Analytics je jakási nadstavba S.M.A.R.T.u, jakou má třeba i Seagate.

Problém je, že tuhle hlášku zřejmě nedostanete při zjištění reálných problémů, ale jen při dosažení stáří (provozu) disku v délce hruba tří let. Což je u NASu často i po skutečných třech letech. Stejně dlouhá je shodou okolností i záruka některých těchto disků, ale třeba Red Pro mají záruku 5 let.

„Disk nashromáždil velký počet hodin zapnutí za celou dobu životnosti. Zvažte prosím brzkou výměnu disku.“ „The drive has accumulated a large number of power on hours [throughout] the entire life of the drive. Please consider to replace the drive soon.“ Tak tuhle matoucí zprávu dostali uživatelé NASů, kde se zpravidla uchovávají cenná data.

WDDA je jen S.M.A.R.T. v jiném kabátku

Doporučení vyměnit disky jen na základě jejich stáří není v pořádku. Může to působit jako snaha přimět zákazníky ke koupi nového zboží v době, kdy to ještě není potřeba. WD se k problému zatím nevyjádřilo.

Podle Synology lze systém WDDA zakázat přímo v DSM (Operační systém Synology). Například v NASech od QNAPu ještě WDDA podporovaný není. WDDA zřejmě není nic jiného než S.M.A.R.T. v trochu jiném kabátku. Nemusíte na něj brát ohled. Přesto je zmíněné chování matoucí, zvláště u zařízení obsahující vaše data.

Systém WDDA podporují navíc jen některé disky z řad WD Red, Red Pro a Purple. O které modely disků jde lze zjistit u Synology. Mělo by jít o modely s čísly končícími na –13 až –21, které pracují na systémech DSM 7.0, DSM 7.1 a DSM 7.2. V novějších modelech s novým DSM však již WDDA zahrnuta není.

WD mělo již dříve kauzu kvůli diskům s technologií záznamu SMR (1, 2) a zaplatila za to 2,7 milionu dolarů.