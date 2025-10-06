Core Ultra X? 1,8nm procesory Intelu mají nové jméno. Jsou ale odložené na rok 2026

Před krátkou dobou jsme psali o tom, že Intel dle úniků na internetu aktuálně prezentuje novinářům novou generaci procesorů, která vyjde jako Core Ultra 300 a bude zajímavá mimo jiné tím, že se v ní ukáže 1,8nm proces firmy, kterým se firma chce probojovat zpět mezi elitní výrobce čipů. Vypadá to ale, že to neznamená jejich brzké uvedení na trh. Intel podle všeho nestihne dříve avizované vydání těchto procesorů (a procesu) v roce 2025.
Na zprávách o premiéře Panther Lake aneb Intel Core Ultra 300 se nemění to, že Intel chystá odhalení na 9. 10. už v tomto týdnu. Bohužel se ale potvrzuje, že vydání bude jen na papíře. A co hůř, poměrně vzdálené od reálné dostupnosti procesorů. Čínský leaker vystupující s přezdívkou Golden Pig Upgrade nyní přišel s informací, že se devátého října dokonce ani nedozvíme, jaké budou mít chystané modely procesorů Panther Lake parametry, nečekejte tedy nějakou tabulku modelů, zřejmě se tedy ani nedozvíme odpověď na onu stěžejní otázku, jak vysoké dosahuje 1,8nm proces frekvence.
Odklad na příští rok
Podle Golden Pig Upgrade se informace o specifikacích procesorů od Intelu dozvíme až v lednu na veletrhu CES. To ale znamená, že procesory přijdou na trh až v příštím roce 2026 – těžko totiž nastane vydání bez toho, aby byly zveřejněné parametry.
Intel dříve vydání procesorů Panther Lake kladl do roku 2025, i když vždy byla určitá nejasnost v tom, zda to bude opravdu regulérní vydání na trh, nebo se firma schová za to, že v roce 2025 zahájí dostupnost čipů pro výrobce notebooků, kteří ale uvedou své přístroje až v novém roce. Očekávali jsme, že Intel se pokusí alespoň nějaké množství vydat ještě v prosinci, ale zřejmě se to nepodaří.
Tento týden se dozvíme o architektuře
O modelech se tedy tento týden nic nedozvíme, ale přece jenom nějaké odhalení bude. Intel má totiž podle Golden Pig Upgrade představit architektonické novinky těchto procesorů, což by mohly být zlepšení v samotných CPU jádrech procesoru, něco o 1,8nm výrobním procesu, a novinky ve výbavě, konektivitě či multimediálních schopnostech procesorů.
A také by snad mohla být odhalena a prezentována nová GPU architektura Xe3 „Celestial“, která by měla být plnohodnotnou novou generací pokročilejší než architektura Xe2 grafik Battlemage (která je použitá v procesorech Lunar Lake a samostatných kartách Arc B580 a Arc B570).
Zatímco oficiálně modely být odhalené nemají, přece jenom se o nich objevují určité kusé údaje, takže za zavřenými dveřmi výrobcům notebooků (a nikoliv pro zraky veřejnosti) Intel asi už něco o podobě konkrétních Panther Lake prozrazuje.
Core Ultra X: Co to bude?
Podle těchto informací u nich Intel přijde s další změnou ve značení – luxusnější a vyšší modely procesorů už nebudou jen Core Ultra, ale Core Ultra X – přesněji Core Ultra X9 nebo Core Ultra X7 (konkrétní modely by snad mohly být Core Ultra X9 388H, Core Ultra X7 368H a Core Ultra X7 358H).
Písmeno v názvu X by mělo údajně signalizovat to, že procesor obsahuje nejvýkonnější verzi integrované grafiky Intel Arc, která v těchto verzích Panther Lake bude mít 12 jader Xe, čili 1536 shaderů. Očekává se, že výkon iGPU bude velmi vysoký, Intel nejspíš o dost předběhne grafický výkon současných Ryzenů AI 300 od AMD (s výjimkou Halo modelů Ryzen AI Max, které jsou dost speciální kategorie). Údaje o tom, že GPU má tuto konfiguraci, unikly spolu s plánovanými počty jader už před delší dobou, psali jsme o nich zde:
Nižší modely procesorů Panther Lake se slabší grafikou písmeno X v názvu mít nebudou. Intel chystá dvě verze GPU čipletu pro tyto procesory – ta levná základní má 4 jádra Xe (512 shaderů), u ní je jasné, že nemá nárok. Bez X by ale snad měly být i modely, které budou používat větší GPU čiplet s 12 jádry Xe, avšak v ořezané verzi s nějakými jednotkami deaktivovanými. Například Core Ultra 5 338H by prý snad mohlo mít 10 jader Xe (1280 shaderů), ale X nedostane. I v takovém modelu by nicméně grafika mohla mít slušný potenciál, soudě podle počtu jednotek. Procesory Panther Lake by obecně mohly mít velmi atraktivní výkon pro herní handheldy, přestože po softwarové stránce nejsou grafiky Arc od Intelu tak vyzrálé jako Radeony od AMD, které těmto zařízením nyní vládnou.
Uvidíme tedy, co se k procesorům Panther Lake tento týden dozvíme. O tom, co k nim Intel prozradí, vás budeme informovat.