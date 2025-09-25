Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Android Auto a Apple CarPlay aneb jak dnes aplikace dokáží udělat jízdu bezpečnější

Android Auto a Apple CarPlay aneb jak dnes aplikace dokáží udělat jízdu bezpečnější

Marek Kuřina
Dnes
Navigace v autě Autor: Marek Kuřina
Navigace v autě
Bezpečnost při řízení není jen o kvalitě brzd nebo počtu asistenčních režimů. Velkou roli hraje i to, jak má řidič pod kontrolou informace, zdroje zábavy a digitální komunikaci. A to vše bez toho, aby odvracel pozornost od situace na silnici.

Dnešní auta (a zejména elektromobily) jsou vlastně takové malé počítače na kolech. Nikoho tak moc nepřekvapí, že pomocí různých aplikací a programů si můžete snadno zvýšit komfort samotné jízdy. 

Aplikace jako Android Auto (nebo obdobně pro iPhone 5 a vyšší určená aplikace Apple CarPlay) hrají důležitou roli také při udržení dostatečně bezpečné jízdy. Od hlasového ovládání přes automatické restartování hudby až po potlačení rušivých notifikací.

Co všechno Android Auto vlastně umí?

Jednou z nejdůležitějších funkcí Android Auto je možnost vypnout nebo omezit zobrazování notifikací. Řidič tak během cesty není bombardován zprávami z chatu či sociálních sítí, které by mohly svádět k tomu, aby se podíval na displej.

K větší bezpečnosti přispívá také hlasové ovládání pomocí Google Asistenta (dnes už Gemini). Stačí vyslovit příkaz a systém nastaví navigaci, zavolá danému člověku nebo spustí oblíbenou hudbu. Řidič tak nemusí sahat po telefonu, ruce zůstávají na volantu a oči na silnici.

Android Auto navíc umí zobrazit více aplikací současně díky režimu split-screen. Můžete tak mít na obrazovce otevřenou navigaci a zároveň přehrávač hudby, což eliminuje nutnost přepínání a snižuje to riziko nepozornosti.

Užitečná je i zdánlivá drobnost jako například automatické obnovení přehrávání médií. Jakmile nastoupíte do auta, hudba nebo podcast pokračuje tam, kde skončil, takže není potřeba hledat skladbu nebo nastavovat přehrávač ručně.

Android Auto také dokáže uložit polohu parkování. Po návratu k autu tak uživatel přesně ví, kde vozidlo stojí, což šetří opět čas i stres.

To, aby byl displej přehledný v každé situaci, zajistí automatické přepínání motivu mezi světlým a tmavým režimem podle denní doby. V noci tak nehrozí oslnění ostrým světlem obrazovky, zatímco ve dne je zajištěná dobrá čitelnost.

A jak to vše do auta nainstalovat?

Jednotlivé aplikace se neinstalují přímo do auta, ale do smartphonu, který je s vozidlem přes Android Auto nebo Apple CarPlay propojen. U Android Auto stačí stáhnout podporovanou aplikaci z Google Play, v případě Apple CarPlay není třeba nic stahovat, jelikož se jedná o built-in funkci iPhonů. Po připojení telefonu přes kabel nebo bezdrátově se kompatibilní aplikace automaticky zobrazí na palubní obrazovce

Z aplikací používaných v autě jde nejčastěji o navigace (Google Maps, Waze, Apple Maps), hudební služby (Spotify, YouTube Music, Apple Music), podcastové a audioknižní aplikace (Audible, Podcast Addict) nebo komunikační nástroje (WhatsApp, Messenger, Telegram) s podporou hlasového ovládání.

Spotify dává volnost neplatičům. Povolí jim vybírat a přehrávat skladby bez omezení Přečtěte si také:

Spotify dává volnost neplatičům. Povolí jim vybírat a přehrávat skladby bez omezení

Funkce Android Auto, na které jsme dnes upozornili, ukazují, že software dokáže výrazně přispět k bezpečnější jízdě. Správně nastavené notifikace, hlasové povely, možnost rozdělení obrazovky nebo automatické pokračování médií dělají z aplikace spolehlivého pomocníka, který snižuje míru rozptýlení. Technologie sice řidiče nikdy úplně nenahradí, ale pokud se používá chytře, může se stát klíčovým spojencem v prevenci dopravních nehod.

zdroj: Android Police

Marek Kuřina

