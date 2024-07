Konečně levnější procesory pro socket AM5? AMD prý chystá Athlon či Ryzen 3 s cenou pod tři tisíce

Tento měsíc (za několik dní) se odehraje dlouho očekávané vydání procesorů AMD Ryzen 9000, které přinesou do desktopového socketu AM5 novou architekturu Zen 5 (jejíž detaily jsme probírali podrobně v tomto článku). Vypadá to ale, že by se k nim mohly přidat také nějaké nové modely pro úplně opačný segment trhu. Platforma AM5 začíná doteď cenově o dost výš než předchůdce AM4, ale teď prý vyjdou další levnější procesory, které by to částečně měly zlepšit.

Nejlevnější volbou, kterou lze momentálně pro platformu AM5 sehnat, je Ryzen 5 7500F (osekaný čipletový model rodiny „Raphael“ s šesti jádry Zen 4, ale bez integrované grafiky) nebo Ryzen 5 8500G, což je zase osekaná verze 4nm APU Hawk Point s hybridním mixem jader Zen 4 a Zen 4c a se základním integrovaným GPU. Jejich cena je kolem čtyř tisíc korun, u modelu 8500G již i lehce pod. AMD vydalo i čtyřjádrový model 8300G, který ale ve volném prodeji není. Naděje na nižší ceny se vkládaly do modelu Ryzen 5 8400F, ale ten se zatím prodává za stejnou nebo horší cenu jako ve všem lepší model 8500G.

Ryzen 3 nebo Athlon pro AM5 je prý v přípravě

Teď by ale prý měly být v přípravě další modely, které by cenový práh mohly srazit níž, údajně by mělo jít o nějaké procesory s cenou nižší než 100 $, což by u nás znamenalo s DPH ceny pod úrovní zhruba 2800 Kč / 111 €. Tvrdí to italský web Bits and Chips, ovšem v anglické mutaci.





Podle Bits And Chips má toto AMD v současné době v plánu, přičemž toto cenové pásmo ale nemá být pokryto nějakými novými čipy, ale nějakými deriváty těch existujících. Údajně by mělo jít o přeznačení nějakých levnějších procesorů generace „Ryzen 7000 vyráběných na 7nm procesu“, přičemž tím vzniknou nové modely s cenou pod oněch 100 $, které pravděpodobně ponesou značku Ryzen 3 nebo Athlon (ta zatím na platformě AM5 nebyla použitá).

Poslední běžně prodávaný Athlon pro socket AM4 měl ještě architekturu Zen (jedna) a patřil ke generaci 12nm APU Ryzenů 3000G. Ahtlony 4000GE odvozené od Zenu 2 a vyráběné 7nm technologií byly k mání jen na OEM trhu Autor: AMD

Nicméně Bits and Chips se minimálně v onom určení čipů, které by se měly stát základem oněch Ryzenů 3 či Athlonů, patrně plete. AMD vyrábělo či vyrábí na 7nm procesu jen samé procesory, které není možné do platformy AM5 adaptovat, jelikož nepodporují paměti DDR5, a Ryzeny 7000 zase nejsou vyráběné na 7nm procesu.

První procesory, které by umožňovaly použití v socketu AM5, jsou mobilní Ryzeny 6000 „Rembrandt“ již podporující DDR5. To jsou procesory s architekturou Zen 3, ale již s integrovanou grafikou generace RDNA 2. Toto APU bylo vyráběno na 6nm procesu TSMC, což je však upravená verze 7nm technologie. A je také pravda, že AMD je později přeznačilo na notebookové Ryzeny 7735.

Je tedy teoreticky možné, že zpráva Bits and Chips měla ve skutečnosti na mysli to, že by AMD vydalo nějaké levné desktopové procesory založené na 6nm křemíku z procesorů Ryzen 7735 „Rembrandt“. Asi by mohl být ořezaný, takže místo plných 8 jader Zen 3 a 512 shaderů architektury RDNA 2 by bylo aktivních třeba jenom čtyři až šest jader a jen část grafických jednotek. Z předchozí výroby notebookových procesorů by teoreticky mohly AMD zbývat různé čipy Rembrandt s defekty v jádrech či grafických CU, které by se v desktopu daly deaktivací části čipu upotřebit.

APU Rembrandt se nikdy nezačalo prodávat v desktopové verzi a AMD nakonec z linie APU vydalo pro socket AM5 až procesory Ryzen 8000G „Hawk Point“ založené již na Zenu 4 (ba dokonce už na refreshi prvního APU Phoenix s jádry Zen 4). Proč firma desktopový Rembrandt neprodávala, není jasné. Jinak by ve své době asi mohl vyjít jako Ryzen 6000G, a takové procesory mohly být jako volba se silnější integrovanou grafikou dostupné na platformě AM5 už od jejího začátku v roce 2022, místo aby APU v nabídce rok a půl chybělo. Nevíme, zda šlo o čistě obchodní rozhodnutí, nebo zda například čip Rembrandt z nějakého důvodu není s desktopovým použitím v socketu AM5 kompatibilní. Pokud se zpráva Bits and Chips potvrdí a AMD opravdu nyní takový lowendový Athlon nebo Ryzen (Ryzen 3 8100G?) vyprodukuje, mohli bychom na tuto otázku teď dostat odpověď.

Atraktivita takového procesoru by ale samozřejmě byla dost snížená tím, že bude stále používat starší architekturu Zen 3, která má nižší výkon na 1 MHz a současně i horší frekvence. Ryzeny 6000 pro notebooky dosáhly maximálních taktů 5,0 GHz, ale u lowendového derivátu se spíše dá čekat takt okolo 4,5 GHz. Šlo by o jediné procesory na bázi Zenu 3 na platformě AM5, ve chvíli, kdy je již v nabídce architektura Zen 5. Okruh uživatelů, kterým by se tyto procesory strefily do preferencí, by tedy asi byl dost omezený.

