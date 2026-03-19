AMD také chystá refresh procesorů generace Zen 5: Vyšší frekvence, ale za cenu horší spotřeby?

Před pár dny se v poznámkám k vydání nových BIOSů základních desek platformy AM5 objevila poznámka o tom, že aktualizace chystají podporu pro nejmenované budoucí procesory Ryzen od AMD. Těmi zřejmě ještě není Zen 6, ale něco jiného – firma podle aktuálních zpráv zdá se chystá nové modely procesorů s architekturou Zen 5, tedy jakýsi vlastní refresh Ryzenů 9000, který dost možná reaguje na refresh procesorů Core Ultra 200 od Intelu.
Stejný leaker Chi11eddog, který před časem prozradil chystaný a mezitím i skutečně vydaný Ryzen 7 9850X3D a pak i jeho specifikace (které se plně potvrdily), nyní říká, že AMD chystá další „padesátkové“ modely procesorů s architekturou Zen 5. Budou právě představovat jakýsi mírný refresh existujících „nepadesátkových“ modelů.
9750X a 9650X proti Plusovým Arrow Lake od Intelu?
Prvním z nich bude Ryzen 7 9750X, který bude jakýmsi upgradem již existujícího modelu 9700X. Půjde opět o osmijádro s 16 vlákny a standardní 32MB L3 cache, ale proti modelu 9700X se zvýší jednovláknový boost z 5,5 GHz na 5,6 GHz. To může zvýšit jednovláknový výkon jen o necelá 2 %, ale pokud budete třeba upgradovat z nějakého staršího CPU, může vás potěšit, že si polepšíte o trošku víc než předtím a že jednovláknový výkon bude blíž špičkovému 5,7GHz modelu 9950X.
Větší rozdíl možná bude v mnohovláknovém výkonu, AMD totiž zvýší základní takt z 3,8 GHz u modelu 9700X na 4,2 GHz u této novinky. To je však proto, že procesor bude mít vyšší TDP. Zatímco pro původní procesor Ryzen 7 9700X je standardem 65W TDP (a tím 88W maximální spotřeba, označovaná zkratkou PPT), nový Ryzen 7 9750X má místo toho mít 120W TDP (kterému by měla odpovídat 170W maximální spotřeba PPT). V zátěži tak CPU bude schopno udržet vyšší frekvence.
U modelu Ryzen 7 9700X toho lze také snadno dosáhnout, protože BIOSy desek dovolují u 65W procesorů zapnout 105W režim. AMD se ale zřejmě rozhodlo, že bude lepší mít v nabídce model, který toto bude dělat hned v základu.
Konkurenční Intel totiž nabízí procesory s velkým množstvím jader, kdy jeho nové Core Ultra 7 270K Plus slibuje údajně až o 93% vyšší mnohovláknový výkon proti Ryzenu 7 9700X. AMD se tedy zřejmě bude snažit tento deficit zmenšit navýšením spotřeby a tím taktů (je třeba říct, že maximální zátěžová spotřeba procesorů Intel je také vysoká, až 250 W).
Druhý takovýto refreshový model bude Ryzen 5 9650X, představující jakýsi upgrade modelu 9600X. Má tedy šest jader, 12 vláken a a 32MB L3 cache. Jeho maximální boostová frekvence se opět navýší o 100 MHz (z 5,4 na 5,5 GHz), ale i zde dojde ke zvýšení TDP z 65 na 120 W. Základní frekvence díky tomu stoupla z 3,9 na 4,3 GHz. Snad tedy zase nastane znatelný nárůst v mnohovláknovém výkonu.
Zatímco Ryzen 7 9750X má možná trochu odpovědět na model Core Ultra 7 270K Plus s 8+16 jádry od Intelu, tato novinka asi zase reaguje na Core Ultra5 250K Plus s 6+12 jádry. AMD logicky nemůže dohnat značný deficit v počtu jader proti procesorům Intelu pouze zvednutím úrovně all-core boostování o pár set MHz, ale o něco se tím skluz zmírní.
Zatím nemáme informace o tom, kdy by se tyto nové modely mohly dostat na trh, ani kolik budou stát. Je možné, že se jejich pomocí AMD pokusí zvýšit ceny, které momentálně stavitelé počítačů dávají za šestijádro a osmijádro, podobně jako tomu bylo u Ryzenů 3000XT v roce 2020, které modely 9650X a 9750X hodně připomínají.
Vyjde i Ryzen 9 9950X3D2?
Značení těchto procesorů je řadí po bok herního modelu Ryzen 7 9850X3D, který AMD vydalo už začátkem roku a jehož devizou bylo také zvýšení frekvencí (ovšem o dost vyšší, jelikož doháněl předchozí manko modelu Rzen 7 9800X3D, běžícího pouze na 5,2 GHz).
Je možné, že AMD plánuje s těmito levnějšími ne-X3D modely konečně vydat také špičkový model Ryzen 9 9950X3D2, o kterém se už dlouho mluví, ale pořád nebyl oznámen. Ten by představoval jakési „ultimátní“ 16jádro pro socket AM5, opatřené 3D V-Cache na obou CPU čipletech, což by mu dodalo 192 MB L3 cache. Mohl by být zajímavý ve hrách (i když tam by asi už nepřinesl o moc víc než Ryzen 7 9800X3D a 9850X3D), ale i pro různé inženýrské výpočty a simulace.
Zdroj: Chi11eddog, Asus