Fujitsu chystá 150jádrové ARM procesory „Monaka“. S čiplety a 3D cache, 2× efektivnější než x86

Minulý týden AMD odhalilo až 96jádrové Threadrippery (a Threadrippery Pro) 7000 s architekturou Zen 4. Ve světě extrémně výkonných procesorů s trojcifernými počty vláken se ale urodilo také něco exotičtějšího. Firma Fujitsu, která dlouho vyvíjí procesory SPARC a nověji ARM pro vlastní servery a superpočítače, oznámila dosud nejambicióznější CPU: 150jádrový procesor s kódovým označením Monaka. Mohl by to být jeden z nejvýkonnějších ARMů vůbec.

Monaka je novou generací procesoru, kterou Fujitsu chystá nejen pro superpočítače a HPC servery (což byl případ jejího A64FX používaného v superpočítači Fugaku). Monaka má ale sloužit pro AI, HPC i datacentrová určení, takže tato CPU by už mohla být používána v širší škále aplikací a zasáhnout tedy i na obecném serverovém trhu. Mohla by tak být dalším konkurentem Intelu a AMD v serverovém trhu.

Monaka má být čipletový procesor. CPU jádra budou zřejmě ve více čipletech, které by měly být vyráběné 2nm procesem TSMC. Konektivita by podobně jako u procesorů AMD a v budoucnu i Intel měly být zvlášť na IO čipletech pravděpodobně vyráběných starším prosem. Fujitsu ale mluví i o SRAM čipletech, což by asi měly být přídavné cache podobné 3D V-Cache v procesorech AMD.





Procesor by měl používat paměti DDR5 (možná s další pamětí typu HBM o vysoké propustnosti, kterou ale Fujitsu zatím nikde neuvádí) a poskytovat konektivitu PCI Express 6.0. Tyto linky bude možné používat i pro koherentní akcelerátory a zařízení propojené přes technologii CXL 3.0.

150 jader s SVE2

CPU čiplety mají poskytovat až zhruba 150 jader (je pravděpodobné, že fyzicky jich bude víc a nějaká jsou počítána rezervní pro zvýšení výtěžnosti). Architektura bude ARMv9-A s funkcemi jako CCA (Confidential Computing Architecture). Nyní Fujitsu používá vlastní mikroarchitekturu jádra (tj. licencuje si od ARMu pouze instrukční sadu, nikoliv celé jádro), v čemž Monaka může nejspíš pokračovat.

Tip: ARM uvádí novou generaci CPU architektury. ARMv9 má SVE, SVE2 a bezpečnostní novinky

Instrukční sada ARMv9 má povinně podporu instrukcí SVE a SVE2. Ovšem u Monaka by asi nemělo jít o rozšíření podporované jen z povinnosti, naopak by asi SVE/SVE2 mohly být jako u A64FX stěžejním prvkem zaměřeným na vysoký HPC výkon.

Superpočítač RIKEN Fugaku Autor: Fujitsu

Bohužel ale není sděleno, jaká bude šířka výpočetních jednotek SIMD, na kterých budou instrukce SVE2 počítány. U A64FX jde o 512 bitů, což je rovnocenné s AVX-512 u Intelu (na serverových jádrech) a v budoucnu od příchodu Zenu 5 by tuto šířku prý měly mít i SIMD jednotky procesorů AMD. Bylo by tedy zajímavé, pokud by architektura použitá v CPU Monaka zvedla šířku vektoru třeba na 1024 bitů, čímž by byl výkonnostní potenciál navýšen na dvojnásobek (zde ale samozřejmě hraje roli i počet jednotek – pokud by například Monaka zpracovávala dva 1024bitové vektory za cyklus, zatímco x86 procesory čtyři 512bitové, je to prašť nebo uhoď).

Monaka není jen pro „next-gen Fugaku“

To, že procesor bude mít širší využití a větší roli než A64FX, vyplývá ještě z jedné věci. Následník superpočítače Fugaku je plánován až na pozdější dobu (kolem roku 2030). Ještě není rozhodnuto, na jakém hardwaru bude založen, ale jedním z kandidátů bude opět ARM procesor od Fujitsu. Tím však prý nebude Monaka, ale až následující generace navazující na toto CPU. Monaka proto musí mít jiná „odbytiště“, spíše než aby byla úzce zaměřeným řešením jako A64FX.

Podle Fujitsu by procesory Monaka měly dosahovat až 2× energetickou efektivitu proti konkurenčním řešením, ale toto je asi spíše orientační cíl, protože to, jak dopadnou v té době vyráběné procesory x86 (například budoucí AMD Epyc s architekturou Zen 5 nebo už Zen 6), to samozřejmě ještě inženýři Fujitsu přesně neví. Je možné, že kvůli zvýšení výkonu nebo lepším než předpokládaným výsledkům konkurence nemusí ona plánovaná dvojnásobná efektivita vyjít.

Tyto procesory mají ještě poměrně dlouhou cestu na trh. Fujitsu u nich očekává vydání až někdy ve svém fiskálním roce 2027, což znamená dobu od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027. Dřív než zhruba za dva a půl roku tedy venku nebude. A je třeba pamatovat, že plánované specifikace je třeba srovnávat s tím, co bude konkurence mít v nabídce v této době, ne se současnými Xeony nebo Epycy.

Zdroj: Tom's Hardware