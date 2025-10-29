Cnews.cz  »  Internet  »  Josef Průša získal prezidentské vyznamenání. Český otec 3D tisku začínal ve sklepě, dnes jej zná celý svět

Josef Průša získal prezidentské vyznamenání. Český otec 3D tisku začínal ve sklepě, dnes jej zná celý svět

Dominik Dobrozenský
Dnes
Josef Průša Autor: Wikipedia
Josef Průša
Medaili Za zásluhy získal rodák z Havlíčkova Brodu za rozvoj a popularizaci 3D tisku, zpřístupnění široké veřejnosti a zásluhy v oblasti hospodářské.

Prezident České republiky Petr Pavel při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu ocenil významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj společnosti i našeho státu.

Mezi vyznamenanými byl i Josef Průša, zakladatel společnosti Prusa Research, průkopník 3D tisku a člověk, který během covidové pandemie tisknul ochranné štíty pro doktory.

Medaile za popularizaci 3D tisku i přínos hospodářství

Josef Průša převzal z rukou prezidenta medaili Za zásluhy, a to zejména za rozvoj a popularizaci 3D tisku, zpřístupnění široké veřejnosti a také za přispění k lepší hospodářské oblasti České republiky.

Dnes je Josef Průša ve světě 3D tisku právem uznávaným profesionálem. Svoji první 3D tiskárnu složil už ve svých 19 letech, jelikož mu všechny dosavadní návrhy tiskáren přišly hrozně složité. 

„V té době byly dva dostupné návrhy tiskáren, oba hrozně složité. Já ten původní návrh zjednodušil zkrátka proto, že jsem byl příliš líný s tak složitou věcí pracovat,“ říká Josef Průša v jednom z rozhovorů pro server Novinky.cz a dodává „Pracoval jsem na tom návrhu doma v obývacím pokoji a najednou podle něj vyráběl tiskárny celý svět.“

Úspěšná, přesto to ale nemá lehké

Prusa Research založená a pojmenovaná po Josefu Průšovi má za sebou mnoho úspěšných 3D tiskáren. Nejmladší přírůstek Prusa Core One představený loni na podzim dostal letos podporou multibarevného tisku. Společnost navíc vyvinula nový materiál Prusament PC Space Grade, který získal certifikaci pro použití ve vesmírných projektech.

KL25

Přesto to Průša nemá ve světě jednoduché. Na trhu čelí silné konkurenci, především čínským značkám jako Bambu Lab, které bodují výbavou i nízkou cenou. Hlavní problém je však agresivní „patentová smršť“, kdy čínské firmy zkoušejí systematicky patentovat technologie, které západní komunita vyvíjí jako open source.

Největší starost však Průšovi aktuálně dělá konkurence, konkrétně čínské 3D tiskárny například od Bambu Lab, které jej válcují výbavou i cenou, ale také systématickou patentovou smrští, kdy čínské firmy zkoušejí systematicky patentovat technologie, které západní komunita vyvíjí jako open-source.

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká výrobce 3D tiskáren Průša, který bojuje s „patentovou smrští“ z Číny Přečtěte si také:

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká výrobce 3D tiskáren Průša, který bojuje s „patentovou smrští“ z Číny

zdroj: Hrad, Novinky.cz
