Válka O2 s Primou? O2 TV musí ze své nabídky odstranit stanice Primy. Jaké mají internetové televize možnosti?

Prima se nedohodla s O2 a od března tak zřejmě stáhne své stanice z nabídky internetové televize O2 TV. Ostatní operátoři na nové podmínky přistoupili. O2 TV je však největší operátor s téměř 600 tisíci zákazníky. Celé to připomíná partii pokeru, kde je nyní v o něco výhodnější pozici Prima.



O co jde?

Placená internetová televize má jako jednu z největších výhod funkci zpětného zhlédnutí. Při sledování televize se můžete posuvníkem vrátit zpět (většinou až o sedm dnů) a pustit si pořad, který daná stanice již vysílala. V případě pozemního vysílání DVB-T2 byste měli smůlu (pokud nemáte k přijímači připojený pevný disk a nevyužíváte nahrávání prostřednictvím vlastního televizoru).

Zpětné zhlédnutí ale z principu umožňuje i přeskakování reklamních bloků. Není na to primárně zaměřené a nelze nějakým tlačítkem přeskočit celou reklamu, je však velmi snadné na pár pokusů celý blok přeskákat. Někteří operátoři internetové televize se touto možností občas i pochlubí. Stejně tak jde samozřejmě přeskakovat reklama i na nahrávce na pevném disku.

FTV Prima dlouhodobě funkcionalitu umožňující přeskakování reklam kritizuje a tvrdí, že tím přichází až o 200 milionů ročně z reklamních příjmů. Za vykoupení se z práv ale požaduje násobně více.

Prima má (stejně jako třeba Nova) podmínku být v základním tarifu internetové televize. Proto nemůže být až v příplatkovém.



Připomeňme si, že zatímco u DVB-T2 platí Prima provozovateli vysílače (v tomto případě Českým radiokomunikacím) a ten pak její stanice zdarma vysílá, tak u internetové televize naopak operátoři platí televizím (tedy i Primě) a vybírají měsíční poplatek od uživatelů. Operátor internetové televize platí televizní stanici za to, že díky šíření jejího signálu může sám vydělávat.

Pro televizní stanice je tedy vlastně výhodnější internetová televize, neboť za vysílání neplatí, ale naopak peníze dostává.

Prima jako komerční televize potřebuje hlavně vysílat reklamu a teoreticky by mohla ona platit operátorům internetové televize stejně, jako platí provozovateli multiplexu. Ovšem operátor internetové televize na službě dále vydělává a komerční stanice jim tak mohou účtovat poplatky. Internetová televize je placená služba. Má velké výhody pro uživatele a Prima z toho chce něco mít.

Přeskakování reklam opravdu vliv na příjmy má

Samozřejmě přes terestriku je divácký zásah mnohem větší. Ale i u internetové televize je podíl domácností již poměrně vysoký, a pokud divák sleduje Primu přes internet, pravděpodobně se současně nedívá přes DVB-T2. Přeskočená reklama na internetové televizi tak současně znamená nezhlédnutá reklama na terestrice.

Placená internetová televize proti té zadarmo u DVB-T2 přináší divákovi bonus (zejména) v podobě lepší kvality obrazu a zmíněné funkci zpětné zhlédnutí. Pokud by o tyto výhody internetová televize přišla, nebyl by žádný důvod za ni platit.

Však také Prima snížila kvalitu obrazu u terestriky, aby tato výhoda zůstala na straně internetové televize (což ale udělala i z jiných důvodů). Naopak trochu proti internetovým televizím šla spuštěním stanice Prima+1, která vysílá hlavní program s hodinovým zpožděním. (Velmi omezeně) tak přináší zpětné zhlédnutí i do DVB-T2.

Prima chce více peněz, kdy se přidá Nova?

Každý si může Primu naladit zadarmo přes anténu. Operátorovi internetové televize platí za to, že dostane vyšší kvalitu obrazu a zpětné zhlédnutí. Pak také za další věci, které se ale už netýkají Primy.

Za jednoho diváka internetové televize Prima teoreticky ušetří na vysílači multiplexu a získá poplatek od operátora. Tento divák bude také s Primou více spokojen díky vyšší kvalitě obrazu. Prima v podstatě už vydělala a ještě dále vydělá i na reklamě. Právě na té ale vydělá kvůli možnosti přeskakování o něco méně. Jaké jsou tyto příjmy v součtu ale nikdo zvenku neví a podle Primy to pro ni takto evidentně není výhodné.

Přeskakovat reklamy je normální (když za službu platíte)

Možnost přeskakovat reklamy uživatelům ke zmíněným výhodám vcelku přirozeně přirostla, neboť reklamní blok je součástí lineárního vysílání a ne nějaký samostatný prvek. Navíc když divák za službu platí, proč by se měl navíc dívat na reklamu. Řada lidí je ovšem také přesvědčena, že by v rámci poplatku měli mít vyřešen i koncesionářský poplatek, ale tak tomu samozřejmě není.

