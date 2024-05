Nová 4nm CPU od AMD: Ryzen 8700F a 8400F mají nižší spotřebu, NPU a USB4 za levno

Začátkem jara prosákly z Číny zprávy o tom, že by se pro desktopové desky se socketem AM5 měla dát koupit verze nových APU Ryzenů 8000G s deaktivovanou grafikou. Tyto modely Ryzen 7 8700F a Ryzen 5 8400F pak skutečně byly vydané, ale zprvu jen pro OEM trh. Nyní je však AMD začíná prodávat globálně jako levnou možnost pro zájemce o něco se Zenem 4. To platí hlavně pro Ryzen 5 8400F, který by teď mohl být nejlevnějším CPU pro socket AM5.

APU Ryzen 8000 bez GPU

Oba tyto procesory jsou založené na čipu Phoenix, či přesněji řečeno jeho refreshi Hawk Point, jde o stejný křemík, na němž jsou založené Ryzeny 8000G pro desktop a mobilní Ryzeny 7040 a 8040. Čip je to 4nm (tedy vyráběný o něco novějším a lepším procesem než Ryzeny 7000X). Obsahuje osm jader Zen 4, NPU a integrované GPU architektury RDNA 3, které ale u dvou modelů, o nichž se zde bavíme, není aktivní.

Tyto procesory mají stejně jako desktopové Ryzeny 7000/7000X dvoukanálové paměti DDR5, ale nepodporují PCIe 5.0, pro přídavnou grafickou kartu nabízejí jen rozhraní PCIe 4.0 ×8 (místo plných 16 linek). Dále mají o něco nižší frekvence boostu než Ryzeny 7000X. Poslední nevýhodou je pak to, že L3 cache je zmenšená z 32 MB na 16 MB. Z tohoto důvodu budou mít Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F pravděpodobně horší výkon ve hrách než Ryzeny 7000/7000X – je dobré to mít na paměti, pokud byste si vybírali CPU do herního počítače.

Naopak jejich výhodou může být monolitický design. Zatímco herní výkon asi bude horší než u Ryzenu 7 7700 a Ryzenu 5 7500F, tyto nové modely odvozené od APU generace 8000 jsou tvořené jediným kusem křemíku, který je navíc původně navržený pro notebooky. Jejich spotřeba v klidu i v jednovláknové zátěži by měla být výrazně nižší. Tyto procesory tedy můžou být vhodnější pro počítač, u kterého chcete mít dobrou energetickou efektivitu.





Zajímavé je, že oba modely také měly obsahovat přímo integrovaný dvouportový řadič USB4 (s rychlostí 40 Gb/s), jehož využití ale asi bude potřebovat, aby na něj použitá základní deska byla připravená. Pokud budete stavět nový počítač a najdete vhodnou desku, která USB4 z procesoru vytáhne, může toto být zajímavý bonus.

Oba modely by měly být přetaktovatelné, AMD u nich nezamyká násobiče, stejně jako u modelů 7000/7000X.

Ryzen 7 8700F: Osmijádrový Zen 4 s NPU (pokud máte Radeon)

Ryzen 7 8700F má aktivních všem osm jader Zen 4 (všechna velká) s 16 vlákny a jejich takt je 4,1 GHz v základu a 5,0 GHz v boostu. Procesor je tedy o 100 MHz pomalejší než verze Ryzen 7 8700G s grafikou. L3 cache je stejná 16MB a také TDP zůstalo na 65 W (což znamená maximální spotřebu v boostu, tzv. PPT, 88 W). Volitelně je možné TDP snížit na 45 W.

Oficiální cena tohoto procesoru je 269 $, což u nás znamená (po připočtení 21% DPH) asi 7450 Kč, v eurozóně 301 €. V ceně je chladič Wraith Stealth (pokud budete kupovat klasické boxové balení).

