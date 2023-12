Brzo budete v PC moci mít 256 GB RAM. Micron má 64GV moduly DDR5, desky už je podporují

Na začátku roku přišel upgrade v kapacitách paměťových modulů DDR5 pro PC, když se na trhu objevily 24GB a 48GB moduly. Tyto paměti byly založené na 24Gb čipech. Ovšem vypadá to, že brzo přijde další skok a na trh by se už brzo mohly dostat i 64GB moduly, které dovolí osadit to běžných desktopových PC až 256 GB RAM. A do notebooků nebo Mini-ITX desek 128 GB. Výrobci desek se už chystají, tentokrát snad nebudou problémy s kompatibilitou.

O přípravách čipů DDR5 s kapacitou 32 Gb (4 GB) jsme před časem psali. Ohlásil je Samsung (který je měl začít vyrábět ještě před koncem roku) a před časem je avizoval také Micron, který je má v roadmapě na rok 2024.

Běžné paměti pro PC, tzv. unbuffered paměti, používají buď 8, nebo 16 čipů (na víc je již třeba používat technologii modulů RDIMM). To znamená, že s 32Gb (4GB) čipy budou výrobci pamětí moci nabízet 32GB moduly DIMM jednostranného (single-rank) typu a také 64GB moduly typu dual-rank (oboustranná PCB s 16 čipy).





Nebylo jasné, jak dlouho bude trvat, než se takové moduly dostanou na trh, ale zřejmě to přijde dost brzo. Výrobci desek už totiž začali oznamovat podporu pro tyto moduly v BIOSech svých desek. Je s tím spojená podpora vyšší maximální kapacity paměti pro dotyčné platformy. Desky se čtyřmi sloty (což je většina desktopových platforem s dvoukanálovým řadičem), tímto budou podporovat 256 GB RAM, pokud tedy umí DDR5. U mini-ITX desek nebo jiných počítačů, které mají jen dva sloty pro paměti, stoupne maximum z 96 GB na 128 GB.

Podpora na deskách ASRock a MSI

Podporu až 256GB RAM a 64GB modulů DDR5 oznámily mezi prvními firmy ASRock a MSI. Dobrá zpráva pro uživatele platformy AMD je, že zatímco 24GB a 48GB moduly ze začátku odmítaly fungovat a chvíli trvalo, než byly aktualizacemi BIOSů zprovozněné, v tomto případě by měla být podpora hned od začátku. ASRock oznamuje, že 64GB moduly / 256GB RAM podporují jeho desky platformy AM5 a desky platformy Intel LGA 1700 s čipsety řady 700. Také MSI oznámilo podporu (mimo jiné) na desce MSI Pro X670-P WiFi.

256 GB RAM na desce MSI Pro X670E-P WiFi Autor: MSI

První 64GB paměti by zřejmě mohly být kit Kingston Fury Renegade, tvořený čtyřmi 64GB moduly. Jeho kód je KF560C36–64, s profilem EXPO by měl běžet na časování DDR5–6000 CL36–38–38, s napětím 1,35 V.

64GB moduly Kingston Fury Renegade DDR5 Autor: MSI

MSI ukázalo validaci dotyčných modulů s procesorem Ryzen 9 7900X a prozrazuje, že jsou založené na čipech od Micronu (to je ovšem vidět i na snímcích CPU-Z). Kingston tyto moduly v 64GB verzi ještě nemá na své stránce a zatím nevíme, kdy se začnou prodávat. V kombinaci s oznámenou podporou na deskách se ale asi dá očekávat, že by to mohlo být v řádu týdnů spíš než měsíců.

ASRock pro změnu validaci 256GB RAM používající asi stejné 64GB moduly ukázal na deskách Z790 Nova WiFi a X670E-Taichi. Zde stojí za pozornost, že v druhé z nich měl osazený procesor Ryzen 7 8700G, tedy ještě nevydané desktopové APU Phoenix (či přesněji jeho refresh Hawk Point). Podpora tedy bude fungovat i u těchto procesorů.

256 GB RAM na desce ASRock Z790 Nova WiFi Autor: ASRock

Opět se nám tímto o kus posunou možnosti platformy PC, i když za vysokou kapacitu samozřejmě budete muset zaplatit relativně vysokou pořizovací cenu. Tyto moduly nebudou fungovat jen v deskách zmiňovaných dvou výrobců, ostatní značky jistě podporu přidají také(nebo už ji dokonce mají, aniž by se to vytrubovalo).

Zdroj: Tom's Hardware, MSI, techPowerUp