V této kauze jde však o to, že Prima chce více peněz. Ať už z reklamy, nebo z vyšších poplatků.Vyčísluje ztráty na 200 milionů, ale už nevidíme příjmy z poplatků od operátorů. Pokerová partie obou hráčů se nyní trochu vyostřuje. O2 tvrdí, že Prima chce příliš velký poplatek, Prima zase, že O2 mělo dost času najít technické řešení.

Prima se dohodla se všemi ostatními operátory internetové televize a nabídla jim čtyři možnosti. Místo klasické televizní reklamy může dojít i ke vkládání online reklamy. Typicky na YouTube bývají jiné reklamy než u lineárního vysílání. Zacílené na jiný typ diváka a často snesitelnější. Ale také cílené na základě toho, co sledujete.

Varianta 1 – pouze TV reklama. Reklamu nepůjde přeskakovat.

– pouze TV reklama. Reklamu nepůjde přeskakovat. Varianta 2 – kombinace TV reklamy a vkládané online reklamy. Místo klasické televizní reklamy dojde částečně ke vkládání reklamy určené pro online.

– kombinace TV reklamy a vkládané online reklamy. Místo klasické televizní reklamy dojde částečně ke vkládání reklamy určené pro online. Varianta 3 – pouze vkládaná online reklama. Televizní reklama se kompletně nahradí online reklamou. Ta bývá pro diváky na této platformě lépe stravitelná.

– pouze vkládaná online reklama. Televizní reklama se kompletně nahradí online reklamou. Ta bývá pro diváky na této platformě lépe stravitelná. Varianta 4 – výkup práv pro možnost přeskakování reklamy. Reklamu bude možné dále přeskakovat, ale operátoři za to zaplatí Primě větší poplatek. Není zatím jasné, kteří operátoři si vybrali které varianty.

Prima bude operátorům posílat na sekundu přesné informace o začátku a konci reklamních bloků (protože EPG je velmi nepřesné) a operátoři zajistí, že v tyto časové úseky reklamu nepůjde přetočit.

Zpětné zhlédnutí jako takové bude fungovat nadále, byť i za něj Prima mírně zvyšuje poplatek. Jde o částku nižší než 5 Kč za všechny stanice, což v součtu může přinést asi 60 milionů. Pokud na to přistoupí všichni operátoři, což zřejmě nebude problém.

Pak je zde možnost zachovat možnost přeskakování reklam, za což chce Prima podle informací Cnews částku ve vyšších desítkách korun. Pojďme chvíli počítat – pokud Prima vyčíslila ztrátu na 200 milionů (podle GRP), dělá to asi 16 Kč na jednu domácnost. Pokud by na požadované zvýšení přistoupili všichni operátoři, přineslo by to Primě více než půl miliardy korun. Prima zdá se nechce jen dorovnat, ale i přihodit.

Je také potřeba počítat s tím, že ne všichni pokaždé reklamy přeskakují. Právě tuto funkci ale někteří operátoři zřejmě oželí, nebo ji nabídnou jen jako příplatek (nebo ve vyšším a dražším tarifu).

Základní tarif internetové televize stojí většinou 200 až 300 Kč a zvýšení o pět korun by zřejmě operátoři do cen nepromítli. Ovšem zvýšení o nějakých 40 nebo 60 Kč by už bylo cítit.

Nakonec se nějak dohodnou

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se k nabídce postaví jednotliví operátoři. Všichni se prý dohodli, ale kterou variantu zvolili zjistíme až v následujících týdnech. Například Vodafone se nechal slyšet, že by zrušil možnost přeskakování reklam. Stejně se vyjádřil i operátor Nej.cz. Telly pak chystá omezení přetáčení a úpravu cen. Řada jiných operátorů zatím mlčí.

Na stole je i varianta, kdy půjde reklama po 2,5 minutách přeskočit. Tohle vypadá na zaváděcí nabídku pouze pro tento rok, ale zřejmě by to v nějaké podobě zůstalo.

Prima i O2 TV se navzájem potřebují. Je v zájmu obou subjektů, aby spolupráce fungovala a některé kroky Primy i O2 by se daly považovat za blafování. Ani jeden určitě nechce, aby spolupráce skončila. O2 TV je nyní zdá se v defenzivě, ale pravděpodobně nakonec k nějaké dohodě dojde. Nikdo z hráčů na televizním trhu si neumí představit, že by ke stažení stanic Primy opravdu došlo. Jde ale také o princip, kdy pokud si tyto změny protlačí Prima, bude časem zřejmě následovat i Nova.