Tento model má zachovanou přítomnost jednotky Ryzen AI pro akceleraci umělé inteligence, která má podle AMD výkon 16 TOPS, tedy stejně jako na neořezaných modelech řady G. Tento procesor by tedy asi mohl být osazován do tzv. AI PC (zatímco desktopové Ryzeny 7000 nikoliv).

Nicméně materiály AMD hovoří o tom, že funkce NPU jsou dostupné jen tehdy, pokud je procesor spárovaný s grafickou kartou Radeon generace RX 7000. Není jasné, jak moc přes tento požadavek nepojede vlak.

Teoreticky by mohl existovat proto, že softwarový framework Ryzen AI předpokládá pro některé komponenty přítomnost GPU či třeba multimediálního bloku v Ryzenech 8000 a jejich GPU má právě architekturu RDNA 3. V takovém případě by se NPU v tomto procesoru nedala použít, pokud byste použili třeba nějaký Radeon generace RX 6000 nebo grafiku konkurenčního výrobce.

Procesory AMD Ryzen 8000 Autor: AMD

Ryzen 5 8400F: Také samá velká jádra, stále s PCIe 4.0 ×8

Ryzen 5 8400F má šest jader Zen 4 a 12 vláken. Podle specifikací na webu AMD není tvořen hybridním čipem Phoenix 2, jak byste čekali, ale stále velkým Phoenixem (je uváděná stejná plocha křemíku 178 mm²), a má tedy také samá velká jádra. V tomto by tedy měl mít výhodu proti Ryzenu 5 8500G, jenž má dvě jádra Zen 4 a čtyři Zen 4c, které dosahují nižší frekvence.

Takt CPU je však snížený na 4,2 GHz v základu a 4,7 GHz v boostu, maximum je tedy až o 300 MHz pomalejší proti Ryzenu 5 8600G a 8500G. Procesor má opět 65W TDP, respektive volitelně 45–65 W. Co ale tento procesor nemá, je NPU Ryzen AI.

Díky použití velkého čipu Phoenix je stále zachována podpora PCI Expressu 4.0 ×8 pro grafiku (čip poskytuje celkem 16 linek, ale 2× PCIe 4.0 ×4 je použito pro SSD. Menší hybridní čip Phoenix 2 má výrazně osekanou konektivitu PCIe, takže kdyby ho AMD použilo, měla by grafika jenom PCIe 4.0 ×4).

Tento procesor má oficiálně cenu 169 $, což z něj dělá nejlevnější CPU, které můžete pro platformu AM5 koupit. Doteď tuto roli hrál Ryzen 5 7500F, který oficiálně stojí 179 $. Tedy takto je to alespoň oficiálně. U nás vychází tato cena Ryzenu 5 8400F při momentálním kurzu a s DPH na 4700 Kč nebo 189 €. V ceně je i tady chladič Wraith Stealth.

Specifikace a ceny procesorů AMD Ryzen 7 8700F a Ryzen 5 8400F Autor: AMD

Jak už bylo řečeno, pro herní počítač nicméně asi bude lepší pořídit Ryzen 5 7600, který se nyní v e-shopech pohybuje už na úrovni rovných pěti tisíc, takže do něj nemusíte investovat o moc víc a rozdíl v FPS by se měl vyplatit. Ryzen 5 7500F se dokonce dá nalézt i za ceny 4300–4500 Kč, což z něj asi činí nejvýhodnější volbu pro herní PC, jen ho nabízí pouze několik málo obchodů (mezi nimiž ale jsou velká jména: TSBohemia, Mironet).

Nicméně i Ryzen 7 8700F a Ryzen 5 8400F mohou časem sklouznout na ceny nižší než zde uváděné doporučené a pak možná úspora proti Ryzenu 7500F či 7600 začne být atraktivní.

Procesory Ryzen 7 8700F a Ryzen 5 8400F by měly být v prodeji od včerejška, a to globálně jak na OEM trhu, tak samostatně v e-shopech a kamenných obchodech. U nás je vyhledávače cen ještě neregistrují, ale to bude asi jen dočasná záležitost.

Zdroj: AMD