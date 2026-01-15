Cnews.cz  »  Internet  »  Zrušení koncesionářských poplatků pro seniory je pro nás likvidační, varuje ředitel České televize

Internet   Televize

Zrušení koncesionářských poplatků pro seniory je pro nás likvidační, varuje ředitel České televize

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Česká televize Autor: czjonyyy / Shutterstock
Česká televize
Případné osvobození seniorů od placení koncesionářských poplatků je podle generálního ředitele České televize Hynka Churálka fatální krok, který povede k ekonomické likvidaci veřejnoprávního média.

Na středečním zasedání Rady České televize uvedl, že lidé ve věku nad 65 let v současnosti generují téměř polovinu veškerých příjmů z poplatků, které televize vybírá. Chudárek tímto prohlášením reagoval na aktuální debaty vládní koalice a mediální výstupy ministra kultury Oto Klempíře ohledně budoucnosti financování ČT.

Podle serveru Lupa.cz během svého vystoupení před radními ředitel televize konstatoval, že občané starší 65 let se na celkovém objemu vybraných poplatků podílejí 47 procenty. „Jak se ve veřejném prostoru říká ‚sundáme poplatky důchodcům‘, tak to by bylo pro Českou televizi absolutně likvidační,“ uvedl doslova Chudárek.

Upozornil, že výpadek takového objemu financí by měl přímý dopad na výrobu a instituce by následně nebyla schopna naplňovat svou zákonnou veřejnou službu. Tuto strukturu příjmů a výrobních nákladů podle svých slov prezentoval i přímo ministru kultury, aby demonstroval nezbytnost stávajících zdrojů pro chod televize.

Nová vláda zruší koncesionářské poplatky. Jak ale nahradí financování ČT a ČRo, zatím sama neví Přečtěte si také:

Nová vláda zruší koncesionářské poplatky. Jak ale nahradí financování ČT a ČRo, zatím sama neví

Vyjádření generálního ředitele následuje po jeho osobní schůzce s ministrem kultury, která proběhla v pátek 9. ledna. „Rozhodně na ní nebylo probíráno to, co bylo potom předmětem rozhovoru pana ministra, který byl v Blesku. Já jsem měl připraveno spoustu materiálů, abych pana ministra mohl informovat o chodu České televize jako takové,“ přiblížil Hynek Chudárek.

Ministr Klempíř v rozhovoru pro deník Blesk podpořil myšlenku úplného zrušení televizních poplatků, které ještě v prosinci hájil. O možném osvobození některých skupin obyvatel od placení poplatků mluvil po jednání koaliční rady předseda SPD Tomio Okamura.

Školení Hacking

Jste pro zrušení koncesionářských poplatků?

Zobraz výsledek

Budoucí vývoj ohledně poplatků okomentoval také bývalý ředitel České televize Jan Souček. „Kdybych si měl vsadit, postup bude následující: letos dojde k osvobození významné části stávajících poplatníků. Novela rušící mediální poplatky pak pro rok 2027 a následující stanoví budoucí garantovaný výnos rozhlasu a televize ze státního rozpočtu na této nové úrovni, která podsekne nohy oběma institucím. Zachovat stávající rozsah a kvalitu programové nabídky bude nemožné,“ napsal ve svém článku na sociální síti LinkedIn.

zdroj: Lupa.cz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Jaké 3D tiskárny máte doma?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Daň z příjmu fyzických osob

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Daň z nemovitých věcí

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura, říká nakladatel

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web