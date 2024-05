28 @ 28: GeForce RTX 5090 nebude mít plně osazenou paměť, Nvidia si nechá místo na model Ti

Tento týden jsme tu měli informace o návrhu připravované GeForce RTX 5090 od Nvidie (už z nové generace s architekturou Blackwell), která patrně bude konstrukčně zcela jiná proti všemu dosavadnímu s PCB rozděleným na několik kusů kvůli lepšímu chlazení. Teď k tomu prosákly další detaily, podle nichž by karta mohla být i příjemně kompaktní, a důležité informace o specifikacích samotného GPU v této kartě.

Údajné specifikace nejvýkonnějších herního GPU, které Nvidia chystá v generaci Blackwell, už máme nějakou dobu, byť je asi zatím třeba nutné je brát s rezervou. Tento čip (označený GB202) má údajně obsahovat až 192 bloků SM, což by dávalo 24 576 shaderů (a pravděpodobně 768 tensor jader a 192 RT jader). A také u něj Nvidia použije extrémnější paměťovou sběrnici než ve většině GPU. Poprvé od doby čipu Fermi bude 512bitová.

Nicméně Nvidia nemusí použít plné schopnosti tohoto čipu – v poslední době byl i nejdražší herní model vždy nějak ořezán. A má to tak být i u GB202. Na čínském fóru Chiphell, kde se často objevují průsaky z okruhu asijských výrobců hardwaru, se nyní objevily informace, že GeForce RTX 5090 nebude využívat plnou šířku sběrnice na čipu. U tohoto modelu bude údajně využito jen 448 bitů.

Tato šířka paměti také znamená, že bude osazeno méně čipů, v tomto případě 14 místo 16, které by potřebovala 512bitová sběrnice, celkově by tedy RTX 5090 měla 28GB paměť. Toto sníží Nvidii (respektive výrobcům karet) náklady na komponenty. Karta bude používat nové paměti GDDR7, takže možná je zájem trošku omezit objem, který bude pro karty třeba.





Tímto neutrpí jen kapacita paměti, ale také propustnost. Nvidia údajně počítá s provozem pamětí na 28,0 GHz efektivně (takže hezky 28 u kapacity i frekvence), což by s 512bitovou sběrnicí dávalo 1792 GB/s, ale s 448bitovou sběrnicí je to jen 1568 GB/s. S plnou sběrnicí by RTX 5090 měla o 78 % lepší propustnost pamětí proti RTX 4090, ale v této ořezané formě se pokrok zmenší jen na 56 %.

Nvidia B200 Blackwell, výpočetní verze architektury pro akceleraci AI Autor: Nvidia

Prostor pro pozdější RTX 5090 Ti?

Plnou 512bitovou sběrnici si Nvidia asi nechá pro profesionální model, který by se mohl jmenovat Nvidia RTX 6000 Blackwell (pokud bude použito stejné značení jako u ekvivalentu v současné generaci, karty RTX 6000 Ada). Tato profesionální grafika také může mít aktivovaných více výpočetních jednotek než herní model GeForce RTX 5090.

Toto také ale znamená, že Nvidia si ponechává potenciál navíc. Později tak může vydat grafiku označenou GeForce RTX 5090 Ti, která může obsahovat více zapnutých výpočetních jednotek (možná ale i s vyšším TDP, jako to bylo u RTX 3090 Ti) a také by mohla použít plnou 512bitovou sběrnici. Musela by pak mít také 32 GB paměti.

U části movitých zákazníků (nebo hodně zapálených fandů) toto může asi někdy vést k tomu, že Nvidia některé uživatele přiměje upgradovat na nový model dvakrát v rámci téže generace. A to může být důvod, proč Nvidia nejprve uvádí relativně ořezané modely svých nejvýkonnějších GPU, což třeba AMD většinou nedělá.

Chladič má být jen dvouslotový, dva ventilátory

Když jsme minule probírali ono trojdílné PCB a speciální konstrukci karty, připomínalo to speciální prototyp čtyřslotového chladiče, který před časem prosákl na internet. Jenže v případě GeForce RTX 5090 prý koncepce bude jiná a zvláštní konstrukce bude prý spojena s kompaktními rozměry, takže by šlo o obrat proti většinou velmi rozměrných vyšším modelům grafik GeForce RTX 4000.

Leaker Kopite7kimi uvádí, že GeForce RTX 5090 má mít jen dva ventilátory a současně má jít o chladič silný jen dva sloty. To obvykle i tak vyžaduje u grafik s axiálními ventilátory nechat následující slot také volný kvůli ventilaci, ale pořád lepší, než kdyby byla karta tříslotová a museli jste takto vynechat ještě slot třetí.

Koncepce chlazení karet Founders Edition v generaci GeForce RTX 3000 a RTX 4000. V generaci RTX 5000 by možná mohl prostupovat nahoru i levý proud vzduchu Autor: Nvidia

To, že je karta silná jen dva sloty, nemusí znamenat, že třeba nebude hodně dlouhá, takže by montáž mohla pořád nést určité komplikace. Pokud je pravda, že v prostředku karty bude PCB s GPU, pamětí a VRM, zatímco po obou stranách 92mm až 100mm ventilátory profukující kartu skrz, pak by celková délka asi mohla být i dost přes 30 cm. Dnešní výkonné grafiky už často ale velké délky okolo 35 cm dosahují, takže by nešlo o nějaké zhoršení situace.

Zdroje: Kopite7kimi (1, 2, 3), VideoCardz, Chiphell