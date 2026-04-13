Autonomní Tesly poprvé v Evropě: první ořezaná verze vyjde zákazníky na necelých 100 eur

Matěj Vlk
Tesla FSD Autor: Tesla
V Nizozemsku byla spuštěna verze FSD s označením Supervised, která vyžaduje dohled řidiče.
První zájemci mohou v Nizozemsku zaplatit 2 400 Kč měsíčně za částečně autonomní řízení ve vozech Tesla. Auta sice řídí sama, řidič za ně ale nese zodpovědnost.

Nizozemsko se stalo první evropskou zemí, kde lze legálně provozovat samořídící režim FSD ve vozech Tesla. Od pátku si mohou řidiči tuto funkci aktivovat v aplikaci, zpoplatněná je předplatným ve výši 99 eur/měsíc, tedy asi 2 400 Kč. Ve srovnání s plným FSD dostupným primárně ve Spojených státech ale zdaleka nejde o autonomní řízení, byť stojí stejně.

Supervised FSD

Evropská verze FSD se od té americké liší hlavně kvůli regulacím. Systém musí splňovat přísnější požadavky na asistované řízení: řidič tak musí mít vozidlo neustále pod kontrolou a být připraven kdykoli zasáhnout. V Nizozemsku systém zvládá například jízdu ve městě, reaguje na semafory, křižovatky i změny jízdních pruhů. Oproti USA je ale jeho chování stále omezenější – tam Tesla testuje pokročilejší verze v širší škále situací a zároveň není vyžadováno občasné kontrolní převzetí volantu. V Nizozemsku zároveň chybí i funkce Summon pro vzdálené přivolání vozidla, která je s FSD spojena.

Zdroj: Youtube.com

Evropské Supervised FSD se tak od amerického systému liší a muselo projít schvalovacím procesem u nizozemského RDW. Úřad Tesle udělil oprávnění ke spuštění funkce po testovací období, nejde tak o neomezené schválení.

Tesla si Nizozemsko vybrala jako první testovací zemi, kde si ověří jak funkčnost v evropských městech, tak kompatibilitu s evropskou legislativou. Ta je ve srovnání se Spojenými státy (a dalšími zeměmi) mnohem přísnější.

dane

Od začátku ledna lze samořiditelné vozy provozovat i na českých silnicích, nová legislativa ale hovoří o 3. stupni autonomního řízení, což Tesla nesplňuje. V tomto českém režimu přechází odpovědnost za případnou nehodu z řidiče na výrobce vozidla/samořídícího systému. To u FSD a Tesly v Nizozemsku neplatí – tam zůstává stále zodpovědným řidič.

Matěj Vlk

Predplatne mi do auta nesmi.
Maor


