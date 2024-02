Intel zřejmě přiznal, že jeho 1,8nm křemíková technologie je horší než 2nm proces od TSMC

V týdnu jsme tu měli zprávu, že se Intelu podařilo získat klienta pro svůj zatím nejmodernější 1,8nm proces (Intel 18A), na němž se mají vyrábět serverová CPU Faraday. Paradoxně to ale vypadá, že Intel se pro své vlastní čipy poohlédne jinde. Objevila se informace, že procesory, které má v plánu na rok 2026, mají používat technologii TSMC. To budí otázky nad kvalitou křemíkové technologie od Intelu a tím, co o ní firma tvrdí.

Nova Lake na 2nm procesu TSMC

Tchajwanská média (Taiwan Economic Daily) přinesla informaci, že Intel je mezi zájemci o výrobu na 2nm procesu TSMC, což bude první technologie této firmy používající tranzistory typu GAAFET. Intel podle těchto zpráv údajně dokonce podepsal smlouvy a má zarezervovanou kapacitu. Tato technologie má odstartovat výrobu v roce 2025, takže na ní vzniknou produkty asi prodávané až v roce 2026 (ne-li později).

Podle insiderů by tím pádem možná mohlo jít o procesory Nova Lake, které jsou ještě poměrně vzdálené. Nyní nás po Meteor Lake čeká letos Arrow Lake, po něm (2025) Panther Lake, které má používat 1,8nm proces Intelu, a až poté Nova Lake – možná tedy na 2nm procesu TSMC.

Je třeba říct, že toto ještě není dáno, rovnítko mezi generací Nova Lake a 2nm procesem TSMC je pouze domyšleno z načasování. Je klidně možné, že Intel 2nm proces chce místo toho pro samostatná GPU, ASIC akcelerátory AI, FPGA, nebo třeba jiný procesor než Nova Lake. Také může jít jen o jednu z dlaždic v procesoru či GPU.





Nicméně to zde není tak důležité jako to, že Intel má zájem o 2nm proces TSMC komerčně dostupný v letech 2025 až 2026. Přitom má ale vlastní 2nm, a zejména 1,8nm proces (Intel 20A a 18A – jejich názvy značí 20 a 18 angströmů, což je totéž co 2 nm a 1,8 nm). A tyto jeho procesy mají být připravené k výrobě letos, a tudíž by se produkty, které se na rok 2025–2026 plánují u TSMC, mohly alternativně vyrábět na 20A, nebo 18A u Intelu. Podle číslování by přitom proces 18A (1,8 nm) měl být dokonce lepší, nebo to je alespoň záměr naznačit. Vyvstává zde tedy velká pochybnost, zda nové číslování Intelu opravdu můžeme brát vážně.

Roadmapa procesorů Intel ukázaná na akci Intel InnovatiOn 2023. Nova Lake následuje až za generací Panther Lake Autor: Intel

Spíš se zdá, že 2nm proces TSMC bude kvalitativně pokročilejší než Intel 18A, a proto o něj má někdejší lídr polovodičů zájem. Ostatně, dávalo by to smysl i vzhledem k tomu, že technologie od TSMC bude k dispozici později. Pozoruhodné by to bylo, zvlášť pokud by v roce 2025 vyšly 1,8nm procesory Panther Lake a rok na to by nová generace Nova Lake přešla na novou technologii, která by ale byla značená „horším číslem“. Bylo by zajímavé vidět, jak to Intel vysvětluje.

Je 2nm proces TSMC lepší než 1,8nm proces Intelu?

Tyto pochybnosti už jsme naznačovali dříve. To, že došlo k přeznačení vylepšeného 10nm procesu (10nm Enhanced SuperFin) na 7nm proces (Intel 7) zde obvykle obhajujeme. Lze říct, že svými parametry toto nové číslování asi obstojí. Do té doby se všude muselo vysvětlovat, že procesy Intelu mají číslování „pozadu“ a například 14nm proces Intelu mohl být spíše konkurenceschopný 10nm technologii TSMC. U Intelu 7 a TSMC N7 se to jednoduše srovnalo.

Je ale otázka, jestli nové číslování Intelu zůstane stejně „poctivé“ a odsouhlasitelné i v následujících generacích. Před přečíslováním měl Intel v roadmapě nahozený 7nm proces (s vylepšenou verzí 7+) a 5nm proces (asi také s vylepšenou verzí či verzemi). Víme, že Intel přeznačil „starý“ 7nm proces na Intel 4, takže skočil o trošku dopředu proti oné zásadě, že jeho procesy jsou o generaci lepší, což by dávalo označení „Intel 5“ (a „Intel 4“ pak mohl být dříve plánovaný vylepšený proces „7nm+“, podobně jako má TSMC od technologie N5 odvozenou zlepšenou variantu N4). Jenže Intel udělal to, že z vylepšené varianty „7nm+“ udělal rovnou „Intel 3“, což implikuje paritu dokonce už s 3nm procesem TSMC. Ten je však vlastní novou generací, takže zde už Intel podsouvá, že by jeho postaru označovaná 7nm technologie měla být o skoro dvě, a ne jen o jednu generaci lepší. A o tom už je namístě pochybovat.

A podobné to asi může být i u pozdějších procesů Intelu, z nichž byly zatím oznámené technologie Intel 20A a Intel 18A. Lze se domnívat, že jde o nová jména pro technologie, která se ve starém značení Intelu asi měly jmenovat 5nm a 5nm+. Kdyby tedy mělo platit pravidlo, že Intel je o jednu generaci lepší, pak bychom čekali, že se po přeznačení budou jmenovat Intel 30A a třeba Intel 28A (u TSMC jsou už totiž 2 nm zase úplně další velká nová generace, takže někdejší 5nm+ nemůžeme označit 2 nm / 20A).

Procesy Intel 20A a Intel 18A Autor: Intel

Pokud se na to podíváte s tímto skepticismem, najednou už může dávat smysl, proč by Intel u následníka procesoru Panther Lake, který už používal jeho „1,8nm“ technologii 18A, poté použil 2nm proces TSMC, ačkoliv by podle znační měl být starší a horší. Ve skutečnosti by to totiž asi mohla být technologie naopak o půl až celou generaci novější než Intel 18A (dřívější „5nm+“).

Je třeba dodat, že vývojová roadmapa Intelu se asi v průběhu let musela měnit, a nemůžeme tedy zaručit, že opravdu platí takto přednesená ekvivalence mezi tím, co bylo kdysi plánováno jako 5nm a 5nm+ proces, a nyní rozjížděnými technologiemi 20A a 18A. Je zde samozřejmě určitá šance, že se Intelu opravdu podařilo najet na tak vysoké tempo, že dohnal zpoždění, které si nadělal odklady 10nm procesu, a ještě se mu podařilo u následujících generací zlepšit parametry tak, že technologie 20A (dříve 5nm) opravdu bude srovnatelná s 2nm procesem TSMC.

Ale po zkušenostech s neúspěchy Intelu za posledních deset let bychom si na tento optimistický scénář úplně nevsadili. Přinejmenším bychom tento výklad neměli brát jako nějak automaticky pravděpodobný. Je asi namístě brát Intelem sugerovanou rovnocennost 2nm od TSMC s procesem Intel 20A s velkou rezervou a počkat si, jak to bude vypadat v praxi.

