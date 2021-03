Vývojář objevil 25 let ukrytý Easter Egg ve Windows 95

-

Vývojář a příležitostný hacker s přezdívkou Albacore objevil Easter Egg v operačním systému Windows 95. Takové prvky se občas v aplikacích vyskytují. Vytvoří je programátoři produktu, kteří si chtějí svoji každodenní rutinu nějak ozvláštnit a třeba na sebe upozornit až na funkci někdo přijde.

Jelikož tento Easter Egg doposud nikdo nezmínil, jde o jeho první objev. Zajímavé na tom je, že od vydání Windows 95 už uplynulo 25 let a za celou dobu na skrytou funkci nikdo z milionu uživatelů nepřišel. Upozornil na to web Bleeping Computer.

Ono to ani nebylo příliš intuitivní. Pokud někde ještě máte Windows 95 nainstalované (třeba pracujete na projektu Sčítání 2021), můžete vyzkoušet následující postup. Otevřete aplikaci Internet Mail, přejděte v menu na záložku Help, zvolte About Microsoft Internet Mail, klepněte na první soubor comctl32.dll a na klávesnici napište slovo MORTIMER.

Objeví se animované okno se jmény vývojářů tohoto programu. To je celé. Někdy bývají jako Easter Egg ukryté zajímavé hříčky, jindy jde jako v tom případě jen o zobrazení jmen, na které by se jinak třeba zapomnělo. Však první „velikonoční vajíčka“ vznikla právě proto, že programátoři nesměli být v aplikaci podepsaní, aby je nemohla tak snadno najít a přetáhnout konkurence.

25 let je hodně, ale rozhodně nejde o rekord. Nejstarší doposud objevený počítačový Easter Egg je ze hry Starship 1 z roku 1977 a jeho objevení trvalo 40 let. Často na ně uživatelé ani nenarazí a po letech se to jen někde prozradí. Mnoho skrytých vajíček tak zřejmě pořád čeká na objevení a určitě přibývají i nová.