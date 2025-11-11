WhatsApp konečně prolomuje hranice a umožňuje posílat zprávy do jiných chatovacíh aplikací

WhatsApp přichází s novinkou, která potěší hlavně uživatele žijící na území Evropské unie. Kvůli Aktu o digitálních trzích byl nucen zavést interoperabilitu chatu, což v praxi znamená možnost posílání zpráv i do jiných chatovacích aplikací. Jinými slovy, brzy budete moci posílat zprávy lidem, kteří používají například Telegram či Signal.
Tak jsme se dočkali, ale zatím moc nejásejme
Funkce se objevila v beta verzi WhatsAppu (verze 2.25.33.8 pro Android). Pokud ji chcete vyzkoušet mezi prvními, stačí tuto verzi nainstalovat a v nastavení WhatsAppu povolit zasílání zpráv třetím stranám. Kromě klasického chatu má fungovat i posílání obrázků, videí nebo hlasových zpráv. WhatsApp umožňuje oddělit zprávy do jiných komunikátorů od ostatních, pro lepší přehlednost.
Než se však vydáte tuto funkci vyzkoušet, je důležité zmínit, že novinka funguje aktuálně pouze s BirdyChat. A protože jde o testovací verzi, není jisté, kdy se funkce dostane do plného provozu a přibude podpora dalších komunikátorů. Dá se však předpokládat, že tlak evropské legislativy přinutí i další velké hráče, aby interoperabilitu také zavedli. V ideální budoucnosti by si tak mohli psát všichni se všemi bez rozdílu toho, jaký komunikátor používají.
WhatsApp si však od ostatních drží obrovský náskok, jelikož jej měsíčně používají asi 3 miliardy uživatelů. Druhý WeChat má „jen“ 1,41 miliardy aktivních měsíčních uživatelů a třetí Messenger (který mimochodem končí v prosinci na desktopech) pak asi 1 miliardu.
