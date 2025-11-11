Cnews.cz  »  Internet  »  WhatsApp konečně prolomuje hranice a umožňuje posílat zprávy do jiných chatovacíh aplikací

WhatsApp konečně prolomuje hranice a umožňuje posílat zprávy do jiných chatovacíh aplikací

Dominik Dobrozenský
Dnes
Aplikace WhatsApp Autor: Cnews (s využitím DALL-E)
Aplikace WhatsApp
Nová aktualizace beta verze přináší podporu chatování s lidmi mimo WhatsApp. Novinka funguje i u nás, avšak zatím s omezenou konektivitou.

WhatsApp přichází s novinkou, která potěší hlavně uživatele žijící na území Evropské unie. Kvůli Aktu o digitálních trzích byl nucen zavést interoperabilitu chatu, což v praxi znamená možnost posílání zpráv i do jiných chatovacích aplikací. Jinými slovy, brzy budete moci posílat zprávy lidem, kteří používají například Telegram či Signal.

Tak jsme se dočkali, ale zatím moc nejásejme

Funkce se objevila v beta verzi WhatsAppu (verze 2.25.33.8 pro Android). Pokud ji chcete vyzkoušet mezi prvními, stačí tuto verzi nainstalovat a v nastavení WhatsAppu povolit zasílání zpráv třetím stranám. Kromě klasického chatu má fungovat i posílání obrázků, videí nebo hlasových zpráv. WhatsApp umožňuje oddělit zprávy do jiných komunikátorů od ostatních, pro lepší přehlednost.

WhatsApp se otevírá jiným komunikátorům

WhatsApp se otevírá jiným komunikátorům

Autor: WhatsApp

Než se však vydáte tuto funkci vyzkoušet, je důležité zmínit, že novinka funguje aktuálně pouze s BirdyChat. A protože jde o testovací verzi, není jisté, kdy se funkce dostane do plného provozu a přibude podpora dalších komunikátorů. Dá se však předpokládat, že tlak evropské legislativy přinutí i další velké hráče, aby interoperabilitu také zavedli. V ideální budoucnosti by si tak mohli psát všichni se všemi bez rozdílu toho, jaký komunikátor používají.

WT100_25

WhatsApp si však od ostatních drží obrovský náskok, jelikož jej měsíčně používají asi 3 miliardy uživatelů. Druhý WeChat má „jen“ 1,41 miliardy aktivních měsíčních uživatelů a třetí Messenger (který mimochodem končí v prosinci na desktopech) pak asi 1 miliardu.

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit Přečtěte si také:

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

zdroj: Android Police, WABetaInfoSinch

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

